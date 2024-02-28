РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10916 посетителей онлайн
Новости Видео Война
30 094 61

Тела оккупантов валяются в "освобожденной" Авдеевке. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела валяющихся в оккупированной Авдеевке ликвидированных российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из уцелевших оккупантов. В кадр на небольшом клочке земли попадает по меньшей мере четыре тела.

"Освобожденная" Авдеевка. Здесь до сих пор валяются тела русских солдат. Их снимают на смартфон выжившие в мясорубке военнослужащие ВС РФ, но никто не спешит уничтоженных захватчиков собирать, упаковывать и отправлять домой", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Дрон попал в оккупанта, который на полевой дороге бросил умирать своего товарища. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+78
Оператору теж треба якнайшвидше виспатися в «царстві небесному».
показать весь комментарий
28.02.2024 09:51
+35
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
28.02.2024 09:53
+26
"спи сокійно" хробак, поки дикі звірі не розтягли по кущах....
показать весь комментарий
28.02.2024 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оператору теж треба якнайшвидше виспатися в «царстві небесному».
показать весь комментарий
28.02.2024 09:51 Ответить
Вони реально дегенерати.
Йому немає що сказати.... навіщо лізуть у чужу країну подихати вони не знають, як баранів х7йло жене на бойню.
Й яке "царство нєбєсноє" окупантам та вбивцям..... горять вони в аду й іньші будуть там теж!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 11:52 Ответить
рабів до Царства Небесного не впускають!
показать весь комментарий
28.02.2024 13:46 Ответить
Не рабстві проблема,а в тому що вони діти сатани,і їх пекло чекає за те що вони роблять.А роблять вони діла сатани
показать весь комментарий
28.02.2024 13:48 Ответить
не царства небесного їм а до кабзона, на концерт
показать весь комментарий
28.02.2024 15:11 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
28.02.2024 09:53 Ответить
"спи сокійно" хробак, поки дикі звірі не розтягли по кущах....
показать весь комментарий
28.02.2024 09:53 Ответить
Разложенці…
показать весь комментарий
28.02.2024 10:02 Ответить
Они спокойно, будь уверен, можно так часто это не повторять, кусок ты гавна
показать весь комментарий
28.02.2024 09:54 Ответить
Вони вже горять у пеклі,оператору найшвидше до них приєднатися.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:56 Ответить
валенки безмозглые должны помнить про сады Семирамиды
показать весь комментарий
28.02.2024 09:59 Ответить
У рашистів не має поваги ні до своїх, ні до чужих, ні до живих, ні до мертвих і це не є наслідком пропаганди, це є характерною відмінність цього народу хоча офіційно, на своїх ресурсах, вони стверджують протилежне. Для картинки, показово, вони проводять якісь акції на кшталт урочистого поховання десь там на Московії (т.з. "роССії") тих чиї тіла нарешті довезли додому, а у побутовому житті, коли ніхто не бачить, із своїми співвітчизниками поводяться як із сміттям!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 10:00 Ответить
цього народу....это просто популяция идиотов недоразвитых
показать весь комментарий
28.02.2024 10:46 Ответить
Який віруючий хробак батюшка нєбйсь якийсь РПЦ
показать весь комментарий
28.02.2024 10:01 Ответить
Завжди приємно таке бачити! Настрій підіймається, та і день вже не такий похмурий)))
показать весь комментарий
28.02.2024 10:01 Ответить
міцного здоров'я харошим рускім...
показать весь комментарий
28.02.2024 10:56 Ответить
все звісно класно, але нажаль навідміну від вас в мене такі кадри наводять на думку, що так само лежать і наші хлопці.....
показать весь комментарий
28.02.2024 22:57 Ответить
Ще один з царством небесним. Горіти вам усім у пеклі вічно! Чому тобі нічого сказати? Покажи це все мамкам і дружинам, нехай порадіють за "визволителів".
