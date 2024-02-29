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Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА

су-34

Українські захисники знищили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус  Су-34 на Східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий за день винищувач-бомбардувальник РФ Су-34 знищено на Східному напрямку, - Олещук

Знищення су-34

Автор: 

літак (2908) Повітряні сили (2663) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+54
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29.02.2024 08:16
+53
Ще не вечір - тільки початок дня.........
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29.02.2024 08:15
+41
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29.02.2024 08:21
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Ще не вечір - тільки початок дня.........
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29.02.2024 08:15 Відповісти
От какого хера они по ночам летают... когда все нормальные люди спят🤔🧐😁 Сидели б тихо дома возле своих дунек матрёновных, мож и целее были б... ***😝😝😝😝😝😜🤪
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29.02.2024 08:31 Відповісти
Вони на заробітках! Дуню кормити та поїти треба,а робити нічого іншого вони не вміють та не хочуть, а за нічні зазвичай платять з підвищеним коефіцієнтом
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29.02.2024 08:40 Відповісти
Ну фсьо, прилетів кааармілєц... Тапєрєча дуня буде сидіти на пааадсосє,- ій не звикати, Ашот зі шлангочкою завжди поряд😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.02.2024 08:56 Відповісти
На отсосе и подсосе
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29.02.2024 11:06 Відповісти
Цікаво, поки літун вночі літає, Ашоту нічні платять і скільки та за яким коефіцієнтом Огласітє вєсь спісок, пожалуйста
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29.02.2024 09:22 Відповісти
мабудь думають, що Петріот вночі хробаків не бачить
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29.02.2024 08:41 Відповісти
Це була тільки ранкова зарядка!
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29.02.2024 09:03 Відповісти
Після зарядки - водні процедури?
Потрібно буде хробакам "шукати" літачки в Азовському або Чорному морі?
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29.02.2024 09:07 Відповісти
Дай бог,дай бог ! І ЗСУ !
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29.02.2024 09:09 Відповісти
Накінець в Україні є ППО не на папері. Шкода тільки, що з,явилась вона , як не парадоксально, через путлєра...
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Молодці!
С У!Г С!
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29.02.2024 08:15 Відповісти
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29.02.2024 08:16 Відповісти
Скільки за тиждень накопичено тостів на завтра. Це ж якщо за кожен... шо ж ви зі мною робите. Дяку. хлопці!
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29.02.2024 11:30 Відповісти
Це добра новина
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29.02.2024 08:18 Відповісти
Надеюсь литуны уже холодные !
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29.02.2024 08:18 Відповісти
на концетрі кабздона їх легко визначити - у них парашути за спиною!
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29.02.2024 08:21 Відповісти
Тільки парашюти в них під дупою. Вони на них сидять.
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29.02.2024 08:29 Відповісти
Я образно написав! Різні є варіанти....
Вертольотчики на них сидять,
у винищувачів у К-36ДМ рятувальний парашут в заголовнику крісла
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29.02.2024 08:38 Відповісти
Или ещё не остыли после обжарки.
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29.02.2024 08:36 Відповісти
Чому холодні? Ще гаряченькі та добре просмажені...
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29.02.2024 09:00 Відповісти
З пілотами, дуже надіюсь
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29.02.2024 08:19 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!

Як же, усі ці оцінщики суспільних опитувань та визначень, скучили за таборами ГУЛАГУ від московії!! Там їм звичніше ніж Батьківщину захищати!! Гадять в Україні та Українцям, як тільки можуть, прикриваючись своїм же лайном…
А в таборах, мордовських ГУЛАГУ, до них розум дійде, без результатів соцопитувань…
Захищаймо Україну та свою Родину!! Бо буде трагедія..
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29.02.2024 08:19 Відповісти
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29.02.2024 08:19 Відповісти
А скільки ж там у них того металолому? Коли вже вони на віники пересядуть
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29.02.2024 08:21 Відповісти
Ой ще не скоро. Ще з пів тисячі зіб'ють - то може тоді будуть на міг-21 літати.
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29.02.2024 08:55 Відповісти
1500
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29.02.2024 08:59 Відповісти
пиши сразу 100500 - хоть цифра красивая
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29.02.2024 10:25 Відповісти


https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ignat-nazvav-kilkist-boyovikh-litakiv-yaki-mae-rosiya

