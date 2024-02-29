Остин: "Если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией"

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что, если Украина проиграет в полномасштабной войне, то с Россией придется воевать всему НАТО.

Об этом Ллойд Остин сказал 29 февраля на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Хотя слушания касались, прежде всего, инцидента с госпитализацией Остина в начале года, о которой он заблаговременно не сообщил ни Белый дом, ни Конгресс, конгрессмены задавали несколько вопросов и о том, насколько Украина нуждается в военной помощи США.

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Глава американского Минобороны подчеркивал, что одобрение дополнительного финансирования для Киева важно, чтобы не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – добавил он.

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Позже Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться, прежде всего, страны Балтии.

"Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал чиновник.