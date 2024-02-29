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Китай предлагает крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение

китай

Пекин призывает государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении "о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга".

Про це Цензор.НЕТ сообщает со посиланням на Reuters.

На Конференции по разоружению в Женеве генеральный директор департамента по контролю вооружений МИД Китая Сунь Сяобо призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

Читайте: РФ готовится к вторжению Китая и отработала применение ядерного оружия, - FT

Он отметил, что Конференции по разоружению должны определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который защитит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

"Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", - сказал Сунь.

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Наибольшие ядерные потенциалы сейчас у России и США.

В мире уже есть две ядерные страны, которые официально придерживаются политики "неприменения первой" - это Китай и Индия.

Сунь также считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.

Автор: 

Китай (2990) ядерное оружие (1336) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+42
а по тим хто її не має ****** скікі можна
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29.02.2024 10:48
+23
Не можна довіряти тим хто був та залишається брехливими лицемірними покидьками-такими як китайці...
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29.02.2024 10:49
+17
Ці папірці та заяви нічого не варті, бо ні кацапи ні китайці дотримуватися їх не збираються.
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29.02.2024 10:49
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Правила форума Совет форумчан
а по тим хто її не має ****** скікі можна
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29.02.2024 10:48 Ответить
Cкікі заманеться.
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29.02.2024 13:22 Ответить
ахахахаха
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29.02.2024 10:49 Ответить
... до слез будапештский шанхайский меморандум
100% инициатива идет от кацапского васала
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29.02.2024 12:32 Ответить
Не можна довіряти тим хто був та залишається брехливими лицемірними покидьками-такими як китайці...
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29.02.2024 10:49 Ответить
А сому лише китайці? Це характерно для всього людства.
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29.02.2024 10:54 Ответить
Ці папірці та заяви нічого не варті, бо ні кацапи ні китайці дотримуватися їх не збираються.
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29.02.2024 10:49 Ответить
"Пекінський меморандум?"
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29.02.2024 11:23 Ответить
там "особенна ценна" будет кацапская подпись ... "люди слова", ну и кЕтаю "верим"
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29.02.2024 10:50 Ответить
А що ху...йлу хтось ще повірить?
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29.02.2024 10:50 Ответить
Очко жим-жим?
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29.02.2024 10:53 Ответить
Ядерну зброю Тайваню і можна тоді підписувати. Ну і Україні під шумок
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29.02.2024 10:53 Ответить
Перефразую. Спонсор тероризму номер 1 китай зобовязується випускати 100500 дешевих дронів в секунду, передавати їх скаженій московській собаці щоб вона бомбила ними всю Європу у "домовлений" наперед спосіб.
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29.02.2024 10:53 Ответить
Це така собі фантазія вільного стилю. Дрони ж не панацея, авіацію ж ніхто не відміняв. Що зможе ********* проти Ф-22, Ф-35, Б-1, 2, 22 ? І ракетну зброю.
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29.02.2024 13:02 Ответить
Так це уже було......
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29.02.2024 10:55 Ответить
Було. Накопичили. Дійшли до межі. Почали скорочувати.
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29.02.2024 13:03 Ответить
У ядерній війні переможців не буває ....
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29.02.2024 13:05 Ответить
США - Японія - 1945 р. ?? Так, японці ядерної відповіді не дали. Але застосування ЯЗ вже факт.
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29.02.2024 14:04 Ответить
"У ядерній війні переможців не буває ...." - термін з"явився десь в середині 80-х (можу помилятися) коли накопиченою ядерною зброєю тільки США і СРСР можна було знищити життя на Землі разів 5
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29.02.2024 14:08 Ответить
Це умовні розрахунки. Як воно насправді було б, ніхто не знає. По сумі впливу - так. У порядку протікання можливого конфлікту - невідомо. Щось не полетить, щось зіб*ють. Щось не спрацює і не долетить, чи не туди полетить.

