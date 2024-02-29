Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл покинет пост

Митч Макконнелл объявил в Сенате, что с ноября планирует покинуть пост лидера республиканского меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Отмечается, что Макконнелл сказал, что позволит "новому поколению лидеров" возглавить Республиканскую конференцию Сената.

"Конец моего взноса ближе, чем мне этого хотелось бы", – сказал в своем выступлении сенатор. На прошлой неделе Макконнеллу исполнилось 82 года.

Сенатор объявил свое решение на фоне обсуждения в Конгрессе вопроса о предоставлении Украине дополнительного финансирования для противодействия российской агрессии. Сенатор Митч Макконнелл поддерживает законопроект, предусматривающий 60 миллиардов долларов в поддержку Украины.

В 2023 году он стал сенатором, который дольше всего занимал лидера партии в Сенате.

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"Один из самых недооцененных в жизни талантов – знать, когда пришло время переходить к следующей главе своей жизни", – сказал он.

Макконнелл отметил, что до конца срока своего избрания - до января 2027 года - он будет оставаться в роли сенатора от штата Кентукки. Издание АР пишет, что помощники Макконнелла сообщили, что его заявление не связано с состоянием здоровья сенатора.