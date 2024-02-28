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Новини
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Україні потрібно близько $3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця, - Марченко

марченко,сергій

У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн зустрічі фінансового блоку G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", - пояснив міністр.

Повідомляється, що Міністерство фінансів здійснило необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.

"За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів - це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових", - підкреслив Марченко.

У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.

Читайте також: Україна отримала від Японії та Норвегії $760 мільйонів. Кошти спрямують на пенсії та зарплати вчителям

Автор: 

Мінфін (3648) фінансування (3124) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+19
Стіп!!!
А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
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28.02.2024 18:33
+13
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28.02.2024 18:46
+12
на дороги не вистачає?Бубочка може схуднути?
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28.02.2024 18:37
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Стіп!!!
А як же потужні надбання ЗЕкономіки?
Чужі гроші тринькати кожен дурень може.
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28.02.2024 18:33 Відповісти
Такі кацапи як ти тягнуть країну на дно
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28.02.2024 18:35 Відповісти
Ви з цього дна навіть не піднімалися. А потім вирішили себе поховати.

Мені вам поспівчувати чи дати грошей.

Мабуть ні. Їжте обома руками те, що обрали.
Якщо що, Марченко вам роскаже, скільки і чого треба.
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28.02.2024 18:53 Відповісти
Завдяки вам, кацапам не піднімалися. Тепер назад дороги немає, знищимо вас та піднімемось
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28.02.2024 20:00 Відповісти
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28.02.2024 18:46 Відповісти
Якщо не красти-одного вистачить
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28.02.2024 18:33 Відповісти
на дороги не вистачає?Бубочка може схуднути?
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28.02.2024 18:37 Відповісти
зустрiчна пропозицiя: нехай цi "потужнi фахiвцi" виготовлять для себе партiю губозакаточних машинок.
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28.02.2024 18:39 Відповісти
Навіщо нам міністр фінансів, якщо нам ще потрібно 3 млд. євро кожного місяця ?
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28.02.2024 18:40 Відповісти
Для распределения помощи по офшорам
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28.02.2024 19:58 Відповісти
Законопроект треба було не саботувати готовий, «Про фінансову систему України», то й проблем не було б…
А то, сама фінансова система є, впродовж 30 років, а закон під неї, так продовжують блокувати у Мінфіні… перший зам міністра, добре знає, як це він робив перед війною!!
Співпадіння…
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28.02.2024 18:40 Відповісти
згадав анекдот.
Жінка поїхала у відрядження на декілька днів, а чоловік пише їй смс-ку:"Де ложки?"
Отримує відповідь: "Спи дома."
Приїжджає, а чоловік далі своє:"Так де ложки?"
Підходить до ліжка і показує їх під подушкою...

Так і тут: Перестаньте п.здити сукиненашогонароду, а ще жирувати із встановленням ігрових моніторів у літачку препізедента та піднімати зарплати різним анусам як Лещенко та інших 80 помічників ОПи дЄрьмака, вдавитесь і ДУСьою.
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28.02.2024 18:40 Відповісти
Не, ну, а как? Желудок же привык, что ему столько-то вкидывают, а тут, ****, ни украсть, ни выпить. Не, украсть, конечно, можно. Вон, Резников. Спи^^ил ж^дяра, сколько мог унести и отвалил. И его уже и забывать начали. На войне ни дронов, ни снарядов, ни одежды - ни ^у-я. Военным инвалидам - по 5600 - максимум. Зато Резников в шоколаде. Бабло из-границы этим пацанам как бонус заезжает.
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28.02.2024 18:45 Відповісти
А ви,пане Марченко, протягніть законопроект Татарова про БЕБ і тоді треба буде не 3 млрд. а шість.
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28.02.2024 18:47 Відповісти
zeмразі дупою ті гроші їдять??
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28.02.2024 19:03 Відповісти
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

В стране война? Да ну, вы лучше телемарафон посмотрите, там шапито-95 давно всех победило.
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28.02.2024 19:08 Відповісти
На нові крузаки для прокурорів і суддів ?!
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28.02.2024 19:15 Відповісти
А свою ненажерливість не пробували зменшити!
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28.02.2024 19:34 Відповісти
3 000 000 000 х 38,5 = 115 500 000 000 гривень.
На жОПу - 18 800 000 000 гр.
На асфальт 20 000 000 000 гр.
На офіс генпрокурора - 14 000 000 000 гр.
На марафон - 1 700 000 000 гр.
На Евробачення 11 000 000 гр.
Суркису .... тощо.

Нема кажите де грощі брати?
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28.02.2024 19:41 Відповісти
300.000 х 130.000 = 39.000.000.000
650.000 х 53.000 = 34.450.000.000
1.500 х 15.000.000 = 22.500.000.000
96 млрд. грн. (2,5 млрд. дол.) на місяць
Сподіваюсь, зрозумієш що за цифри. Скажеш, де їх взяти?
А тут - жодної гривні на амуніцію, пальне, харчування, забезпечення.
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28.02.2024 20:11 Відповісти
амуніцію, пальне...дают наши друзья западные....
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28.02.2024 20:21 Відповісти
тіньовий ринок економіки2023р за даними ТСК ВР Украіни:митниця100млрд.гр.,тютюк+спиртне30млрд.,ігровий бізнес 7млрд.,паливо 10млрд.,немає даних за ліки,50 відсотків яких фальсифікат,цифри незмінні вже роки
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28.02.2024 19:50 Відповісти
7млрд-ігровий бізнес
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28.02.2024 19:55 Відповісти
а робити і не красти пробували?
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28.02.2024 20:05 Відповісти
а порахувати калькулятором скільки приблизно коштує утримувати армію - не пробували?
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28.02.2024 20:13 Відповісти
найдорожче державі обходяться зелені ворюги....за 5 років правління нічого не купили на армію. усе клянчать...нічогісенько не зроблено і не вироблено.......а да де 40мрд. на дрони.?....де окопи в 3 полоси оборони і зуби дракона де....на куйню какую то деньги есть....ваши Зе не купили даже куска мила воякам..
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28.02.2024 20:19 Відповісти
це просто балаканина. Візміть калькулятор та лист паперу та приблизно прикиньте скільки йде на Сили оборони. А потім подивиться держбюджет
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28.02.2024 20:28 Відповісти
це просто балаканина...ми живемо з вами в різних державах...може гроші і треба...но навіщо ваша влада закупила автозаки? а могла купити на ці гроші грілки воякам, банно-прачечні машини, ну хоч мавіки якісь...не дороги і автозаки важливіше....я вже не кажу про яйця по 17грн і барабани до бомбосховища....
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28.02.2024 20:40 Відповісти
 
 