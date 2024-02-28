Тела оккупантов валяются в "освобожденной" Авдеевке. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела валяющихся в оккупированной Авдеевке ликвидированных российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из уцелевших оккупантов. В кадр на небольшом клочке земли попадает по меньшей мере четыре тела.

"Освобожденная" Авдеевка. Здесь до сих пор валяются тела русских солдат. Их снимают на смартфон выжившие в мясорубке военнослужащие ВС РФ, но никто не спешит уничтоженных захватчиков собирать, упаковывать и отправлять домой", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

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