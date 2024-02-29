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Новости Война
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В Азовском море горело судно оккупантов, - ГУР. АУДИО

29 февраля в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов. Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу", - говорится в сообщении.

Причины пожара на катере оккупантов, а также характер потерь противника уточняется, добавили в ГУР.

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Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2041) пожар (5954) разведка (4179)


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Топ комментарии
+16
Горіло судно, палало...
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29.02.2024 18:12
+14
У єнотів сьогодні багато роботи

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29.02.2024 18:15
+11
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29.02.2024 18:27
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Горіло судно, палало...
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29.02.2024 18:12 Ответить
Краще па-ла-лоооооо...
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29.02.2024 18:22 Ответить
СуднО
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29.02.2024 20:11 Ответить
Азовские боевые бычки отработали.
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29.02.2024 18:13 Ответить
У єнотів сьогодні багато роботи

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29.02.2024 18:15 Ответить
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29.02.2024 18:33 Ответить
Пятый, пятый, я десятый, за мной Бандера гонится.
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29.02.2024 18:17 Ответить
Файно так курнули..
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29.02.2024 18:17 Ответить
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29.02.2024 18:27 Ответить
хай що не згоріло в них
потоне,
а що не потонуло
хай згорить.
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29.02.2024 18:28 Ответить
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29.02.2024 18:33 Ответить
Ну якщо будЬОновці не знають, то хто тоді знає?
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29.02.2024 18:34 Ответить
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29.02.2024 18:36 Ответить
А "заслуга" ГУР в чому?
Хоча повеселили радіоперехватом...
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29.02.2024 18:37 Ответить
Причина пожежі на катері окупантів?

Бачок потік. 😁
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29.02.2024 18:41 Ответить
 
 