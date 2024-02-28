Захищаючи Україну, воїн Андрій Козинський загинув у районі Роботиного. ФОТО

Захищаючи Україну, військовослужбовець з Попасної Андрій Козинський загинув на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, Андрій народився 28 травня 1989 року. Навчався у Попаснянській ЗОШ N° 25.

Отримав освіту електрогазозварника у професійному ліцеї залізничного транспорту. Працював у місцевому вагоноремонтному заводі електрогазозварником.

За даними ОВА, на військову службу Андрія прийняли 28 грудня 2022 року на посаду танкіста.

"Він виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного. Там і загинув 23 лютого 2024 року.

Андрій не зустрічатиме Перемогу, заради якої віддав життя. Але його батьки та двоє братів завжди пам‘ятатимуть свого Героя та дочекаються миру, заради якого він загинув", - йдеться у повідомленні.

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