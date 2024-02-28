После обновления приложение "Воздушная тревога" будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах
Теперь приложение "Воздушная тревога" будет посылать уведомления об опасности в отдельных городах и громадах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге разработчика приложения Ajax Systems.
"В обновленной версии 6.0 уведомление о приближении ракеты или беспилотного летательного аппарата будет поступать дополнительно во время общей тревоги. Такие объявления позволят извещать людей об угрозе именно для их локации", - пишут разработчики.
Также к приложению добавили:
- настройку громкости оповещения "Повышенная опасность!";
- уведомление, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.
Для доступа к обновлениям необходимо установить приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android.
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- ось вам пігулки -приймайте три рази на добу;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти"