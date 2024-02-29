Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 посмертно.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, защитники награждены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и Даниила Галицкого, "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

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