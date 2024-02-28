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Новини Війна
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Захищаючи Україну, воїн Андрій Козинський загинув у районі Роботиного. ФОТО

память,світла

Захищаючи Україну, військовослужбовець з Попасної Андрій Козинський загинув на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, Андрій народився 28 травня 1989 року. Навчався у Попаснянській ЗОШ N° 25.

Отримав освіту електрогазозварника у професійному ліцеї залізничного транспорту. Працював у місцевому вагоноремонтному заводі електрогазозварником.

За даними ОВА, на військову службу Андрія прийняли 28 грудня 2022 року на посаду танкіста.

"Він виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного. Там і загинув 23 лютого 2024 року.

Андрій не зустрічатиме Перемогу, заради якої віддав життя. Але його батьки та двоє братів завжди пам‘ятатимуть свого Героя та дочекаються миру, заради якого він загинув", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання в околицях Кремінної, загинув студент Могилянки Дмитро Шпирин. ФОТО

Андрій Козинський

Автор: 

Запорізька область (3624) військовослужбовці (4765) втрати (4408)


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Вічна слава та пам"ять Герою України !
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28.02.2024 09:16 Відповісти
Будемо пам'ятати героя Андрія Козинського, який вітдав життя за сьогоднішній і завтрішній день кожного з нас
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28.02.2024 09:22 Відповісти
Не забудемо і не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою
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28.02.2024 09:45 Відповісти
Вічна пам'ять тобі герою, нащадки будуть тобою гордитись!
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28.02.2024 11:17 Відповісти
 
 