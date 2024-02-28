Сайт Верховной Рады был взломан и содержал ссылку на фейковый телеграм-канал

Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной Рады на официальном веб-сайте парламента вела на фейковую страницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В настоящее время работа веб-сайта Верховной Рады возобновлена.

Ссылка на официальный телеграм-канал парламента работает корректно.

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Но, как пишет телеграмм-канал UkrMediaGlory, информация о взломе сайта Рады не соответствует деятельности.

Отмечается, что согласно веб-архиву, сайт Верховной Рады был "взломан" еще в октябре 2023 года (ссылка внизу сайта ведет на тот же "фейковый канал"). Скорее всего, администраторы/модераторы/разработчики сайта сделали опечатку и не заметили, что поместили на сайт не тот адрес, и на это никто не обратил внимания за все эти месяцы.

Как пишет сам автор "фейкового" телеграм-канала, он был создан как реакция на новость на сайте ВР о круглом столе, на котором участники "выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее [соцсети Телеграм] деятельности в Украине". Ссылка на телеграм-канал не была занята.

Таким образом, речь идет об ошибке администратора, а не взломе сайта.