показать весь комментарий
28.02.2024 10:02 Ответить
"спИте спокойно, пацаны..., мне больше нечего сказать..." що ти взагалі можеш ще сказати, потвора, це й твоє майбутнє теж, -лежати як непотріб в якій небудь посадці та згнити там зовсім через рік-два... й зовсім немає мізків, щоб зробити хоч які-небудь висновки...
показать весь комментарий
28.02.2024 10:07 Ответить
Баби нових понароджують, а поверхня Землі не збільшиться. Тому з точки зору русні витрати м'яса повністю раціональні.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:08 Ответить
З точки зори людожерів у владі звісно раціональна, а от родичі загиблих іншої думки і їх стає все більше і більше. І решта кацапів не бажають здихати за х#йла та олігархів.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:19 Ответить
Пересічний громадянин на росії сцить ОМОНу і фсб більше, ніж всіх "Хаймарсів" на Землі.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:20 Ответить
Сцить і тільки і думає як продати родину за джинси та жвачку. А коли настає переворот чи КГЧП - а на росії вони регулярні - який він герою у натовпі а потім вбиваючи царя
показать весь комментарий
28.02.2024 10:25 Ответить
Щоб сталось щось подібне, росія має спочатку програти цю війну. Ознак поки що не видно, навпаки.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:27 Ответить
Не обов'язково - історичний досвід говорить, що достатьно лише багато трупів. Наприклад кацапи не програли першу світову війну, але коли цар пустив на м'ясо більше мільйона кацапів вони натовпом скоїли переворот та вбили царя, щоб врятувати свою шкуру. І лише потім продавшись німецькому агенту членіну вони підписали ганебну капітуляцію із Німеччиною
показать весь комментарий
28.02.2024 10:45 Ответить
Не все так просто. Спроби революції на росії були і задовго до 1917. Вже визріла та була сила, ідеологія, що швидко замінила собою царизм.
Зараз нічого такого немає.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:47 Ответить
Звісно були, але лютнева революція та жовтнева революцї стали підсумком, завершенням багаторічної боротьби з ненависним народу царським режимом. і росія іде цим шляхом - бунт пригожина - це лише початок. Іделогії мінялись, але у великих м'ясорубках, у яких кацапи перерізають увесь кацапастан. І тому що кацапи регулярно себе перерізають у таких братовбивчи війнах Захід завжди буде домінувати над азіатською недокраїною і користуватися наслідками регулярних русорізів та ще й розпалювати їх
показать весь комментарий
28.02.2024 11:01 Ответить
На Захід теж насувається буря. Так що не був би таким впевненим.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:41 Ответить
Пусті погрози невдахи, який показав за своє нікчемне життя, що воно здатне лише вбивати цивільних, а усправжньому бою за 10 років навіть одну область не здатне захопити просто жалюгідні. Якщо за рік навіть 1% України не захопити, то це не те що буря, а й легким вітерцем не назвеш. В НАТО х#йла чекають вже не 30 Хаймарсів плюс ядерна зброя і сунутись йому слабо
показать весь комментарий
28.02.2024 11:55 Ответить
На Захід чекає ісламська революція в Європі та громадянська війна в США.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:58 Ответить
Нереально плюсую.
Поки Московія перетворилася на імперію, царі поклали сотні тисяч чи мільйони солдатів. І всім на них плювати. Навіть якби вони спокійно померли своєю смертю, а не на війні, через сотні років всім на них плювати. А нафтою, газом, виходом до різних морів можна насолоджуватися уже зараз.
Оце і страшно. В довгостроковій перспективі людські жертви часто виправдані
показать весь комментарий
28.02.2024 10:44 Ответить
Биомусор утилизированный.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:13 Ответить
Не унывайте пацаны, не унывайте
Отвоевались вы - ну, отдыхайте....
Жаль, что на выборы не доползёте
За путю бюллетень не покладёте...
