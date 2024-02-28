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приложение (168) обновление (15) воздушная тревога (690)

После обновления приложение "Воздушная тревога" будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах

тривога

Теперь приложение "Воздушная тревога" будет посылать уведомления об опасности в отдельных городах и громадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге разработчика приложения Ajax Systems.

"В обновленной версии 6.0 уведомление о приближении ракеты или беспилотного летательного аппарата будет поступать дополнительно во время общей тревоги. Такие объявления позволят извещать людей об угрозе именно для их локации", - пишут разработчики.

Также к приложению добавили:

  • настройку громкости оповещения "Повышенная опасность!";
  • уведомление, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.

Для доступа к обновлениям необходимо установить приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android.

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Та вже цих застосунків та каналів аж зашкалює і всі рекламою аж кишать...
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28.02.2024 22:36 Ответить
"Лікарю, я став глохнути - навіть не чую власного кашлю;
- ось вам пігулки -приймайте три рази на добу;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти"
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28.02.2024 22:45 Ответить
Жерти батарею буде як п`ята, чи ще сильніше?
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28.02.2024 22:47 Ответить
це грамотно
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28.02.2024 22:56 Ответить
 
 