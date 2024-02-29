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Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

су-34

Украинские защитники уничтожили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте: Второй за день истребитель-бомбардировщик РФ Су-34 уничтожен на Восточном направлении, - Олещук

Знищення су-34

Автор: 

самолет (3593) Воздушные силы (2321) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+54
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29.02.2024 08:16
+53
Ще не вечір - тільки початок дня.........
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29.02.2024 08:15
+41
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29.02.2024 08:21
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Ще не вечір - тільки початок дня.........
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29.02.2024 08:15 Ответить
От какого хера они по ночам летают... когда все нормальные люди спят🤔🧐😁 Сидели б тихо дома возле своих дунек матрёновных, мож и целее были б... ***😝😝😝😝😝😜🤪
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29.02.2024 08:31 Ответить
Вони на заробітках! Дуню кормити та поїти треба,а робити нічого іншого вони не вміють та не хочуть, а за нічні зазвичай платять з підвищеним коефіцієнтом
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29.02.2024 08:40 Ответить
Ну фсьо, прилетів кааармілєц... Тапєрєча дуня буде сидіти на пааадсосє,- ій не звикати, Ашот зі шлангочкою завжди поряд😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.02.2024 08:56 Ответить
На отсосе и подсосе
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29.02.2024 11:06 Ответить
Цікаво, поки літун вночі літає, Ашоту нічні платять і скільки та за яким коефіцієнтом Огласітє вєсь спісок, пожалуйста
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29.02.2024 09:22 Ответить
мабудь думають, що Петріот вночі хробаків не бачить
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29.02.2024 08:41 Ответить
Це була тільки ранкова зарядка!
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29.02.2024 09:03 Ответить
Після зарядки - водні процедури?
Потрібно буде хробакам "шукати" літачки в Азовському або Чорному морі?
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29.02.2024 09:07 Ответить
Дай бог,дай бог ! І ЗСУ !
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29.02.2024 09:09 Ответить
Накінець в Україні є ППО не на папері. Шкода тільки, що з,явилась вона , як не парадоксально, через путлєра...
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29.02.2024 09:42 Ответить
Молодці!
С У!Г С!
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29.02.2024 08:15 Ответить
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29.02.2024 08:16 Ответить
Скільки за тиждень накопичено тостів на завтра. Це ж якщо за кожен... шо ж ви зі мною робите. Дяку. хлопці!
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29.02.2024 11:30 Ответить
Це добра новина
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29.02.2024 08:18 Ответить
Надеюсь литуны уже холодные !
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29.02.2024 08:18 Ответить
на концетрі кабздона їх легко визначити - у них парашути за спиною!
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29.02.2024 08:21 Ответить
Тільки парашюти в них під дупою. Вони на них сидять.
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29.02.2024 08:29 Ответить
Я образно написав! Різні є варіанти....
Вертольотчики на них сидять,
у винищувачів у К-36ДМ рятувальний парашут в заголовнику крісла
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29.02.2024 08:38 Ответить
Или ещё не остыли после обжарки.
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29.02.2024 08:36 Ответить
Чому холодні? Ще гаряченькі та добре просмажені...
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29.02.2024 09:00 Ответить
З пілотами, дуже надіюсь
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29.02.2024 08:19 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!

Як же, усі ці оцінщики суспільних опитувань та визначень, скучили за таборами ГУЛАГУ від московії!! Там їм звичніше ніж Батьківщину захищати!! Гадять в Україні та Українцям, як тільки можуть, прикриваючись своїм же лайном…
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..
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29.02.2024 08:19 Ответить
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29.02.2024 08:19 Ответить
А скільки ж там у них того металолому? Коли вже вони на віники пересядуть
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29.02.2024 08:21 Ответить
Ой ще не скоро. Ще з пів тисячі зіб'ють - то може тоді будуть на міг-21 літати.
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29.02.2024 08:55 Ответить
1500
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29.02.2024 08:59 Ответить
пиши сразу 100500 - хоть цифра красивая
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29.02.2024 10:25 Ответить


