У боях за Україну загинув ультрас київського "Динамо" Єгор Волошин

На війні з Росією загинув фанат Динамо Єгор "Кобзар" Волошин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні офіційного сайту "Динамо".

"Трагічні звістки продовжують надходити з гарячих напрямків фронту, де наші відважні герої боронять рідні землі від жорстоких рашистських загарбників. Захищаючи Батьківщину, на полі бою загинув відданий фанат "біло-синіх" сержант Єгор "Кобзар" Волошин", - зазначили у ФК "Динамо".

Відомо, що спочатку Єгор Волошин вступив до лав Збройних Сил України з перших днів, а рік тому перевівся до лав 3-ї ОШБр. Пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі.

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"Він був прикладом справжнього патріота та відзначався відвагою й відданістю своєму обов'язку. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним, друзям та побратимам. Його подвиг та самовідданість завжди житимуть у наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім'я свободи та незалежності України", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ультрас київського "Динамо" WBC.

Єгор Волошин загинув 21 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 27 років.