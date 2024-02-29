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У боях за Україну загинув ультрас київського "Динамо" Єгор Волошин

волошин,єгор

На війні з Росією загинув фанат Динамо Єгор "Кобзар" Волошин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні офіційного сайту "Динамо".

"Трагічні звістки продовжують надходити з гарячих напрямків фронту, де наші відважні герої боронять рідні землі від жорстоких рашистських загарбників. Захищаючи Батьківщину, на полі бою загинув відданий фанат "біло-синіх" сержант Єгор "Кобзар" Волошин", - зазначили у ФК "Динамо".

Відомо, що спочатку Єгор Волошин  вступив до лав Збройних Сил України з перших днів, а рік тому перевівся до лав 3-ї ОШБр. Пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі.

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"Він був прикладом справжнього патріота та відзначався відвагою й відданістю своєму обов'язку. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним, друзям та побратимам. Його подвиг та самовідданість завжди житимуть у наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім'я свободи та незалежності України", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ультрас київського "Динамо" WBC.

Єгор Волошин загинув 21 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 27 років.

Автор: 

Динамо (238) втрати (4408) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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29.02.2024 12:47 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 12:55 Відповісти
Вічна слава та пам"ять Герою України !
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29.02.2024 13:05 Відповісти
Завдяки "ультрас"ам вдалося в 14 му зберегти Україну.
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29.02.2024 13:12 Відповісти
Аби смерть Героя не була марною! Не "затерлася" з часом!
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29.02.2024 13:13 Відповісти
Сльози.. Біль. Спочивай у мирі, Герой.. На колінах.
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29.02.2024 14:12 Відповісти
На жаль гинуть кращі, Слава Герою !
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29.02.2024 14:34 Відповісти
 
 