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29.02.2024 10:43 Відповісти
І першоджерело:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3830081-urij-ignat-recnik-povitranih-sil-zsu.html
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29.02.2024 10:44 Відповісти
Конкретно Су-34 чуть больше сотни.... было.
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29.02.2024 09:02 Відповісти
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29.02.2024 08:21 Відповісти
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29.02.2024 08:34 Відповісти
Рівно 34 сушки..
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29.02.2024 09:21 Відповісти
Видимо профи пилоты уже закончились и пошли в ход желторотики раз эти сушки каждый день уже сбивают по 1-2 штуки
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29.02.2024 08:21 Відповісти
а можливо потрібно підлітати ближче до лінії фронту, щоб бомбити наш тил....
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29.02.2024 08:47 Відповісти
Скорше ми дістаємо далі ))
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29.02.2024 09:47 Відповісти
Обратите внимание у этого полутрупа- чьё небо и марка 2-й "птички".
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29.02.2024 08:22 Відповісти
він же у в'язниці
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29.02.2024 08:24 Відповісти
Он в очереди в кассе на билеты к кабздону. Выбирает ряд и место.
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29.02.2024 08:27 Відповісти
тільки шкода що не від рук українського моссаду
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29.02.2024 08:53 Відповісти
Ця новина від 17.07.2014!!!
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29.02.2024 09:07 Відповісти
Я цифры и даты понимаю. Это чмо с СУшкой угадало, которую тогда они не сбили, зато сейчас ЗСУ сбили их уже десяток.
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29.02.2024 13:48 Відповісти
Так і триндьож диркіна за 2014 рік.
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29.02.2024 09:15 Відповісти
Блукаючии Петріот?
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29.02.2024 08:23 Відповісти
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29.02.2024 09:08 Відповісти
бродяга патріот України
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29.02.2024 08:27 Відповісти
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29.02.2024 08:46 Відповісти
Ух ти!? - спрацювало!
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29.02.2024 09:30 Відповісти
Модератор зайшов.
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29.02.2024 09:39 Відповісти
Зрада-зрадонька.))))) Да, троляка?
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29.02.2024 08:47 Відповісти
А хто там ваші американські надра грабує, землі продає та інші ваєдиві речі?
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29.02.2024 08:51 Відповісти
Країни-лідери з видобутку нафти у 2022 році:
США 762 млн. тонн
Саудівська Аравія 601 млн. тонн
Росія 539 млн. тонн
Канада 279 млн. тонн
Ірак 220 млн. тонн
Китай 214 млн. тонн
ОАЕ 202 млн. тонн
Іран 158 млн. тонн
Бразилія 157 млн. тонн
Кувейт 142 млн. тонн
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29.02.2024 09:25 Відповісти
Чому ми маємо розказувати як китайці грабують ваші нєдра ?
Всі претензії адресуй своєму ***** .
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29.02.2024 08:57 Відповісти
Реквестую відео з нещодавнім знищенням NASAMS.
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29.02.2024 08:57 Відповісти
Eto tolko puskatel,tam mozet bit takix 10 gde to nedaleko.Odelno oni jest ot upravlenija,radarov.No ja neotbrasyvaju sto imeno Nasams sbyvajet su-34.Puskatelej dlia Nasams polucili mnogo,budet ecio takix
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29.02.2024 09:24 Відповісти
Останнім часом складається враження, що з лугандонії мобілізували останніх адекватів, замість них за оголошенням понабирали якихось олігофренів. Тролі раніше хоч трохи цікаві були, зараз суцільні недоумки.
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29.02.2024 09:40 Відповісти


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Регистрация: 29.02.2024

Які це «ваші надра» грабують?
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29.02.2024 09:12 Відповісти
тваринка кацапотроляцька)) рега - півгодини тому)). Хто там твої надра грабує?! твої надра яма 2Х2
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29.02.2024 09:14 Відповісти
Озаботился в америчке нашими недрами?
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29.02.2024 09:23 Відповісти
Скажите это Игнату, а то у него они не летают, типа бояться. Ага, счас
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29.02.2024 08:28 Відповісти
Су-34М (мазохистский)
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29.02.2024 08:28 Відповісти
Ранок почався з добрих новин ,більше не буде каби запускати.
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29.02.2024 08:32 Відповісти
Шо? Ніколи такого не було, і знову?
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29.02.2024 08:41 Відповісти
Ранок починається,не з кави.
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29.02.2024 08:41 Відповісти
********...
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29.02.2024 09:10 Відповісти
спершу було 3
потім два
потім А50
потім знову два
і сьогодні 1

якщо нічого не забув то вже 8 сушка
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29.02.2024 08:54 Відповісти
Було десять за десять днів з 17 по 27 лютого (інфографіка відповідо з 18 по 28). В цю десятку входив і А-50, то тепер на разі десять сушок і А-50 який по вартості як десять Су-34
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29.02.2024 09:17 Відповісти
Справа не в грошах, їх у русні завались. А-50 більше на росії не роблять, технологій і обладнання вже немає.
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29.02.2024 10:21 Відповісти
4ergoviy antidepresant !💪
Slava Ukrains'kiy Naci !🇺🇦
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29.02.2024 08:59 Відповісти
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29.02.2024 09:01 Відповісти
Боже, дякую, хлопці!!!
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29.02.2024 09:04 Відповісти
Пишуть що у кацапських лєтунів паніка , але вони нічого вдіяти не можуть , їм доводять наказ і хоч - не хоч , а доводиться летіти на смерть ,, хоча вони й свідомі того що на них десь там чатує " блукаючий Петріот " .. Це свого роду - м'ясний штурм , тільки в авіації .
Остаточно збожеволілі кацапські генерали вже не рахують втрат , ні на землі ні у повітрі , бо сЦарь до виборів критично вимагають перемог , і йому пох якою ціною вони дістануться .
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29.02.2024 09:12 Відповісти
Ото непощастила кацапському лайнолітуну, мало того що *издою накрився, так ще й 29 лютого. То і поминати будуть раз на чотири роки.
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29.02.2024 09:14 Відповісти
это точно что раз в 4 года
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29.02.2024 09:26 Відповісти
ага, у його баби та його софуфирочніків це велика трагедія! ))
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29.02.2024 09:27 Відповісти
Ї😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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29.02.2024 10:13 Відповісти
Про нього вже і через рік не згадають, коли гробові закінчаться.
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29.02.2024 10:20 Відповісти
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29.02.2024 09:28 Відповісти
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29.02.2024 09:30 Відповісти
У кацапов наступив сезон літакопадів іі це просто супер
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29.02.2024 09:34 Відповісти
Майже весна, лєтят пєрєдьотниє птіци...😅
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29.02.2024 10:15 Відповісти
- До чого падають Сушки? - То до весни
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29.02.2024 09:49 Відповісти
Главное что бы пилот-свинособака сдох.
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Одинадцятий пішов. Ура!
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29.02.2024 10:20 Відповісти
Таким счином, на десятом месяце сушки закончатся.
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29.02.2024 11:09 Відповісти
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29.02.2024 11:13 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 13:02 Відповісти
 
 