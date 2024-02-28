Після оновлення застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах

Відтепер застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме сповіщення про небезпеку в окремих містах та громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", - пишуть розробники.

Також до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!";

сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити;

Для того, щоб отримати доступ до оновлень, необхідно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Наразі оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

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