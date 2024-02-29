РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11545 посетителей онлайн
Новости Война
1 067 2

Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 – посмертно

орден,нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 посмертно.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, защитники награждены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и Даниила Галицкого, "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины 33 украинским воинам, 20 из них – посмертно, – указы

Автор: 

награда (1800)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці, захищають свою Волю та Родини!
Жодного, з привладних Зеленського, на фронті так і не було впродовж 2 років, Гончарук з Шмигалем, можуть це засвідчити
показать весь комментарий
01.03.2024 00:54 Ответить
 
 