показать весь комментарий
28.02.2024 10:18 Ответить
вряд ли в аду кацапам-оккупантам-людоедам спится спокойно
показать весь комментарий
28.02.2024 10:21 Ответить
...скоро і тобі туди дорога!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 10:28 Ответить
Як на мене-психіка відпочиває.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:41 Ответить
Фуй в рило кожній мацкалячій мразоті!
показать весь комментарий
28.02.2024 10:43 Ответить
мальчікі подусталі лєжат
показать весь комментарий
28.02.2024 10:59 Ответить
Шо я могу сказать - спокойно спать они не будут....
показать весь комментарий
28.02.2024 11:24 Ответить
"Спите спокойно, пацаны, мне больше нечего сказать". Как нечего? А добавить что-нибудь оптимистичное, типа, "скоро встретимся", или "займите мне место на концерте лысого пдра в парике"? Как-то не по-людски получается, наиграно.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:43 Ответить
Забирай їх нахер звідси, нехай в кацапії спить , спи спокійно))))!
показать весь комментарий
28.02.2024 11:47 Ответить
Сколько тАких видосиков и ни одна падла не спросила: а что мы тут, собственно забыли? Зачем оно нам? В этом вс чуть москаля-имперца
показать весь комментарий
28.02.2024 11:48 Ответить
,, Не унывайте , пацаны " -
саме такі слова є в кацапській пісні
показать весь комментарий
28.02.2024 11:58 Ответить
пацани не сплять зараз, вони поїхали на тусовку до басейна жиріновського, бо кобзон не актуальний...
показать весь комментарий
28.02.2024 12:01 Ответить
"Cпітє спакойна, пацани", ховати вас, звісно, ніхто не збирається.
І варто воно того було, щоб їхати х.. зна куди і здохнути під корягою. За що? Навіщо?
А міг би подохнути як нормальний узкій - від цирозу чи в п'яній бійці. Там хоч би могила була персональна.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:23 Ответить
Москалопітеки, всім спати!
показать весь комментарий
28.02.2024 14:35 Ответить
це для них честь
А могли би здохнути у себе в ****** всратими під забором
показать весь комментарий
28.02.2024 15:40 Ответить
какое "царствие" для макак из бурятии, якутии и прочих ******?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
Не царствия небесного, а удобрения Украине полезного.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:26 Ответить
Нє унівайтє пацані.....🥳
показать весь комментарий
28.02.2024 16:56 Ответить
Посоны. Посоны. Треба щоб наші свині прийшли і зжерли нах. А кістки взяти і обісцяти...
показать весь комментарий
28.02.2024 18:07 Ответить
Так чому ж їм удома не спалося !?.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:23 Ответить
А де головне- за що? Мізки у цього "насєлєнія "у правильну сторону не повертаються." Спі спакойно "за прихоті зїхавшого з катушок пуйла. Отака вона" страна тєрпіл".
показать весь комментарий
28.02.2024 19:00 Ответить
Земля скловатою дешевим підарам.
показать весь комментарий
28.02.2024 21:41 Ответить
Гиенна огненная с чертями и котлами навечно...
показать весь комментарий
28.02.2024 22:38 Ответить
але так по "дамашнему"
показать весь комментарий
28.02.2024 23:36 Ответить
Земля стікловатою вам, а не "царствіє нєбєсноє"
показать весь комментарий
28.02.2024 23:41 Ответить
З приводу "Царства небесного" дуже сумніваюсь. Скоріше, цих ********* чорти в пеклі вже смажать.
показать весь комментарий
29.02.2024 00:17 Ответить
Оператор знущається з трупів, "спице спакойна пацаны", по посадках, в багнюці на смітнику, напіврозкладені, хіба то сон?
показать весь комментарий
29.02.2024 07:55 Ответить
лапті своїх дирявих не забирають?
показать весь комментарий
01.03.2024 20:24 Ответить
 
 