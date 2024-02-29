Китай пропонує найбільшим ядерним державам укласти угоду

Пекін закликає держави з найбільшими ядерними арсеналами домовитися про угоду "про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

На Конференції із роззброєння у Женеві генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо закликав ядерні держави виконати свої "особливі та пріоритетні обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.

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Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", - сказав Сунь.

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Найбільші ядерні потенціали зараз мають Росія та США.

В світі вже є дві ядерних країни, які офіційно дотримуються політики "незастосування першими" - це Китай та Індія.

Сунь також вважає, що необхідно приділити увагу розробці міжнародних норм та протидіяти новим науково-технічним викликам у таких галузях, як штучний інтелект, космічний простір та кіберпростір.