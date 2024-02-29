Китай предлагает крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение
Пекин призывает государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении "о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга".
Про це Цензор.НЕТ сообщает со посиланням на Reuters.
На Конференции по разоружению в Женеве генеральный директор департамента по контролю вооружений МИД Китая Сунь Сяобо призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.
Он отметил, что Конференции по разоружению должны определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который защитит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.
"Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", - сказал Сунь.
Наибольшие ядерные потенциалы сейчас у России и США.
В мире уже есть две ядерные страны, которые официально придерживаются политики "неприменения первой" - это Китай и Индия.
Сунь также считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.
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будапештскийшанхайский меморандум
100% инициатива идет от кацапского васала
Але так, це буде жах.
Косоокі хочуть УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ та ПаРашку від ударів Я.З. з боку США , Великобританії, Франції у разі ядерних ударів по Україні.
Інші є версії?
придумує схемки
)
Цікаво. Тобто проти неядерної держави першими застосовувати можна? Молодці, підари вузькоокі .
Тобто у країни є єдина гарантії її безпеки - це багато ядерної зброї!!!
Що може бути надійнішим - підписаний і ратифікований договір? І де?
Відчули, що США втратили позиції, почали наступ.
Будапештський Меморандум
від східних деспотій.
А ще краще випробувати її на Московії.