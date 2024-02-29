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В боях за Украину погиб ультрас киевского "Динамо" Егор Волошин

волошин,єгор

На войне с Россией погиб фанат "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении официального сайта "Динамо".

"Трагические известия продолжают поступать с горячих направлений фронта, где наши отважные герои защищают родные земли от жестоких рашистских захватчиков. Защищая Родину, на поле боя погиб преданный фанат "бело-синих" - сержант Егор "Кобзар" Волошин", - сказали в ФК "Динамо".

Известно, что Егор Волошин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3-й ОШБр. Прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

"Он был примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и побратимам. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины", – говорится в сообщении на Facebook-странице ультрас киевского WBC "Динамо".

Егор Волошин погиб 21 февраля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Ему было 27 лет.

Автор: 

Динамо (789) потери (4391) 3-я Отдельная штурмовая бригада (423)


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29.02.2024 12:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 12:55 Ответить
Вічна слава та пам"ять Герою України !
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29.02.2024 13:05 Ответить
Завдяки "ультрас"ам вдалося в 14 му зберегти Україну.
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29.02.2024 13:12 Ответить
Аби смерть Героя не була марною! Не "затерлася" з часом!
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29.02.2024 13:13 Ответить
Сльози.. Біль. Спочивай у мирі, Герой.. На колінах.
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29.02.2024 14:12 Ответить
На жаль гинуть кращі, Слава Герою !
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29.02.2024 14:34 Ответить
 
 