Але так, це буде жах.
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29.02.2024 16:03 Ответить
Ні у кого не з'явилося думки ЧОМУ China це пропонує?
Косоокі хочуть УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ та ПаРашку від ударів Я.З. з боку США , Великобританії, Франції у разі ядерних ударів по Україні.
Інші є версії?
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29.02.2024 10:55 Ответить
пуцлу після виборів треба в люди вибратися - себе показати
придумує схемки
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29.02.2024 12:34 Ответить
Ахаха, кетай насмішив. А що, є дегенерати, які повірять парашним підписам на папері? Чи Будапештський меморандум нічого не навчив? Кон-че-ні.
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29.02.2024 10:58 Ответить
Краще мати одну ядерну бомбу (ракету) ніж тисячу якихось договорів. Доведено Україною.
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29.02.2024 10:59 Ответить
Оружие должно стрелять, а не пылиться на полках. Предлагаю ядерным державам расхерачить друг друга, такое скажем себе обнуления ядерных потенциалов
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29.02.2024 10:59 Ответить
"про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної"
)
Цікаво. Тобто проти неядерної держави першими застосовувати можна? Молодці, підари вузькоокі .
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29.02.2024 11:00 Ответить
підготовка до великої війни.. щоб ніхто не жахнув ядеркою у відповідь, коли Китай почне свої інтереси вирішувати
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29.02.2024 11:01 Ответить
Лицемірні прорашистські китайські пси .починають розкручувати вигідну куйлу тему,АДЖЕ ТЕПЕР ВАРТО РАШИСТІВ І ОКУПАНТІВ .ВБИВЦЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗАПРОЩУВАТИ ДО ПЕРЕГОВОРІВ .ЯК ВАЖНИХ СВІТОВИХ МИРОЛЮБИВИХ РЄШАЛ" ПОТВОРИ
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29.02.2024 11:03 Ответить
По іншим можна. Тобто похєрити угоду про "Незастосування ядерної зброї".
Тобто у країни є єдина гарантії її безпеки - це багато ядерної зброї!!!
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29.02.2024 11:04 Ответить
Угоду, з московією?))) Вона ВЖЕ укладала великий догвір з Україною, де межі кордонів були прописані! І цей договір був РАТИФІКОВАНИЙ парламентаріями обох країн!

Що може бути надійнішим - підписаний і ратифікований договір? І де?
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29.02.2024 11:06 Ответить
Китай вже починає формувати власний порядок денний у глобальній політиці. Дав захист Угорщині через голову НАТО, тепер от закликає якісь домовленості підписувати з власної ініціативи.
Відчули, що США втратили позиції, почали наступ.
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29.02.2024 11:09 Ответить
Это составить соглашение типа Будапештского меморандума с участием России.
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29.02.2024 11:21 Ответить
Китай пропонує найбільшим ядерним державам укласти
Будапештський Меморандум
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29.02.2024 11:26 Ответить
Але... Тільки Китай та Рашка у власному законодавстві мають положення про можливість ПЕРШИМИ застосовувати ЯО.
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29.02.2024 11:32 Ответить
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29.02.2024 11:33 Ответить
Смішно чути про якісь паперові договори

від східних деспотій.
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29.02.2024 11:36 Ответить
И назвать это будапештской меморандум 2, так смешнее будет
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29.02.2024 11:37 Ответить
Всі ці угоди до жопи
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29.02.2024 11:51 Ответить
Китай больше предпочитает захватывать мир по-тихому...с улыбочкой.
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29.02.2024 11:53 Ответить
вони мало що жовтопики, вони ще й хитродупи
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29.02.2024 11:54 Ответить
рашка и Китай пообещали не применять первыми
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29.02.2024 11:55 Ответить
договариваться с китайскими хунвэйбинами о чем либо - себя не уважать
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29.02.2024 12:06 Ответить
Висновок один : усі мають мати ядерну зброю.
А ще краще випробувати її на Московії.
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29.02.2024 12:10 Ответить
Якщо в цiй угодi вiдмовити вiд таких гарантiй краïнi, яка перша застосуϵ ядерну зброю проти неядерної країни, то це може бути досить непоганою угодою, але тодi навряд чи хто пiдпише, бо зрозумiло чиї вуха стирчать.
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29.02.2024 12:53 Ответить
Разводняк! Кітайцям та росіянам нема ніякої віри. Який сенс в нових договорах, коли старі не виконуються? Хаос який породжують ці покидьки у всьому світі говорить тільке про одне - озброюватись, душити економічно і виводити гроші з китаю, та розвалювати недоімперію росії, а потім розібратись з дрібнотою - півн.кореєю, іраном. От тоді і буде мир, порядок, щастя і договора...
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29.02.2024 13:10 Ответить
Це буде союз уйобків. Кучма ще не повісився?
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29.02.2024 14:02 Ответить
 
 