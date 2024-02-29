Около Авдеевки россияне захватили максимально выгодные позиции, - Бутусов

Захватив около Авдеевки наибольшую гряду высот в районе, у врага сейчас лучшая позиция для обороны и дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире Радио НВ сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Авдеевка - это самая большая гряда высот в том районе. Это лучшая позиция для обороны. Большое количество капитальных зданий, в частности, Авдеевский коксохимический завод. Поэтому, конечно, сейчас максимально выгодную позицию захватил противник", - сказал он.

Читайте также: Каскад водохранилищ должен способствовать нашей обороне на Авдеевском направлении, - пресс-секретарь ОСУВ "Таврия" Лыховий

Бутусов подчеркнул, что основным фактором боевых действий, диктующим тактику на поле боя, сейчас являются дроны. Соответственно, наличие высот для запуска дронов и качественных защитных сооружений для операторов дают решающее преимущество на поле боя.

По словам журналиста, расположенные рядом с Авдеевкой села Степное, Бердичи, Ласточкино, за которые сейчас идут бои, находятся в низовьях. Оборонять их очень сложно с тактической точки зрения, поэтому ситуация складывается невыгодным для защитников Украины образом.

Читайте также: 110-я бригада, оборонявшая Авдеевку, отошла на ротацию впервые за два года

"Вопрос того, что они будут дальше продвигаться – это очевидно", - подытожил главред Цензор.НЕТ.