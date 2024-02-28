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Новини
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Після оновлення застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах

тривога

Відтепер застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме сповіщення про небезпеку в окремих містах та громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", - пишуть розробники.

Також до застосунку додали:

  • налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!";
  • сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити;

Для того, щоб отримати доступ до оновлень, необхідно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Наразі оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Читайте: У застосунку "Повітряна тривога" з’явились сповіщення про різні види небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій

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додаток (481) оновлення (41) повітряна тривога (919)


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Та вже цих застосунків та каналів аж зашкалює і всі рекламою аж кишать...
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28.02.2024 22:36 Відповісти
"Лікарю, я став глохнути - навіть не чую власного кашлю;
- ось вам пігулки -приймайте три рази на добу;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти"
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28.02.2024 22:45 Відповісти
Жерти батарею буде як п`ята, чи ще сильніше?
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28.02.2024 22:47 Відповісти
це грамотно
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28.02.2024 22:56 Відповісти
 
 