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Новини
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Китай пропонує найбільшим ядерним державам укласти угоду

китай

Пекін закликає держави з найбільшими ядерними арсеналами домовитися про угоду "про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

На Конференції із роззброєння у Женеві генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо закликав ядерні держави виконати свої "особливі та пріоритетні обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.

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Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", - сказав Сунь.

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Найбільші ядерні потенціали зараз мають Росія та США.

В світі вже є дві ядерних країни, які офіційно дотримуються політики "незастосування першими" - це Китай та Індія.

Сунь також вважає, що необхідно приділити увагу розробці міжнародних норм та протидіяти новим науково-технічним викликам у таких галузях, як штучний інтелект, космічний простір та кіберпростір.

Автор: 

Китай (4618) ядерна зброя (1155) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+42
а по тим хто її не має ****** скікі можна
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29.02.2024 10:48
+23
Не можна довіряти тим хто був та залишається брехливими лицемірними покидьками-такими як китайці...
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29.02.2024 10:49
+17
Ці папірці та заяви нічого не варті, бо ні кацапи ні китайці дотримуватися їх не збираються.
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29.02.2024 10:49
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а по тим хто її не має ****** скікі можна
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29.02.2024 10:48 Відповісти
Cкікі заманеться.
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29.02.2024 13:22 Відповісти
ахахахаха
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29.02.2024 10:49 Відповісти
... до слез будапештский шанхайский меморандум
100% инициатива идет от кацапского васала
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29.02.2024 12:32 Відповісти
Не можна довіряти тим хто був та залишається брехливими лицемірними покидьками-такими як китайці...
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29.02.2024 10:49 Відповісти
А сому лише китайці? Це характерно для всього людства.
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29.02.2024 10:54 Відповісти
Ці папірці та заяви нічого не варті, бо ні кацапи ні китайці дотримуватися їх не збираються.
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29.02.2024 10:49 Відповісти
"Пекінський меморандум?"
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29.02.2024 11:23 Відповісти
там "особенна ценна" будет кацапская подпись ... "люди слова", ну и кЕтаю "верим"
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29.02.2024 10:50 Відповісти
А що ху...йлу хтось ще повірить?
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29.02.2024 10:50 Відповісти
Очко жим-жим?
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29.02.2024 10:53 Відповісти
Ядерну зброю Тайваню і можна тоді підписувати. Ну і Україні під шумок
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29.02.2024 10:53 Відповісти
Перефразую. Спонсор тероризму номер 1 китай зобовязується випускати 100500 дешевих дронів в секунду, передавати їх скаженій московській собаці щоб вона бомбила ними всю Європу у "домовлений" наперед спосіб.
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29.02.2024 10:53 Відповісти
Це така собі фантазія вільного стилю. Дрони ж не панацея, авіацію ж ніхто не відміняв. Що зможе ********* проти Ф-22, Ф-35, Б-1, 2, 22 ? І ракетну зброю.
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29.02.2024 13:02 Відповісти
Так це уже було......
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29.02.2024 10:55 Відповісти
Було. Накопичили. Дійшли до межі. Почали скорочувати.
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29.02.2024 13:03 Відповісти
У ядерній війні переможців не буває ....
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29.02.2024 13:05 Відповісти
США - Японія - 1945 р. ?? Так, японці ядерної відповіді не дали. Але застосування ЯЗ вже факт.
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29.02.2024 14:04 Відповісти
"У ядерній війні переможців не буває ...." - термін з"явився десь в середині 80-х (можу помилятися) коли накопиченою ядерною зброєю тільки США і СРСР можна було знищити життя на Землі разів 5
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29.02.2024 14:08 Відповісти
Це умовні розрахунки. Як воно насправді було б, ніхто не знає. По сумі впливу - так. У порядку протікання можливого конфлікту - невідомо. Щось не полетить, щось зіб*ють. Щось не спрацює і не долетить, чи не туди полетить.

