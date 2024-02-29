Около Авдеевки россияне захватили максимально выгодные позиции, - Бутусов
Захватив около Авдеевки наибольшую гряду высот в районе, у врага сейчас лучшая позиция для обороны и дальнейшего продвижения.
Об этом в эфире Радио НВ сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Авдеевка - это самая большая гряда высот в том районе. Это лучшая позиция для обороны. Большое количество капитальных зданий, в частности, Авдеевский коксохимический завод. Поэтому, конечно, сейчас максимально выгодную позицию захватил противник", - сказал он.
Бутусов подчеркнул, что основным фактором боевых действий, диктующим тактику на поле боя, сейчас являются дроны. Соответственно, наличие высот для запуска дронов и качественных защитных сооружений для операторов дают решающее преимущество на поле боя.
По словам журналиста, расположенные рядом с Авдеевкой села Степное, Бердичи, Ласточкино, за которые сейчас идут бои, находятся в низовьях. Оборонять их очень сложно с тактической точки зрения, поэтому ситуация складывается невыгодным для защитников Украины образом.
"Вопрос того, что они будут дальше продвигаться – это очевидно", - подытожил главред Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп спочатку своїми діями ізолює Америку, подаючи це під соусом "возвращєнія вєлічія". От ми, мовляв, якими становимось ми самостійними і активними. Хочете дружити з нами - самі повзіть на животі.
будь-яка інформація кирилицею страждає на те, що її модіфікують під "інтереси спонсора"
плюс, пост-совкова (тай європо-центрична) антипатія до всього американського
варто читати оригінали того "хто що як сказав", включно з "радикалами" та "фріками"
відкриває очі і спонукає до пошуку власної думки
удачі !
вони там були бо інші греки їм не заплатили за спільну оборону
Трамп - бізнесмен, гроші - це його lingo, так він мислить
ну і коли вся французька тусовка ненавидить "американську імперію" - то які слова він має добирати ?
французи врятували американців один раз, а американці французів вже щонайменше двічі - де вдячність, га ?
Тоді ***** його обіграє, ********** перед носом пачкою доларів.
Тому що політик завжди переграє ларьочніка.
Як Китай, що звабив капіталістів дешевою робочою силою.
2. перед тим як інвестувати в матеріковий китай, капіталісти інвестували в Гон-Конг та Тайвань, і суперуспішно, так що помилка з матеріковим китаєм (як і з американськими інвестиціями в ссср під час непу) - це просто помилка, а не глупість
2. Цією помилкою і скористався Китай. Піднявся і вже сам починає диктувати свою волю. Гарантії безпеки через голову НАТО, заклики перекроювати світову архітектуру ядерної безпеки під його чутким руководством.
2. жодної китайської автівки в США не бачив, електроніка є але тільки "для загального вжитку", всі серйозні мікрочіпи (nvidia наприклад) - не китайські а тайванські (хоч китайський емігрант і головує в nvidia). Джека Ма (alibaba) розкуркулили по-повній - хто тепер захоче робити бізнес в китаю ? а якщо бізнес спотикається, то див п. 1
2. По-перше, вже була стаття, що США і Європа починають відмовлятись від китайських вуличних відеокамер, які шпигують на користь КНР. По-друге, Тайвань - це скоро Китай, Сі попередив Байдена особисто.
2. Сірський керував тім сектором.
3. Зеленській керував Сірськимю
Висновки робить самі, шановна громада.
Став спостережні пости, РЕБ, ретранслятори досхочу.
А своє запитання переадресуй зеленим, вони ж керують країною і армією!
показали свою полную некомпетентность все к чему они прикасаются превращается в пепел
ЯЯкось так.