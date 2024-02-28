Україні потрібно близько $3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця, - Марченко
У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн зустрічі фінансового блоку G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", - пояснив міністр.
Повідомляється, що Міністерство фінансів здійснило необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.
"За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів - це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових", - підкреслив Марченко.
У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.
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А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
Мені вам поспівчувати чи дати грошей.
Мабуть ні. Їжте обома руками те, що обрали.
Якщо що, Марченко вам роскаже, скільки і чого треба.
А то, сама фінансова система є, впродовж 30 років, а закон під неї, так продовжують блокувати у Мінфіні… перший зам міністра, добре знає, як це він робив перед війною!!
Співпадіння…
Жінка поїхала у відрядження на декілька днів, а чоловік пише їй смс-ку:"Де ложки?"
Отримує відповідь: "Спи дома."
Приїжджає, а чоловік далі своє:"Так де ложки?"
Підходить до ліжка і показує їх під подушкою...
Так і тут: Перестаньте п.здити сукиненашогонароду, а ще жирувати із встановленням ігрових моніторів у літачку препізедента та піднімати зарплати різним анусам як Лещенко та інших 80 помічників ОПи дЄрьмака, вдавитесь і ДУСьою.
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument
В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победило.
На жОПу - 18 800 000 000 гр.
На асфальт 20 000 000 000 гр.
На офіс генпрокурора - 14 000 000 000 гр.
На марафон - 1 700 000 000 гр.
На Евробачення 11 000 000 гр.
Суркису .... тощо.
Нема кажите де грощі брати?
650.000 х 53.000 = 34.450.000.000
1.500 х 15.000.000 = 22.500.000.000
96 млрд. грн. (2,5 млрд. дол.) на місяць
Сподіваюсь, зрозумієш що за цифри. Скажеш, де їх взяти?
А тут - жодної гривні на амуніцію, пальне, харчування, забезпечення.