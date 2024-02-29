В боях за Украину погиб ультрас киевского "Динамо" Егор Волошин

На войне с Россией погиб фанат "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении официального сайта "Динамо".

"Трагические известия продолжают поступать с горячих направлений фронта, где наши отважные герои защищают родные земли от жестоких рашистских захватчиков. Защищая Родину, на поле боя погиб преданный фанат "бело-синих" - сержант Егор "Кобзар" Волошин", - сказали в ФК "Динамо".

Известно, что Егор Волошин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3-й ОШБр. Прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

"Он был примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и побратимам. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины", – говорится в сообщении на Facebook-странице ультрас киевского WBC "Динамо".

Егор Волошин погиб 21 февраля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Ему было 27 лет.