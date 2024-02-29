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Остин: "Если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией"

Глава Пентагону Ллойд Остін

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что, если Украина проиграет в полномасштабной войне, то с Россией придется воевать всему НАТО.

Об этом Ллойд Остин сказал 29 февраля на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Хотя слушания касались, прежде всего, инцидента с госпитализацией Остина в начале года, о которой он заблаговременно не сообщил ни Белый дом, ни Конгресс, конгрессмены задавали несколько вопросов и о том, насколько Украина нуждается в военной помощи США.

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Глава американского Минобороны подчеркивал, что одобрение дополнительного финансирования для Киева важно, чтобы не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – добавил он.

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Позже Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться, прежде всего, страны Балтии.

"Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал чиновник.

Автор: 

НАТО (9998) путин владимир (31303) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+32
І з мобілізованими українцями. Причому з обох сторін
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29.02.2024 20:25
+21
Дуже слушне зауваження тільки не всім доходе.
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29.02.2024 20:27
+18
Вже зараз так воюємо.Мобіки і добровольці,заробітчани лугандони вже воюють,і давно
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29.02.2024 20:31
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https://t.me/yzheleznyak/7494 Железняк нардеп :

Хочете ще цікаву історію? Ось:

Посольство США в Україні нещодавно організовувало візит у березні ряду наших народних депутатів у Вашингтон та штати. - Ідеальний момент для підтримки прийняття рішення Конгресу такого необхідного Україні (закону). Про що багато разів говорили.

Більше того - організатори були готові оплатити це свій рахунок.
І в ОП цю поїздку та виїзд депутатам не погодили. Ні від влади, не від опозиції.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Навіть не знаю як це коментувати
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29.02.2024 23:36 Ответить
Остін розумна людина, вміє аналізувати.
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01.03.2024 00:22 Ответить
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