Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники знищили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+54 частный сектор
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+53 Luk Viktor
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+41 Randall Flag #387882
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Потрібно буде хробакам "шукати" літачки в Азовському або Чорному морі?
С У!Г С!
Вертольотчики на них сидять,
у винищувачів у К-36ДМ рятувальний парашут в заголовнику крісла
Як же, усі ці оцінщики суспільних опитувань та визначень, скучили за таборами ГУЛАГУ від московії!! Там їм звичніше ніж Батьківщину захищати!! Гадять в Україні та Українцям, як тільки можуть, прикриваючись своїм же лайном…
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3830081-urij-ignat-recnik-povitranih-sil-zsu.html
США 762 млн. тонн
Саудівська Аравія 601 млн. тонн
Росія 539 млн. тонн
Канада 279 млн. тонн
Ірак 220 млн. тонн
Китай 214 млн. тонн
ОАЕ 202 млн. тонн
Іран 158 млн. тонн
Бразилія 157 млн. тонн
Кувейт 142 млн. тонн
Всі претензії адресуй своєму ***** .
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Регистрация: 29.02.2024
Які це «ваші надра» грабують?
потім два
потім А50
потім знову два
і сьогодні 1
якщо нічого не забув то вже 8 сушка
Slava Ukrains'kiy Naci !🇺🇦
Остаточно збожеволілі кацапські генерали вже не рахують втрат , ні на землі ні у повітрі , бо сЦарь до виборів критично вимагають перемог , і йому пох якою ціною вони дістануться .
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!