Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл залишить посаду

Мітч Макконнелл оголосив у Сенаті, що з листопада планує залишити посаду лідера республіканської меншості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Зазначається, що Макконнелл сказав, що дозволить "новому поколінню лідерів" очолити Республіканську конференцію Сенату.

"Кінець мого внеску є ближчим, ніж мені цього хотілося б", – сказав у своєму виступі сенатор. Минулого тижня Макконнеллу виповнилося 82 роки.

Сенатор оголосив своє рішення на тлі обговорення в Конгресі питання про надання Україні додаткового фінансування для протидії російській агресії. Сенатор Мітч Макконнелл підтримує законопроєкт, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України.

У 2023 році він став сенатором, який найдовше перебував на посаді лідера партії у Сенаті.

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"Один із найбільш недооцінених в житті талантів – знати, коли прийшов час переходити до наступного розділу свого життя", – сказав він.

Макконнелл зазначив, що до кінця терміну свого обрання – до січня 2027 року – він залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентуккі. Видання АР пише, що помічники Макконнелла повідомили, що його заява не пов'язана зі станом здоров'я сенатора.