Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники знищили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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