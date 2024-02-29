В Азовском море горело судно оккупантов, - ГУР. АУДИО
29 февраля в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов. Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу", - говорится в сообщении.
Причины пожара на катере оккупантов, а также характер потерь противника уточняется, добавили в ГУР.
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+16 Дуб #512210
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+14 Jimmy Hill
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+11 Смерть Кацапам #589056
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потоне,
а що не потонуло
хай згорить.
Хоча повеселили радіоперехватом...
Бачок потік. 😁