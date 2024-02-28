После обновления приложение "Воздушная тревога" будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах

Теперь приложение "Воздушная тревога" будет посылать уведомления об опасности в отдельных городах и громадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге разработчика приложения Ajax Systems.

"В обновленной версии 6.0 уведомление о приближении ракеты или беспилотного летательного аппарата будет поступать дополнительно во время общей тревоги. Такие объявления позволят извещать людей об угрозе именно для их локации", - пишут разработчики.

Также к приложению добавили:

настройку громкости оповещения "Повышенная опасность!";

уведомление, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.

Для доступа к обновлениям необходимо установить приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android.

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