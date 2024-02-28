Тела оккупантов валяются в "освобожденной" Авдеевке. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела валяющихся в оккупированной Авдеевке ликвидированных российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из уцелевших оккупантов. В кадр на небольшом клочке земли попадает по меньшей мере четыре тела.
"Освобожденная" Авдеевка. Здесь до сих пор валяются тела русских солдат. Их снимают на смартфон выжившие в мясорубке военнослужащие ВС РФ, но никто не спешит уничтоженных захватчиков собирать, упаковывать и отправлять домой", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+78 Tema9
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Йому немає що сказати.... навіщо лізуть у чужу країну подихати вони не знають, як баранів х7йло жене на бойню.
Й яке "царство нєбєсноє" окупантам та вбивцям..... горять вони в аду й іньші будуть там теж!!!
Зараз нічого такого немає.
Поки Московія перетворилася на імперію, царі поклали сотні тисяч чи мільйони солдатів. І всім на них плювати. Навіть якби вони спокійно померли своєю смертю, а не на війні, через сотні років всім на них плювати. А нафтою, газом, виходом до різних морів можна насолоджуватися уже зараз.
Оце і страшно. В довгостроковій перспективі людські жертви часто виправдані
Отвоевались вы - ну, отдыхайте....
Жаль, что на выборы не доползёте
За путю бюллетень не покладёте...
саме такі слова є в кацапській пісні
І варто воно того було, щоб їхати х.. зна куди і здохнути під корягою. За що? Навіщо?
А міг би подохнути як нормальний узкій - від цирозу чи в п'яній бійці. Там хоч би могила була персональна.
А могли би здохнути у себе в ****** всратими під забором