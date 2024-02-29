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Біля Авдіївки росіяни захопили максимально вигідні позиції, - Бутусов

авдіївка,коксохім

Захопивши біля Авдіївки найбільшу гряду висот у районі, ворог зараз має найкращу позицію для оборони та подальшого просування.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Авдіївка - це найбільша гряда висот в тому районі. Це найкраща позиція для оборони. Велика кількість капітальних будівель, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод. Тому, звичайно, зараз максимально вигідну позицію захопив противник", - пояснив він.

Читайте: Каскад водосховищ має сприяти нашій обороні на Авдіївському напрямку, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Бутусов наголосив, що основним фактором бойових дій, який диктує тактику на полі бою, зараз є дрони. Відповідно, наявність висот для запуску дронів та якісних захисних споруд для операторів дають вирішальну перевагу на полі бою.

За словами журналіста, розташовані поруч із Авдіївкою села Степове, Бердичі, Ласточкіне, за які зараз ідуть бої, знаходяться в низинах. Обороняти їх - дуже складно з тактичної точки зору, тож ситуація складається невигідним для оборонців України чином.

Дивіться: Тіла окупантів валяються в "освобожденной" Авдіївці. ВIДЕО 18+

"Питання того, що вони будуть далі просуватися - це очевидно", - підсумував головред Цензор.НЕТ.

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+20
1. Друга смуга оборони не будувалась.
2. Сірський керував тім сектором.
3. Зеленській керував Сірськимю
Висновки робить самі, шановна громада.
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29.02.2024 09:46
+11
После смены Залужного у этой власти один проиграши то там сдали то там печаль
показали свою полную некомпетентность все к чему они прикасаются превращается в пепел
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29.02.2024 09:51
+10
Там з труб АКХЗ відкривається чудовий огляд на десятки кілометрів у всі боки.
Став спостережні пости, РЕБ, ретранслятори досхочу.
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29.02.2024 09:47
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Не дрібниця, а вирок Трампу. Результати виборів у США часто визначать кілька відсотків голосів у ключових штатах, навіть лічені сотні бюлетенів, а тут Трамп пролітає у цілих штатах
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Байден знає що робить. Міцно стоїть на своєму. Навіть якщо погодиться на ці 5-10 мрд це буде лише 5-10 млрд і не більше. Якщо покаже трампістам слабину, то слідом за кордоном вони висунуть ще безліч інших вимог які неможливо виконати. А зараз тиск іде саме на республіканців і під тиском вони таки проголосують. І треба враховувати не тільки інтереси України, а і інтереси Байдена, щоб він переміг на виборах, щоб допомога була не тільки до виборів після голосування за неї, а продовжилася і після них
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29.02.2024 11:56 Відповісти
У кацапських лузерів ситуація - ср@ка. Куди не кинь всюди клин. Зараз росія веде війну з метою дискредитації Байдена, щоб війна та військова стала дестабілізуючим фактором у США. А от коли Президентом стане підх#йловник Трамп то тоді кожен успіх кацапів стане камнем у город Трампа і пострілом собі у ногу, бо Трамп заодно х#йло. Трамп завис на волосинці від імпічменту, а будь який успіх росії просто поховає Трампа на низькоьму старті його нового президентського терміну.
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29.02.2024 09:57 Відповісти
Справа в тому, що русні Трамп цікавий не як прямий агент. Їй цікаві наслідки його егоїстичної та імпульсивної і впертої поведінки для США і решти світу. Навіть дрібні програші росії не затьмарять перемог від інституційного послаблення демократії та її головного оплоту.
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29.02.2024 10:00 Відповісти
Демократи просто порвуть Трампа за зраду національних інтересів у Єпропі і поразка України стане бомбою в руках агресивно налаштвоаний проти Трампа демократів проти Трампа. А росії не потрібна Україна, їй потрібен Вашингтон, щоб зробити там нову спробу держперевороту і тому доведеться обирати між подальшим захопленням України та кар'єрою Трампа і у будь-якому випадку такий вибір це повна ср@ка для росії, це повний провал "спецоперації"
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29.02.2024 10:19 Відповісти
Я все ж думаю, що там спецоперація більш хитра. На кшталт нашої "слуга народу". Теж далеко не за один день все робилось, поетапно, малими кроками.
Трамп спочатку своїми діями ізолює Америку, подаючи це під соусом "возвращєнія вєлічія". От ми, мовляв, якими становимось ми самостійними і активними. Хочете дружити з нами - самі повзіть на животі.
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29.02.2024 10:23 Відповісти
а англійською вмієш читати, знавець спецоперацій ?
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29.02.2024 10:28 Відповісти
Трохи.
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29.02.2024 10:29 Відповісти
шкода
будь-яка інформація кирилицею страждає на те, що її модіфікують під "інтереси спонсора"
плюс, пост-совкова (тай європо-центрична) антипатія до всього американського
варто читати оригінали того "хто що як сказав", включно з "радикалами" та "фріками"
відкриває очі і спонукає до пошуку власної думки
удачі !
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29.02.2024 11:24 Відповісти
Поки що все збігається. Висєр Трампа про НАТО одними розглядається в позитивному ключі (змусив ворушитись), але інші, хто дивиться далі, розуміють, що він руйнує довіру до цієї організації в принципі. Хто буде наймати охоронну фірму, яка каже "якщо не сплатиш за послуги, ми не тільки не приїдемо, а і скажемо бандитам, що ми не приїдемо"?
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29.02.2024 11:28 Відповісти
ти будеш здивований, коли дізнаєшся що серед військ перського падішаха, які нападали на стародавню Грецію, були грецькі загони ?

