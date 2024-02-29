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Новини
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Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл залишить посаду

макконнелл,мітч

Мітч Макконнелл оголосив у Сенаті, що з листопада планує залишити посаду лідера республіканської меншості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Зазначається, що Макконнелл сказав, що дозволить "новому поколінню лідерів" очолити Республіканську конференцію Сенату.

"Кінець мого внеску є ближчим, ніж мені цього хотілося б", – сказав у своєму виступі сенатор. Минулого тижня Макконнеллу виповнилося 82 роки.

Сенатор оголосив своє рішення на тлі обговорення в Конгресі питання про надання Україні додаткового фінансування для протидії російській агресії. Сенатор Мітч Макконнелл підтримує законопроєкт, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України.

У 2023 році він став сенатором, який найдовше перебував на посаді лідера партії у Сенаті.

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"Один із найбільш недооцінених в житті талантів – знати, коли прийшов час переходити до наступного розділу свого життя", – сказав він.

Макконнелл зазначив, що до кінця терміну свого обрання – до січня 2027 року – він залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентуккі. Видання АР пише, що помічники Макконнелла повідомили, що його заява не пов'язана зі станом здоров'я сенатора.

Автор: 

США (22979) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+10
Це той момент, коли доводиться вибирати, між позицією своєї партії, і совістю....
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29.02.2024 07:32
+6
"Нове покоління лідерів" це часом не довбані трампісти?
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29.02.2024 07:21
+6
Погана новина. Він був ярим прихильником України. Україна втратить від цього звільнення.

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29.02.2024 09:20
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"Нове покоління лідерів" це часом не довбані трампісти?
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29.02.2024 07:21 Відповісти
Це той момент, коли доводиться вибирати, між позицією своєї партії, і совістю....
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29.02.2024 07:32 Відповісти
Не хоче брати участь в цьому безладі.....
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29.02.2024 08:17 Відповісти
Розумний чоловік! Дякуємо!
Це вам, не в КВН члЄнограєти… перед ригоАНАЛАМИ по банях, а потім СРАТЬєхам, наполеонити під черчеля …
Паралельні світи не перетинають, ми їх бачимо…
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29.02.2024 08:08 Відповісти
Вообще то это будет только в ноябре, а наши журношлюхи уже на пену исходят! Если ещё будет...
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29.02.2024 08:30 Відповісти
Погана новина. Він був ярим прихильником України. Україна втратить від цього звільнення.

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29.02.2024 09:20 Відповісти
Ну, він збирається піти лише у листопаді. Хтозна, що і хто тоді буде. А так є ще час - більше півроку.
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29.02.2024 09:40 Відповісти
Рыий ***** хочет туда втулить очередное говно из маги.
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29.02.2024 09:56 Відповісти
це говорить про те, що Україна допомоги від трампового цирку не отримає, а Макконнелл у цьому не бере участі. навіть у білому домі сказали, - якщо Україна не отримає допомогу протягом 2-3 місяців ... , тобто і байден каже, що ще 3 місяці допомоги не буде точно, а там діда відправлять у психлікарню і не наговорити, що америуанці друзі, це гниди, що йде. за поводирем.
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29.02.2024 10:27 Відповісти
 
 