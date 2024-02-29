Китай предлагает крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение

Пекин призывает государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении "о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга".

Про це Цензор.НЕТ сообщает со посиланням на Reuters.

На Конференции по разоружению в Женеве генеральный директор департамента по контролю вооружений МИД Китая Сунь Сяобо призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

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Он отметил, что Конференции по разоружению должны определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который защитит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

"Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", - сказал Сунь.

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Наибольшие ядерные потенциалы сейчас у России и США.

В мире уже есть две ядерные страны, которые официально придерживаются политики "неприменения первой" - это Китай и Индия.

Сунь также считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.