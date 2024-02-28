Тіла окупантів валяються в "освобожденной" Авдіївці. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла ліквідованих російських військових, що валяються в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним із уцілілих окупантів. У кадр на невеликому клаптику землі потрапляє щонайменше чотири тіла.

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"Освобожденная" Авдіївка. Тут і досі валяються тіла російських солдатів. Їх фільмують на смартфон військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в м'ясорубці, але ніхто не поспішає знищених загарбників збирати, пакувати і відправляти додому", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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