https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya

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29.02.2024 10:43 Ответить
І першоджерело:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3830081-urij-ignat-recnik-povitranih-sil-zsu.html
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29.02.2024 10:44 Ответить
Конкретно Су-34 чуть больше сотни.... было.
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29.02.2024 09:02 Ответить
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29.02.2024 08:21 Ответить
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29.02.2024 08:34 Ответить
Рівно 34 сушки..
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29.02.2024 09:21 Ответить
Видимо профи пилоты уже закончились и пошли в ход желторотики раз эти сушки каждый день уже сбивают по 1-2 штуки
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29.02.2024 08:21 Ответить
а можливо потрібно підлітати ближче до лінії фронту, щоб бомбити наш тил....
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29.02.2024 08:47 Ответить
Скорше ми дістаємо далі ))
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29.02.2024 09:47 Ответить
Обратите внимание у этого полутрупа- чьё небо и марка 2-й "птички".
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29.02.2024 08:22 Ответить
він же у в'язниці
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29.02.2024 08:24 Ответить
Он в очереди в кассе на билеты к кабздону. Выбирает ряд и место.
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29.02.2024 08:27 Ответить
тільки шкода що не від рук українського моссаду
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29.02.2024 08:53 Ответить
Ця новина від 17.07.2014!!!
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29.02.2024 09:07 Ответить
Я цифры и даты понимаю. Это чмо с СУшкой угадало, которую тогда они не сбили, зато сейчас ЗСУ сбили их уже десяток.
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29.02.2024 13:48 Ответить
Так і триндьож диркіна за 2014 рік.
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29.02.2024 09:15 Ответить
Блукаючии Петріот?
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29.02.2024 08:23 Ответить
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29.02.2024 09:08 Ответить
бродяга патріот України
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29.02.2024 08:27 Ответить
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29.02.2024 08:46 Ответить
Ух ти!? - спрацювало!
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29.02.2024 09:30 Ответить
Модератор зайшов.
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29.02.2024 09:39 Ответить
Зрада-зрадонька.))))) Да, троляка?
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29.02.2024 08:47 Ответить
А хто там ваші американські надра грабує, землі продає та інші ваєдиві речі?
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29.02.2024 08:51 Ответить
Країни-лідери з видобутку нафти у 2022 році:
США 762 млн. тонн
Саудівська Аравія 601 млн. тонн
Росія 539 млн. тонн
Канада 279 млн. тонн
Ірак 220 млн. тонн
Китай 214 млн. тонн
ОАЕ 202 млн. тонн
Іран 158 млн. тонн
Бразилія 157 млн. тонн
Кувейт 142 млн. тонн
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29.02.2024 09:25 Ответить
Чому ми маємо розказувати як китайці грабують ваші нєдра ?
Всі претензії адресуй своєму ***** .
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29.02.2024 08:57 Ответить
Реквестую відео з нещодавнім знищенням NASAMS.
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29.02.2024 08:57 Ответить
Eto tolko puskatel,tam mozet bit takix 10 gde to nedaleko.Odelno oni jest ot upravlenija,radarov.No ja neotbrasyvaju sto imeno Nasams sbyvajet su-34.Puskatelej dlia Nasams polucili mnogo,budet ecio takix
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29.02.2024 09:24 Ответить
Останнім часом складається враження, що з лугандонії мобілізували останніх адекватів, замість них за оголошенням понабирали якихось олігофренів. Тролі раніше хоч трохи цікаві були, зараз суцільні недоумки.
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29.02.2024 09:40 Ответить


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Регистрация: 29.02.2024

Які це «ваші надра» грабують?
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29.02.2024 09:12 Ответить
тваринка кацапотроляцька)) рега - півгодини тому)). Хто там твої надра грабує?! твої надра яма 2Х2
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29.02.2024 09:14 Ответить
Озаботился в америчке нашими недрами?
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29.02.2024 09:23 Ответить
Скажите это Игнату, а то у него они не летают, типа бояться. Ага, счас
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29.02.2024 08:28 Ответить
Су-34М (мазохистский)
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29.02.2024 08:28 Ответить
Ранок почався з добрих новин ,більше не буде каби запускати.
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29.02.2024 08:32 Ответить
Шо? Ніколи такого не було, і знову?
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29.02.2024 08:41 Ответить
Ранок починається,не з кави.
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29.02.2024 08:41 Ответить
********...
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29.02.2024 09:10 Ответить
спершу було 3
потім два
потім А50
потім знову два
і сьогодні 1

якщо нічого не забув то вже 8 сушка
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29.02.2024 08:54 Ответить
Було десять за десять днів з 17 по 27 лютого (інфографіка відповідо з 18 по 28). В цю десятку входив і А-50, то тепер на разі десять сушок і А-50 який по вартості як десять Су-34
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29.02.2024 09:17 Ответить
Справа не в грошах, їх у русні завались. А-50 більше на росії не роблять, технологій і обладнання вже немає.
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29.02.2024 10:21 Ответить
4ergoviy antidepresant !💪
Slava Ukrains'kiy Naci !🇺🇦
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29.02.2024 08:59 Ответить
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29.02.2024 09:01 Ответить
Боже, дякую, хлопці!!!
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29.02.2024 09:04 Ответить
Пишуть що у кацапських лєтунів паніка , але вони нічого вдіяти не можуть , їм доводять наказ і хоч - не хоч , а доводиться летіти на смерть ,, хоча вони й свідомі того що на них десь там чатує " блукаючий Петріот " .. Це свого роду - м'ясний штурм , тільки в авіації .
Остаточно збожеволілі кацапські генерали вже не рахують втрат , ні на землі ні у повітрі , бо сЦарь до виборів критично вимагають перемог , і йому пох якою ціною вони дістануться .
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29.02.2024 09:12 Ответить
Ото непощастила кацапському лайнолітуну, мало того що *издою накрився, так ще й 29 лютого. То і поминати будуть раз на чотири роки.
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29.02.2024 09:14 Ответить
это точно что раз в 4 года
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29.02.2024 09:26 Ответить
ага, у його баби та його софуфирочніків це велика трагедія! ))
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29.02.2024 09:27 Ответить
Ї😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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29.02.2024 10:13 Ответить
Про нього вже і через рік не згадають, коли гробові закінчаться.
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29.02.2024 10:20 Ответить
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29.02.2024 09:28 Ответить
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29.02.2024 09:30 Ответить
У кацапов наступив сезон літакопадів іі це просто супер
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29.02.2024 09:34 Ответить
Майже весна, лєтят пєрєдьотниє птіци...😅
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29.02.2024 10:15 Ответить
- До чого падають Сушки? - То до весни
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29.02.2024 09:49 Ответить
Главное что бы пилот-свинособака сдох.
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29.02.2024 09:59 Ответить
Одинадцятий пішов. Ура!
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29.02.2024 10:20 Ответить
Таким счином, на десятом месяце сушки закончатся.
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29.02.2024 11:09 Ответить
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29.02.2024 11:13 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 13:02 Ответить
 
 