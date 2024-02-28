Тіла окупантів валяються в "освобожденной" Авдіївці. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла ліквідованих російських військових, що валяються в окупованій Авдіївці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним із уцілілих окупантів. У кадр на невеликому клаптику землі потрапляє щонайменше чотири тіла.
"Освобожденная" Авдіївка. Тут і досі валяються тіла російських солдатів. Їх фільмують на смартфон військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в м'ясорубці, але ніхто не поспішає знищених загарбників збирати, пакувати і відправляти додому", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+78 Tema9
показати весь коментар28.02.2024 09:51
+35 Александр Чуднивец #474549
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+26 Luk Viktor
показати весь коментар28.02.2024 09:53
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Йому немає що сказати.... навіщо лізуть у чужу країну подихати вони не знають, як баранів х7йло жене на бойню.
Й яке "царство нєбєсноє" окупантам та вбивцям..... горять вони в аду й іньші будуть там теж!!!
Зараз нічого такого немає.
Поки Московія перетворилася на імперію, царі поклали сотні тисяч чи мільйони солдатів. І всім на них плювати. Навіть якби вони спокійно померли своєю смертю, а не на війні, через сотні років всім на них плювати. А нафтою, газом, виходом до різних морів можна насолоджуватися уже зараз.
Оце і страшно. В довгостроковій перспективі людські жертви часто виправдані
Отвоевались вы - ну, отдыхайте....
Жаль, что на выборы не доползёте
За путю бюллетень не покладёте...
саме такі слова є в кацапській пісні
І варто воно того було, щоб їхати х.. зна куди і здохнути під корягою. За що? Навіщо?
А міг би подохнути як нормальний узкій - від цирозу чи в п'яній бійці. Там хоч би могила була персональна.
А могли би здохнути у себе в ****** всратими під забором