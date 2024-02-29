В Азовському морі горіло судно окупантів, - ГУР. АУДIО
29 лютого в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.
Про це повідомили у ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", - йдеться у повідомленні.
Причини пожежі на катері окупантів, а також характер втрат противника уточнюється, додали в ГУР.
Топ коментарі
+16 Дуб #512210
показати весь коментар29.02.2024 18:12
+14 Jimmy Hill
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+11 Смерть Кацапам #589056
показати весь коментар29.02.2024 18:27
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потоне,
а що не потонуло
хай згорить.
Хоча повеселили радіоперехватом...
Бачок потік. 😁