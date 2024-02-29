Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники уничтожили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", - говорится в сообщении.
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Потрібно буде хробакам "шукати" літачки в Азовському або Чорному морі?
С У!Г С!
Вертольотчики на них сидять,
у винищувачів у К-36ДМ рятувальний парашут в заголовнику крісла
Як же, усі ці оцінщики суспільних опитувань та визначень, скучили за таборами ГУЛАГУ від московії!! Там їм звичніше ніж Батьківщину захищати!! Гадять в Україні та Українцям, як тільки можуть, прикриваючись своїм же лайном…
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3830081-urij-ignat-recnik-povitranih-sil-zsu.html
США 762 млн. тонн
Саудівська Аравія 601 млн. тонн
Росія 539 млн. тонн
Канада 279 млн. тонн
Ірак 220 млн. тонн
Китай 214 млн. тонн
ОАЕ 202 млн. тонн
Іран 158 млн. тонн
Бразилія 157 млн. тонн
Кувейт 142 млн. тонн
Всі претензії адресуй своєму ***** .
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Регистрация: 29.02.2024
Які це «ваші надра» грабують?
потім два
потім А50
потім знову два
і сьогодні 1
якщо нічого не забув то вже 8 сушка
Slava Ukrains'kiy Naci !🇺🇦
Остаточно збожеволілі кацапські генерали вже не рахують втрат , ні на землі ні у повітрі , бо сЦарь до виборів критично вимагають перемог , і йому пох якою ціною вони дістануться .
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!