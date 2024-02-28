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Запорожская область (2850) военнослужащие (6000) потери (4274)

Защищая Украину, воин Андрей Козинский погиб в районе Работино. ФОТО

память,світла

Защищая Украину, военнослужащий из Попасной Андрей Козинский погиб на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

Андрей родился 28 мая 1989 года. Учился в Попаснянской ОШ № 25.

Получил образование электрогазосварщика в профессиональном лицее железнодорожного транспорта. Работал на местном вагоноремонтном заводе электрогазосварщиком.

По данным ОВА, на военную службу Андрея приняли 28 декабря 2022 на должность танкиста.

"Он выполнял боевые задания на Запорожском направлении, в районе Работино. Там и погиб 23 февраля 2024 года.

Андрей не будет встречать Победу, ради которой отдал жизнь. Но его родители и два брата всегда будут помнить своего Героя и дождутся мира, ради которого он погиб", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Выполняя боевое задание в окрестностях Кременной, погиб студент Могилянки Дмитрий Шпырын. ФОТО

Андрій Козинський
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Вічна слава та пам"ять Герою України !
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28.02.2024 09:16 Ответить
Будемо пам'ятати героя Андрія Козинського, який вітдав життя за сьогоднішній і завтрішній день кожного з нас
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28.02.2024 09:22 Ответить
Не забудемо і не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою
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28.02.2024 09:45 Ответить
Вічна пам'ять тобі герою, нащадки будуть тобою гордитись!
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28.02.2024 11:17 Ответить
 
 