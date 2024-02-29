Зеленський відзначив державними нагородами 505 військовослужбовців, з них 248 — посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 505 військовослужбовців, з них 248 — посмертно.
Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається в документах, оборонці нагороджені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького, княгині Ольги та Данила Галицького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".
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Жодного, з привладних Зеленського, на фронті так і не було впродовж 2 років, Гончарук з Шмигалем, можуть це засвідчити