Але так, це буде жах.
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29.02.2024 16:03 Відповісти
Ні у кого не з'явилося думки ЧОМУ China це пропонує?
Косоокі хочуть УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ та ПаРашку від ударів Я.З. з боку США , Великобританії, Франції у разі ядерних ударів по Україні.
Інші є версії?
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29.02.2024 10:55 Відповісти
пуцлу після виборів треба в люди вибратися - себе показати
придумує схемки
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29.02.2024 12:34 Відповісти
Ахаха, кетай насмішив. А що, є дегенерати, які повірять парашним підписам на папері? Чи Будапештський меморандум нічого не навчив? Кон-че-ні.
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29.02.2024 10:58 Відповісти
Краще мати одну ядерну бомбу (ракету) ніж тисячу якихось договорів. Доведено Україною.
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29.02.2024 10:59 Відповісти
Оружие должно стрелять, а не пылиться на полках. Предлагаю ядерным державам расхерачить друг друга, такое скажем себе обнуления ядерных потенциалов
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29.02.2024 10:59 Відповісти
"про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної"
)
Цікаво. Тобто проти неядерної держави першими застосовувати можна? Молодці, підари вузькоокі .
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29.02.2024 11:00 Відповісти
підготовка до великої війни.. щоб ніхто не жахнув ядеркою у відповідь, коли Китай почне свої інтереси вирішувати
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29.02.2024 11:01 Відповісти
Лицемірні прорашистські китайські пси .починають розкручувати вигідну куйлу тему,АДЖЕ ТЕПЕР ВАРТО РАШИСТІВ І ОКУПАНТІВ .ВБИВЦЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗАПРОЩУВАТИ ДО ПЕРЕГОВОРІВ .ЯК ВАЖНИХ СВІТОВИХ МИРОЛЮБИВИХ РЄШАЛ" ПОТВОРИ
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29.02.2024 11:03 Відповісти
По іншим можна. Тобто похєрити угоду про "Незастосування ядерної зброї".
Тобто у країни є єдина гарантії її безпеки - це багато ядерної зброї!!!
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29.02.2024 11:04 Відповісти
Угоду, з московією?))) Вона ВЖЕ укладала великий догвір з Україною, де межі кордонів були прописані! І цей договір був РАТИФІКОВАНИЙ парламентаріями обох країн!

Що може бути надійнішим - підписаний і ратифікований договір? І де?
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29.02.2024 11:06 Відповісти
Китай вже починає формувати власний порядок денний у глобальній політиці. Дав захист Угорщині через голову НАТО, тепер от закликає якісь домовленості підписувати з власної ініціативи.
Відчули, що США втратили позиції, почали наступ.
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29.02.2024 11:09 Відповісти
Это составить соглашение типа Будапештского меморандума с участием России.
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29.02.2024 11:21 Відповісти
Китай пропонує найбільшим ядерним державам укласти
Будапештський Меморандум
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29.02.2024 11:26 Відповісти
Але... Тільки Китай та Рашка у власному законодавстві мають положення про можливість ПЕРШИМИ застосовувати ЯО.
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29.02.2024 11:32 Відповісти
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29.02.2024 11:33 Відповісти
Смішно чути про якісь паперові договори

від східних деспотій.
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29.02.2024 11:36 Відповісти
И назвать это будапештской меморандум 2, так смешнее будет
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29.02.2024 11:37 Відповісти
Всі ці угоди до жопи
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29.02.2024 11:51 Відповісти
Китай больше предпочитает захватывать мир по-тихому...с улыбочкой.
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29.02.2024 11:53 Відповісти
вони мало що жовтопики, вони ще й хитродупи
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29.02.2024 11:54 Відповісти
рашка и Китай пообещали не применять первыми
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29.02.2024 11:55 Відповісти
договариваться с китайскими хунвэйбинами о чем либо - себя не уважать
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29.02.2024 12:06 Відповісти
Висновок один : усі мають мати ядерну зброю.
А ще краще випробувати її на Московії.
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29.02.2024 12:10 Відповісти
Якщо в цiй угодi вiдмовити вiд таких гарантiй краïнi, яка перша застосуϵ ядерну зброю проти неядерної країни, то це може бути досить непоганою угодою, але тодi навряд чи хто пiдпише, бо зрозумiло чиї вуха стирчать.
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29.02.2024 12:53 Відповісти
Разводняк! Кітайцям та росіянам нема ніякої віри. Який сенс в нових договорах, коли старі не виконуються? Хаос який породжують ці покидьки у всьому світі говорить тільке про одне - озброюватись, душити економічно і виводити гроші з китаю, та розвалювати недоімперію росії, а потім розібратись з дрібнотою - півн.кореєю, іраном. От тоді і буде мир, порядок, щастя і договора...
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29.02.2024 13:10 Відповісти
Це буде союз уйобків. Кучма ще не повісився?
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29.02.2024 14:02 Відповісти
 
 