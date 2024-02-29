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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 505 військовослужбовців, з них 248 — посмертно

орден,нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 505 військовослужбовців, з них 248 — посмертно.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається в документах, оборонці нагороджені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького, княгині Ольги та Данила Галицького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

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Жодного, з привладних Зеленського, на фронті так і не було впродовж 2 років, Гончарук з Шмигалем, можуть це засвідчити
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01.03.2024 00:54 Відповісти
 
 