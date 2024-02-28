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Сайт Верховной Рады был взломан и содержал ссылку на фейковый телеграм-канал

сайт,рада

Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной Рады на официальном веб-сайте парламента вела на фейковую страницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В настоящее время работа веб-сайта Верховной Рады возобновлена.

Ссылка на официальный телеграм-канал парламента работает корректно.

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Но, как пишет телеграмм-канал UkrMediaGlory, информация о взломе сайта Рады не соответствует деятельности.

Отмечается, что согласно веб-архиву, сайт Верховной Рады был "взломан" еще в октябре 2023 года (ссылка внизу сайта ведет на тот же "фейковый канал"). Скорее всего, администраторы/модераторы/разработчики сайта сделали опечатку и не заметили, что поместили на сайт не тот адрес, и на это никто не обратил внимания за все эти месяцы.

Как пишет сам автор "фейкового" телеграм-канала, он был создан как реакция на новость на сайте ВР о круглом столе, на котором участники "выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее [соцсети Телеграм] деятельности в Украине". Ссылка на телеграм-канал не была занята.

Таким образом, речь идет об ошибке администратора, а не взломе сайта.
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Топ комментарии
+13
Ви ж у ВР хотіли закрити телегу....то почніть з закриття свого каналу там, тупі зебіли.
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28.02.2024 23:39
+12
Пан Фьодоров потужнонезламно працює! 💪
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28.02.2024 23:38
+10
Це вже Майдан-3,чи ще ні?Ховайте бубочку в мішок з кокаїном,там його ніхто не знайде).
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28.02.2024 23:44
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Чому погано захищений?
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28.02.2024 23:37 Ответить
Тому що Федоров займається оборонними укріпленнями
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29.02.2024 00:02 Ответить
Пан Фьодоров потужнонезламно працює! 💪
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28.02.2024 23:38 Ответить
Ви ж у ВР хотіли закрити телегу....то почніть з закриття свого каналу там, тупі зебіли.
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28.02.2024 23:39 Ответить
Унас купа державних організацій телегу як засіб комунікації використовують.
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29.02.2024 01:49 Ответить
вечір цікавих подій
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28.02.2024 23:42 Ответить
Це вже Майдан-3,чи ще ні?Ховайте бубочку в мішок з кокаїном,там його ніхто не знайде).
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28.02.2024 23:44 Ответить
Це перше місце, де я б його шукав )
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28.02.2024 23:49 Ответить
І ці люди хочуть, щоб ми переходили на е-гривню і довіряли їм свої дані?
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28.02.2024 23:52 Ответить
Всі чималі гроші виділені на розробку сайту були вкрадені, а власне на розробку і супровід залишились копійки.
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28.02.2024 23:55 Ответить
КВНщики … і на посадах ..
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28.02.2024 23:56 Ответить
а на "фейковому" телеграм-каналі великий лідОр ********** порівнював Україну зі шльондрою? чи це був не фейк?
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28.02.2024 23:59 Ответить
Ще один доказ, що ця кампашка нікому не потрібна. Керувальники в пошуках їжі та пивка.
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29.02.2024 00:46 Ответить
Це якраз і про елетроний кабінет військовозобов'язаного те саме буде дос атаки і взломи.Тому ця ідея завідомо дурня
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29.02.2024 01:17 Ответить
3,14здять зелені шмарклі!
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29.02.2024 09:18 Ответить
 
 