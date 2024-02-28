Сайт Верховної Ради був зламаний та містив посилання на фейковий телеграм-канал

Веб-сайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на телеграм-канал Верховної Ради на офіційному веб-сайті парламенту вів на фейкову сторінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Наразі роботу веб-сайту Верховної Ради відновлено.

Посилання на офіційний телеграм-канал парламенту працює коректно.

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Але, як пише телеграм-канал UkrMediaGlory, інформація про злам сайту Ради не відповідає дійності.

Зазначається, що згідно з веб-архівом, сайт Верховної Ради було "зламано" ще у жовтні 2023 року (посилання унизу сайту веде на той самий "фейковий канал"). Скоріше за все, адміністратори/модератори/розробники сайту одрукувалися й не помітили що помістили на сайт не ту адресу і на це ніхто не звернув уваги за всі ці місяці.

Як пише сам автор "фейкового" телеграм-каналу, він був створений, як реакція на новину на сайті ВР про круглий стіл, на якому учасники "висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її [соцмережі Телеграм] діяльності в Україні". Посилання на телеграм-канал не було зайняте

Таким чином, мова йде про помилку адміністратора, а не злам сайту