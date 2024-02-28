Защищая Украину, воин Андрей Козинский погиб в районе Работино. ФОТО

Защищая Украину, военнослужащий из Попасной Андрей Козинский погиб на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

Андрей родился 28 мая 1989 года. Учился в Попаснянской ОШ № 25.

Получил образование электрогазосварщика в профессиональном лицее железнодорожного транспорта. Работал на местном вагоноремонтном заводе электрогазосварщиком.

По данным ОВА, на военную службу Андрея приняли 28 декабря 2022 на должность танкиста.

"Он выполнял боевые задания на Запорожском направлении, в районе Работино. Там и погиб 23 февраля 2024 года.

Андрей не будет встречать Победу, ради которой отдал жизнь. Но его родители и два брата всегда будут помнить своего Героя и дождутся мира, ради которого он погиб", - говорится в сообщении.

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