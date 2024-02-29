Біля Авдіївки росіяни захопили максимально вигідні позиції, - Бутусов
Захопивши біля Авдіївки найбільшу гряду висот у районі, ворог зараз має найкращу позицію для оборони та подальшого просування.
Про це в ефірі Радіо НВ сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Авдіївка - це найбільша гряда висот в тому районі. Це найкраща позиція для оборони. Велика кількість капітальних будівель, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод. Тому, звичайно, зараз максимально вигідну позицію захопив противник", - пояснив він.
Бутусов наголосив, що основним фактором бойових дій, який диктує тактику на полі бою, зараз є дрони. Відповідно, наявність висот для запуску дронів та якісних захисних споруд для операторів дають вирішальну перевагу на полі бою.
За словами журналіста, розташовані поруч із Авдіївкою села Степове, Бердичі, Ласточкіне, за які зараз ідуть бої, знаходяться в низинах. Обороняти їх - дуже складно з тактичної точки зору, тож ситуація складається невигідним для оборонців України чином.
"Питання того, що вони будуть далі просуватися - це очевидно", - підсумував головред Цензор.НЕТ.
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Трамп спочатку своїми діями ізолює Америку, подаючи це під соусом "возвращєнія вєлічія". От ми, мовляв, якими становимось ми самостійними і активними. Хочете дружити з нами - самі повзіть на животі.
будь-яка інформація кирилицею страждає на те, що її модіфікують під "інтереси спонсора"
плюс, пост-совкова (тай європо-центрична) антипатія до всього американського
варто читати оригінали того "хто що як сказав", включно з "радикалами" та "фріками"
відкриває очі і спонукає до пошуку власної думки
удачі !
вони там були бо інші греки їм не заплатили за спільну оборону
Трамп - бізнесмен, гроші - це його lingo, так він мислить
ну і коли вся французька тусовка ненавидить "американську імперію" - то які слова він має добирати ?
французи врятували американців один раз, а американці французів вже щонайменше двічі - де вдячність, га ?
Тоді ***** його обіграє, ********** перед носом пачкою доларів.
Тому що політик завжди переграє ларьочніка.
Як Китай, що звабив капіталістів дешевою робочою силою.
2. перед тим як інвестувати в матеріковий китай, капіталісти інвестували в Гон-Конг та Тайвань, і суперуспішно, так що помилка з матеріковим китаєм (як і з американськими інвестиціями в ссср під час непу) - це просто помилка, а не глупість
2. Цією помилкою і скористався Китай. Піднявся і вже сам починає диктувати свою волю. Гарантії безпеки через голову НАТО, заклики перекроювати світову архітектуру ядерної безпеки під його чутким руководством.
2. жодної китайської автівки в США не бачив, електроніка є але тільки "для загального вжитку", всі серйозні мікрочіпи (nvidia наприклад) - не китайські а тайванські (хоч китайський емігрант і головує в nvidia). Джека Ма (alibaba) розкуркулили по-повній - хто тепер захоче робити бізнес в китаю ? а якщо бізнес спотикається, то див п. 1
2. По-перше, вже була стаття, що США і Європа починають відмовлятись від китайських вуличних відеокамер, які шпигують на користь КНР. По-друге, Тайвань - це скоро Китай, Сі попередив Байдена особисто.
2. Сірський керував тім сектором.
3. Зеленській керував Сірськимю
Висновки робить самі, шановна громада.
Став спостережні пости, РЕБ, ретранслятори досхочу.
А своє запитання переадресуй зеленим, вони ж керують країною і армією!
показали свою полную некомпетентность все к чему они прикасаются превращается в пепел
ЯЯкось так.