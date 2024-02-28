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Тіла окупантів валяються в "освобожденной" Авдіївці. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла ліквідованих російських військових, що валяються в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним із уцілілих окупантів. У кадр на невеликому клаптику землі потрапляє щонайменше чотири тіла.

Дивіться: Тіла ліквідованих окупантів на плацдармі у Кринках. ВIДЕО 18+

"Освобожденная" Авдіївка. Тут і досі валяються тіла російських солдатів. Їх фільмують на смартфон військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в м'ясорубці, але ніхто не поспішає знищених загарбників збирати, пакувати і відправляти додому", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупант конає в полі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+78
Оператору теж треба якнайшвидше виспатися в «царстві небесному».
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28.02.2024 09:51
+35
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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28.02.2024 09:53
+26
"спи сокійно" хробак, поки дикі звірі не розтягли по кущах....
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28.02.2024 09:53
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Оператору теж треба якнайшвидше виспатися в «царстві небесному».
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28.02.2024 09:51 Відповісти
Вони реально дегенерати.
Йому немає що сказати.... навіщо лізуть у чужу країну подихати вони не знають, як баранів х7йло жене на бойню.
Й яке "царство нєбєсноє" окупантам та вбивцям..... горять вони в аду й іньші будуть там теж!!!
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28.02.2024 11:52 Відповісти
рабів до Царства Небесного не впускають!
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28.02.2024 13:46 Відповісти
Не рабстві проблема,а в тому що вони діти сатани,і їх пекло чекає за те що вони роблять.А роблять вони діла сатани
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28.02.2024 13:48 Відповісти
не царства небесного їм а до кабзона, на концерт
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28.02.2024 15:11 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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28.02.2024 09:53 Відповісти
"спи сокійно" хробак, поки дикі звірі не розтягли по кущах....
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28.02.2024 09:53 Відповісти
Разложенці…
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28.02.2024 10:02 Відповісти
Они спокойно, будь уверен, можно так часто это не повторять, кусок ты гавна
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28.02.2024 09:54 Відповісти
Вони вже горять у пеклі,оператору найшвидше до них приєднатися.
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28.02.2024 09:56 Відповісти
валенки безмозглые должны помнить про сады Семирамиды
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28.02.2024 09:59 Відповісти
У рашистів не має поваги ні до своїх, ні до чужих, ні до живих, ні до мертвих і це не є наслідком пропаганди, це є характерною відмінність цього народу хоча офіційно, на своїх ресурсах, вони стверджують протилежне. Для картинки, показово, вони проводять якісь акції на кшталт урочистого поховання десь там на Московії (т.з. "роССії") тих чиї тіла нарешті довезли додому, а у побутовому житті, коли ніхто не бачить, із своїми співвітчизниками поводяться як із сміттям!!!
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28.02.2024 10:00 Відповісти
цього народу....это просто популяция идиотов недоразвитых
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28.02.2024 10:46 Відповісти
Який віруючий хробак батюшка нєбйсь якийсь РПЦ
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28.02.2024 10:01 Відповісти
Завжди приємно таке бачити! Настрій підіймається, та і день вже не такий похмурий)))
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28.02.2024 10:01 Відповісти
міцного здоров'я харошим рускім...
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28.02.2024 10:56 Відповісти
все звісно класно, але нажаль навідміну від вас в мене такі кадри наводять на думку, що так само лежать і наші хлопці.....
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28.02.2024 22:57 Відповісти
Ще один з царством небесним. Горіти вам усім у пеклі вічно! Чому тобі нічого сказати? Покажи це все мамкам і дружинам, нехай порадіють за "визволителів".
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28.02.2024 10:02 Відповісти
"спИте спокойно, пацаны..., мне больше нечего сказать..." що ти взагалі можеш ще сказати, потвора, це й твоє майбутнє теж, -лежати як непотріб в якій небудь посадці та згнити там зовсім через рік-два... й зовсім немає мізків, щоб зробити хоч які-небудь висновки...
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28.02.2024 10:07 Відповісти
Баби нових понароджують, а поверхня Землі не збільшиться. Тому з точки зору русні витрати м'яса повністю раціональні.
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28.02.2024 10:08 Відповісти
З точки зори людожерів у владі звісно раціональна, а от родичі загиблих іншої думки і їх стає все більше і більше. І решта кацапів не бажають здихати за х#йла та олігархів.
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28.02.2024 10:19 Відповісти
Пересічний громадянин на росії сцить ОМОНу і фсб більше, ніж всіх "Хаймарсів" на Землі.
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28.02.2024 10:20 Відповісти
Сцить і тільки і думає як продати родину за джинси та жвачку. А коли настає переворот чи КГЧП - а на росії вони регулярні - який він герою у натовпі а потім вбиваючи царя
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28.02.2024 10:25 Відповісти
Щоб сталось щось подібне, росія має спочатку програти цю війну. Ознак поки що не видно, навпаки.
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28.02.2024 10:27 Відповісти
Не обов'язково - історичний досвід говорить, що достатьно лише багато трупів. Наприклад кацапи не програли першу світову війну, але коли цар пустив на м'ясо більше мільйона кацапів вони натовпом скоїли переворот та вбили царя, щоб врятувати свою шкуру. І лише потім продавшись німецькому агенту членіну вони підписали ганебну капітуляцію із Німеччиною
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28.02.2024 10:45 Відповісти