вони там були бо інші греки їм не заплатили за спільну оборону

Трамп - бізнесмен, гроші - це його lingo, так він мислить

ну і коли вся французька тусовка ненавидить "американську імперію" - то які слова він має добирати ?

французи врятували американців один раз, а американці французів вже щонайменше двічі - де вдячність, га ?
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29.02.2024 12:17 Відповісти
Трамп - бізнесмен, гроші - це його lingo, так він мислить
Тоді ***** його обіграє, ********** перед носом пачкою доларів.
Тому що політик завжди переграє ларьочніка.
Як Китай, що звабив капіталістів дешевою робочою силою.
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29.02.2024 12:24 Відповісти
1. в кого більше грошей, в політика чи в бізнесмена ? путін може махати доларами скільки завгодно, але друкують їх в США

2. перед тим як інвестувати в матеріковий китай, капіталісти інвестували в Гон-Конг та Тайвань, і суперуспішно, так що помилка з матеріковим китаєм (як і з американськими інвестиціями в ссср під час непу) - це просто помилка, а не глупість
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29.02.2024 12:37 Відповісти
1. У політика. Бізнесмен має лише власні гроші. ***** має всю росію.
2. Цією помилкою і скористався Китай. Піднявся і вже сам починає диктувати свою волю. Гарантії безпеки через голову НАТО, заклики перекроювати світову архітектуру ядерної безпеки під його чутким руководством.
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29.02.2024 12:39 Відповісти
1. бізнесмен - це той хто платить гроші, диктатор - це той хто відбирає гроші . ви розумієте різницю в цих операціях ?

