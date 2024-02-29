Біля Авдіївки росіяни захопили максимально вигідні позиції, - Бутусов

Захопивши біля Авдіївки найбільшу гряду висот у районі, ворог зараз має найкращу позицію для оборони та подальшого просування.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Авдіївка - це найбільша гряда висот в тому районі. Це найкраща позиція для оборони. Велика кількість капітальних будівель, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод. Тому, звичайно, зараз максимально вигідну позицію захопив противник", - пояснив він.

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Бутусов наголосив, що основним фактором бойових дій, який диктує тактику на полі бою, зараз є дрони. Відповідно, наявність висот для запуску дронів та якісних захисних споруд для операторів дають вирішальну перевагу на полі бою.

За словами журналіста, розташовані поруч із Авдіївкою села Степове, Бердичі, Ласточкіне, за які зараз ідуть бої, знаходяться в низинах. Обороняти їх - дуже складно з тактичної точки зору, тож ситуація складається невигідним для оборонців України чином.

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"Питання того, що вони будуть далі просуватися - це очевидно", - підсумував головред Цензор.НЕТ.