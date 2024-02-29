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Новини Війна
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В Азовському морі горіло судно окупантів, - ГУР. АУДIО

29 лютого в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

Про це повідомили у ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", - йдеться у повідомленні.

Причини пожежі на катері окупантів, а також характер втрат противника уточнюється, додали в ГУР.

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Автор: 

Азовське море (1618) корабель (1612) пожежа (4336) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+16
Горіло судно, палало...
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29.02.2024 18:12
+14
У єнотів сьогодні багато роботи

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29.02.2024 18:15
+11
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29.02.2024 18:27
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Горіло судно, палало...
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29.02.2024 18:12 Відповісти
Краще па-ла-лоооооо...
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29.02.2024 18:22 Відповісти
СуднО
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29.02.2024 20:11 Відповісти
Азовские боевые бычки отработали.
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29.02.2024 18:13 Відповісти
У єнотів сьогодні багато роботи

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29.02.2024 18:15 Відповісти
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29.02.2024 18:33 Відповісти
Пятый, пятый, я десятый, за мной Бандера гонится.
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29.02.2024 18:17 Відповісти
Файно так курнули..
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29.02.2024 18:17 Відповісти
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29.02.2024 18:27 Відповісти
хай що не згоріло в них
потоне,
а що не потонуло
хай згорить.
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29.02.2024 18:28 Відповісти
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29.02.2024 18:33 Відповісти
Ну якщо будЬОновці не знають, то хто тоді знає?
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29.02.2024 18:34 Відповісти
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29.02.2024 18:36 Відповісти
А "заслуга" ГУР в чому?
Хоча повеселили радіоперехватом...
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29.02.2024 18:37 Відповісти
Причина пожежі на катері окупантів?

Бачок потік. 😁
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29.02.2024 18:41 Відповісти
 
 