2. жодної китайської автівки в США не бачив, електроніка є але тільки "для загального вжитку", всі серйозні мікрочіпи (nvidia наприклад) - не китайські а тайванські (хоч китайський емігрант і головує в nvidia). Джека Ма (alibaba) розкуркулили по-повній - хто тепер захоче робити бізнес в китаю ? а якщо бізнес спотикається, то див п. 1
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29.02.2024 13:12 Відповісти
1. Розумію. Відібрати ефективніше, Україна приклад. 14 трильйонів доларів за корисні копалини на нових територіях, 3-4 млн нового населення замість нехай 0,4 млн вбитих та покалічених. Бізнес з 600-800% рентабельності.
2. По-перше, вже була стаття, що США і Європа починають відмовлятись від китайських вуличних відеокамер, які шпигують на користь КНР. По-друге, Тайвань - це скоро Китай, Сі попередив Байдена особисто.
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29.02.2024 13:15 Відповісти
все залежить від федерального Верховного Суда. Якщо той суд задовольнить апеляцію трампістів на рішення тих судів в Колорадо, Ілінойсі чи в інших штатах, то Трамп буде мати право балотуватись на виборах. І рішення по апеляції буде прийнято в найближчі тижні.
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29.02.2024 10:01 Відповісти
1. Друга смуга оборони не будувалась.
2. Сірський керував тім сектором.
3. Зеленській керував Сірськимю
Висновки робить самі, шановна громада.
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29.02.2024 09:46 Відповісти
как то так
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29.02.2024 09:52 Відповісти
перезавантаження менеджменту військового командування, - це від Авдіївки до Покровська було 46 км, зараз стало 32 км.....
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29.02.2024 09:47 Відповісти
Там з труб АКХЗ відкривається чудовий огляд на десятки кілометрів у всі боки.
Став спостережні пости, РЕБ, ретранслятори досхочу.
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29.02.2024 09:47 Відповісти
щас ЗеБоти почнуть гавкать ,що в нас найкращі позиції
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29.02.2024 09:48 Відповісти
І шо Бутусов пропонує???
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29.02.2024 09:49 Відповісти
прибрати дєрьмаків
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29.02.2024 09:50 Відповісти
Бутусов не генерал щоб пропонувати. Бутусов лише констатує факти!
А своє запитання переадресуй зеленим, вони ж керують країною і армією!
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29.02.2024 09:53 Відповісти
Щось не зрозуміло. Адже Авдіївку зрівняли з землею. Там немає що захищати. Як орки будуть ховатись в зруйнованому коксохіму?
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29.02.2024 09:50 Відповісти
Порівняли з землею це все п..ж, як і про Бахмут зрівняно з землею- відходили тому що були в оточенні (
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29.02.2024 11:06 Відповісти
Куйово это, нах...
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29.02.2024 09:50 Відповісти
Теж питаннячко з'явилося!
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29.02.2024 09:50 Відповісти
После смены Залужного у этой власти один проиграши то там сдали то там печаль
показали свою полную некомпетентность все к чему они прикасаются превращается в пепел
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29.02.2024 09:51 Відповісти
Бідосик приїзджав в Авдіївку -ось і є результат.
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29.02.2024 09:55 Відповісти
Такий же результат як і після того, як він відвідав Соледар
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29.02.2024 10:22 Відповісти
Ще б солдатів НАТО на передову, з їх командуванням - от тоді б ми дали б оркам!
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Не микай, цапа
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29.02.2024 10:04 Відповісти
ні, наполеона з шаблею на білому коні!
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29.02.2024 10:05 Відповісти
я не розумію. як можна не відступати, якщо в тебе немає переваги, навіть паритету в небі, немає того самого в артилерії. немає глибоко ешелонованої оборони у вигляді укріплень та мінних полів, тому що мін теж немає... ми маємо зараз таку картину, що ворог просто розбиває вщент наші позиції, на рахує свої втрати, тому що в них вдосталь людського ресурсу й рухається вперед..., ось такий в нього рецепт..., треба думати, як ми можемо цьому протистояти..., мабуть, ніяк.... будемо й далі втрачати людей й території, тому що всі хочуть жити, а не воювати...
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29.02.2024 10:09 Відповісти
Треба переймати досвід першої світової, коли війна стала позиційною. Вкрай ефективний проти м'ясних штурмів колючий дріт. З колючим дротом будь-яка позиція стане вигідною саме для ЗСУ. А металургійні гіганти можуть виготовляти його у необмеженій кількості, треба запускати його масов виробництво. Саме колючий дріт тоді дозволив стабілізувати лінію фронта на роки
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29.02.2024 10:09 Відповісти
Не "колючка" тоді стабілизовувала лінію фронта,а велика кількість артилеріі та мільони снарядів..Якщо в кожному взводі ЗСУ було по мінометному віддділенню,як у Вермахту, то це було б в рази найкраще колючого дроту
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29.02.2024 15:15 Відповісти
Тоді випускали шалену кількість снарядів - 50 кг на квадратний метр, але війська просто залишали позиції під час обстрілів і поверталися вцілілими. Артилерія зовсім не гарантувала успіх, а от саме колючий дріт у поєднанні з кулеметами та тактика кулеметного флангового вогню стабілізувала фронт.
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29.02.2024 16:45 Відповісти
Від такої щільності артвогню від дротів нічого не залишалося,а вот кулемети, дійсно, свою справу в стабілізації робили добре
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29.02.2024 16:58 Відповісти
Солдати залишалися, які просто відходили і потім робили великий сюрприз противнику, який був впевнений, що все стер з лиця землі
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29.02.2024 18:06 Відповісти
Будет откат ещё на 5-10 км я так понял.
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29.02.2024 10:11 Відповісти
Просто посмотрите карту высот и тоже станете стратегами уровня Юры.
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29.02.2024 10:14 Відповісти
Годин Яр кажеш? 😁
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29.02.2024 11:01 Відповісти
Ну мы теперь знаем что надо делать. Теперь наша очередь кабами ровнять их укрепрайоны. Если конечно они у нас будут.
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29.02.2024 11:00 Відповісти
"Около Авдеевки россияне захватили максимально выгодные позиции", да такого типа новости можно во множестве прочитать в расейских пабликах..
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29.02.2024 11:00 Відповісти
Так трапилося, бо п'ять років Україною керують такі поцяри як булданов і твій вєрховний недонаполєон.
ЯЯкось так.
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29.02.2024 11:21 Відповісти
 
 