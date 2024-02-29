Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 505 військовослужбовців, з них 248 — посмертно.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається в документах, оборонці нагороджені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького, княгині Ольги та Данила Галицького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

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