Не все так просто. Спроби революції на росії були і задовго до 1917. Вже визріла та була сила, ідеологія, що швидко замінила собою царизм.
Зараз нічого такого немає.
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28.02.2024 10:47 Відповісти
Звісно були, але лютнева революція та жовтнева революцї стали підсумком, завершенням багаторічної боротьби з ненависним народу царським режимом. і росія іде цим шляхом - бунт пригожина - це лише початок. Іделогії мінялись, але у великих м'ясорубках, у яких кацапи перерізають увесь кацапастан. І тому що кацапи регулярно себе перерізають у таких братовбивчи війнах Захід завжди буде домінувати над азіатською недокраїною і користуватися наслідками регулярних русорізів та ще й розпалювати їх
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28.02.2024 11:01 Відповісти
На Захід теж насувається буря. Так що не був би таким впевненим.
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28.02.2024 11:41 Відповісти
Пусті погрози невдахи, який показав за своє нікчемне життя, що воно здатне лише вбивати цивільних, а усправжньому бою за 10 років навіть одну область не здатне захопити просто жалюгідні. Якщо за рік навіть 1% України не захопити, то це не те що буря, а й легким вітерцем не назвеш. В НАТО х#йла чекають вже не 30 Хаймарсів плюс ядерна зброя і сунутись йому слабо
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28.02.2024 11:55 Відповісти
На Захід чекає ісламська революція в Європі та громадянська війна в США.
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28.02.2024 11:58 Відповісти
Нереально плюсую.
Поки Московія перетворилася на імперію, царі поклали сотні тисяч чи мільйони солдатів. І всім на них плювати. Навіть якби вони спокійно померли своєю смертю, а не на війні, через сотні років всім на них плювати. А нафтою, газом, виходом до різних морів можна насолоджуватися уже зараз.
Оце і страшно. В довгостроковій перспективі людські жертви часто виправдані
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28.02.2024 10:44 Відповісти
Биомусор утилизированный.
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28.02.2024 10:13 Відповісти
Не унывайте пацаны, не унывайте
Отвоевались вы - ну, отдыхайте....
Жаль, что на выборы не доползёте
За путю бюллетень не покладёте...
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28.02.2024 10:18 Відповісти
вряд ли в аду кацапам-оккупантам-людоедам спится спокойно
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28.02.2024 10:21 Відповісти
...скоро і тобі туди дорога!!!
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28.02.2024 10:28 Відповісти
Як на мене-психіка відпочиває.
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28.02.2024 10:41 Відповісти
Фуй в рило кожній мацкалячій мразоті!
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28.02.2024 10:43 Відповісти
мальчікі подусталі лєжат
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28.02.2024 10:59 Відповісти
Шо я могу сказать - спокойно спать они не будут....
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28.02.2024 11:24 Відповісти
"Спите спокойно, пацаны, мне больше нечего сказать". Как нечего? А добавить что-нибудь оптимистичное, типа, "скоро встретимся", или "займите мне место на концерте лысого пдра в парике"? Как-то не по-людски получается, наиграно.
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28.02.2024 11:43 Відповісти
Забирай їх нахер звідси, нехай в кацапії спить , спи спокійно))))!
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28.02.2024 11:47 Відповісти
Сколько тАких видосиков и ни одна падла не спросила: а что мы тут, собственно забыли? Зачем оно нам? В этом вс чуть москаля-имперца
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28.02.2024 11:48 Відповісти
,, Не унывайте , пацаны " -
саме такі слова є в кацапській пісні
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28.02.2024 11:58 Відповісти
пацани не сплять зараз, вони поїхали на тусовку до басейна жиріновського, бо кобзон не актуальний...
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28.02.2024 12:01 Відповісти
"Cпітє спакойна, пацани", ховати вас, звісно, ніхто не збирається.
І варто воно того було, щоб їхати х.. зна куди і здохнути під корягою. За що? Навіщо?
А міг би подохнути як нормальний узкій - від цирозу чи в п'яній бійці. Там хоч би могила була персональна.
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28.02.2024 13:23 Відповісти
Москалопітеки, всім спати!
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28.02.2024 14:35 Відповісти
це для них честь
А могли би здохнути у себе в ****** всратими під забором
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28.02.2024 15:40 Відповісти
какое "царствие" для макак из бурятии, якутии и прочих ******?
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Не царствия небесного, а удобрения Украине полезного.
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28.02.2024 16:26 Відповісти
Нє унівайтє пацані.....🥳
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28.02.2024 16:56 Відповісти
Посоны. Посоны. Треба щоб наші свині прийшли і зжерли нах. А кістки взяти і обісцяти...
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28.02.2024 18:07 Відповісти
Так чому ж їм удома не спалося !?.
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28.02.2024 18:23 Відповісти
А де головне- за що? Мізки у цього "насєлєнія "у правильну сторону не повертаються." Спі спакойно "за прихоті зїхавшого з катушок пуйла. Отака вона" страна тєрпіл".
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28.02.2024 19:00 Відповісти
Земля скловатою дешевим підарам.
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28.02.2024 21:41 Відповісти
Гиенна огненная с чертями и котлами навечно...
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28.02.2024 22:38 Відповісти
але так по "дамашнему"
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28.02.2024 23:36 Відповісти
Земля стікловатою вам, а не "царствіє нєбєсноє"
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28.02.2024 23:41 Відповісти
З приводу "Царства небесного" дуже сумніваюсь. Скоріше, цих ********* чорти в пеклі вже смажать.
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29.02.2024 00:17 Відповісти
Оператор знущається з трупів, "спице спакойна пацаны", по посадках, в багнюці на смітнику, напіврозкладені, хіба то сон?
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29.02.2024 07:55 Відповісти
лапті своїх дирявих не забирають?
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01.03.2024 20:24 Відповісти
 
 