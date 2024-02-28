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Новини
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Сайт Верховної Ради був зламаний та містив посилання на фейковий телеграм-канал

сайт,рада

Веб-сайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на телеграм-канал Верховної Ради на офіційному веб-сайті парламенту вів на фейкову сторінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Наразі роботу веб-сайту Верховної Ради відновлено. 

Посилання на офіційний телеграм-канал парламенту працює коректно.

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Але, як пише телеграм-канал UkrMediaGlory, інформація про злам сайту Ради не відповідає дійності.

Зазначається, що згідно з веб-архівом, сайт Верховної Ради було "зламано" ще у жовтні 2023 року (посилання унизу сайту веде на той самий "фейковий канал"). Скоріше за все, адміністратори/модератори/розробники сайту одрукувалися й не помітили що помістили на сайт не ту адресу і на це ніхто не звернув уваги за всі ці місяці.

Як пише сам автор "фейкового" телеграм-каналу, він був створений, як реакція на новину на сайті ВР про круглий стіл, на якому учасники "висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її [соцмережі Телеграм] діяльності в Україні". Посилання на телеграм-канал не було зайняте

Таким чином, мова йде про помилку адміністратора, а не злам сайту

Автор: 

ВР (14987) хакер (1351) соціальні мережі (1185) кібератака (410)


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Топ коментарі
+13
Ви ж у ВР хотіли закрити телегу....то почніть з закриття свого каналу там, тупі зебіли.
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28.02.2024 23:39
+12
Пан Фьодоров потужнонезламно працює! 💪
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28.02.2024 23:38
+10
Це вже Майдан-3,чи ще ні?Ховайте бубочку в мішок з кокаїном,там його ніхто не знайде).
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28.02.2024 23:44
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Чому погано захищений?
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28.02.2024 23:37 Відповісти
Тому що Федоров займається оборонними укріпленнями
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29.02.2024 00:02 Відповісти
Пан Фьодоров потужнонезламно працює! 💪
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28.02.2024 23:38 Відповісти
Ви ж у ВР хотіли закрити телегу....то почніть з закриття свого каналу там, тупі зебіли.
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28.02.2024 23:39 Відповісти
Унас купа державних організацій телегу як засіб комунікації використовують.
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29.02.2024 01:49 Відповісти
вечір цікавих подій
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28.02.2024 23:42 Відповісти
Це вже Майдан-3,чи ще ні?Ховайте бубочку в мішок з кокаїном,там його ніхто не знайде).
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28.02.2024 23:44 Відповісти
Це перше місце, де я б його шукав )
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28.02.2024 23:49 Відповісти
І ці люди хочуть, щоб ми переходили на е-гривню і довіряли їм свої дані?
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28.02.2024 23:52 Відповісти
Всі чималі гроші виділені на розробку сайту були вкрадені, а власне на розробку і супровід залишились копійки.
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28.02.2024 23:55 Відповісти
КВНщики … і на посадах ..
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28.02.2024 23:56 Відповісти
а на "фейковому" телеграм-каналі великий лідОр ********** порівнював Україну зі шльондрою? чи це був не фейк?
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28.02.2024 23:59 Відповісти
Ще один доказ, що ця кампашка нікому не потрібна. Керувальники в пошуках їжі та пивка.
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29.02.2024 00:46 Відповісти
Це якраз і про елетроний кабінет військовозобов'язаного те саме буде дос атаки і взломи.Тому ця ідея завідомо дурня
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29.02.2024 01:17 Відповісти
3,14здять зелені шмарклі!
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29.02.2024 09:18 Відповісти
 
 