Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники уничтожили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", - говорится в сообщении.

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