Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 посмертно.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документах, защитники награждены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и Даниила Галицкого, "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".
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Жодного, з привладних Зеленського, на фронті так і не було впродовж 2 років, Гончарук з Шмигалем, можуть це засвідчити