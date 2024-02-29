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Новости
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Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл покинет пост

макконнелл,мітч

Митч Макконнелл объявил в Сенате, что с ноября планирует покинуть пост лидера республиканского меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Отмечается, что Макконнелл сказал, что позволит "новому поколению лидеров" возглавить Республиканскую конференцию Сената.

"Конец моего взноса ближе, чем мне этого хотелось бы", – сказал в своем выступлении сенатор. На прошлой неделе Макконнеллу исполнилось 82 года.

Сенатор объявил свое решение на фоне обсуждения в Конгрессе вопроса о предоставлении Украине дополнительного финансирования для противодействия российской агрессии. Сенатор Митч Макконнелл поддерживает законопроект, предусматривающий 60 миллиардов долларов в поддержку Украины.

В 2023 году он стал сенатором, который дольше всего занимал лидера партии в Сенате.

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"Один из самых недооцененных в жизни талантов – знать, когда пришло время переходить к следующей главе своей жизни", – сказал он.

Макконнелл отметил, что до конца срока своего избрания - до января 2027 года - он будет оставаться в роли сенатора от штата Кентукки. Издание АР пишет, что помощники Макконнелла сообщили, что его заявление не связано с состоянием здоровья сенатора.

Автор: 

США (26763) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+10
Це той момент, коли доводиться вибирати, між позицією своєї партії, і совістю....
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29.02.2024 07:32
+6
"Нове покоління лідерів" це часом не довбані трампісти?
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29.02.2024 07:21
+6
Погана новина. Він був ярим прихильником України. Україна втратить від цього звільнення.

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29.02.2024 09:20
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Правила форума Совет форумчан
"Нове покоління лідерів" це часом не довбані трампісти?
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29.02.2024 07:21 Ответить
Це той момент, коли доводиться вибирати, між позицією своєї партії, і совістю....
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29.02.2024 07:32 Ответить
Не хоче брати участь в цьому безладі.....
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29.02.2024 08:17 Ответить
Розумний чоловік! Дякуємо!
Це вам, не в КВН члЄнограєти… перед ригоАНАЛАМИ по банях, а потім СРАТЬєхам, наполеонити під черчеля …
Паралельні світи не перетинають, ми їх бачимо…
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29.02.2024 08:08 Ответить
Вообще то это будет только в ноябре, а наши журношлюхи уже на пену исходят! Если ещё будет...
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29.02.2024 08:30 Ответить
Погана новина. Він був ярим прихильником України. Україна втратить від цього звільнення.

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29.02.2024 09:20 Ответить
Ну, він збирається піти лише у листопаді. Хтозна, що і хто тоді буде. А так є ще час - більше півроку.
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29.02.2024 09:40 Ответить
Рыий ***** хочет туда втулить очередное говно из маги.
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29.02.2024 09:56 Ответить
це говорить про те, що Україна допомоги від трампового цирку не отримає, а Макконнелл у цьому не бере участі. навіть у білому домі сказали, - якщо Україна не отримає допомогу протягом 2-3 місяців ... , тобто і байден каже, що ще 3 місяці допомоги не буде точно, а там діда відправлять у психлікарню і не наговорити, що америуанці друзі, це гниди, що йде. за поводирем.
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29.02.2024 10:27 Ответить
 
 