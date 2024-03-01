В течение февраля силы ПВО уничтожили 13 российских самолетов. ИНФОГРАФИКА
Воздушные силы ВСУ в течение февраля сбили 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и один самолет ДРЛО российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В феврале Воздушные Силы ВСУ сбили 13 российских самолетов: 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", - говорится в сообщении.
15 февраля 2024 г. появилась информация о сбитии над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.
23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что отсутствие А-50 в небе помогает уничтожать российские самолеты.
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честь їм і хвала 👍🏼🙏🏼❤️
- Вечного помёта!
Рашистська авіація втратила 16 літаків з другої половини лютого. Зокрема, 29 лютого Повітряні сили збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках.
Достеменно невідомо, яку зброю застосовують військові, але вона виявляється дуже ефективною.
Між тим, експерти звертають увагу на два важливих аспекти:
1) бомбардувальники рф для масованого у КАБи мусять це робити з певної висоти, через що заходять в зону видимості і дії українських ЗРК;
2) українська ППО посилилась в межах проєкту FrankenSAM, який дозволяє покращувати радянські системи західними технологіями, зокрема, інтеграцією зенітних ракет новітніх взірців.
Однак, як виявляється, на рашистських літаках встановлені спецкомплекси "Хибины", що мають робити літаки непомітними для ЗРК шляхом створення перешкоди для радіолокаційних систем. Ба більше, ці комплекси повинні завчасно виявляти зенітні ракети і попереджати про їх наближення пілотів. Технічно вони монтуються у контейнери під крила, що дозволяє пілотам бачити навколо себе ракетну обстановку.
Що відомо про РЕБ "Хибины"?
Він складається одразу з кількох систем:
1) система радіотехнічної розвідки (РТР);
2) система постановки активних перешкод індивідуального захисту (САП);
3) широкосмуговий блок точного запам'ятовування частоти (ТШ);
4) обчислювальна багатопроцесорна підсистема;
5) контейнерна система постановки активних перешкод групового захисту.
Зокрема, на літаку Су-34 встановлено комплекс "Хибины-10В", а на Су-34С - "Хибины-М".
Восени 2022 року на місці збитого Су-30 в Харківській області було виявлено неушкоджену частину РЕБ "Хибины-У".
У The War Zone https://www.twz.com/ukraine-just-captured-one-of-russias-most-capable-aerial-electronic-warfare-pods писали , що захоплення комплексу має великий потенціал для дослідження зразка. Також у виданні припустили, що з такою кількістю збитих бортів над Україною, Київ міг майже напевно отримати зразки інших комплексів РЕБ і таким чином виявити їз вразливі місця.
Як працює РЕБ на літаку?
Під час польоту літак має створювати певне електромагнітне поле, яке впливає на все, що летить в бік літака й унеможливлює влучання по ньому. Також здійснює радіоперешкоди, які направлені на наземні РЛС комплексів ППО. "Хибины" має захищати не тільки сам літак, а й групу, у складі якого він може летіти. Тому, коли ЗРК ППО вже випускає зенітну ракету, то запуск інфрачервоних пасток і протиракетний маневр - це вже останній рубіж. Су-34 не сильно призначений для таких різких маневрів, тому він зазвичай скидає все озброєння, щоб уникнути загрози й маневрувати.
Рашистській авіації стало складніше літати над Україною також і через втрату літака ДРЛВ А-50, який сканував територію в радіусі сотень кілометрів.
А-50У, який збили над Азовським морем, допомагав окупантам виявляти українські засоби ППО, радіолокаційні станції й дозволяв готуватись до ракетних обстрілів України.
Тобто, А-50 дозволяв виявляти оці засоби протиповітряної оборони, які могли бути безпосередньо близько до лінії фронту на відстані, з якої б могли знищувати ті Су-34. РЛС А-50 дозволяв робити розвідку і створювати певну карту, на якій було видно передислокацію або розташування радіолокаційних систем або навіть окремих пускових установок, якщо вони стоять окремо.
Відтак А-50 міг попереддати винищувачі-бомбардувальники, що в умовному квадраті не можна працювати, бо там стоять такі ЗРК, що здатні уразити їх на такій відстані.
Втрата літака з такими характеристиками буде впливати на повітряні сили ворога і надалі, якщо окупанти не запускатимуть А-50, що залишились в строю. Крім того, втрата екіпажу є значним ударом для ворога.
ЗСУ могли збити чергову https://focus.ua/uk/*******-novosti/629993-zvichnij-dlya-rosiyan-den-zs-rf-v-unikalnu-datu-vtratili-chergovij-su-34-oleshuk "пташку" російських окупантів . Про це 1 березня https://t.me/andriyshTime/18870 заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах: "Знов. Літак. Між Маріуполем та Волновахою. Наші передають, як бачили щойно падіння, аналогічне попередньому", - зазначив він.
Чиновник повідомив, що деталі та місце ймовірного падіння з'ясовують.
"Варіант з великим БПЛА в теорії теж можливий, але роботи ворожої ППО не фіксували", - додав Андрющенко.
Згодом Андрющенко https://t.me/andriyshTime/18871 передав , що вчора з радарів касапів в районі Маріуполя зник винищувач Су-35.
Бомбардувальники, транспортні мають ЧОТНІ номери у назвах, нечотні у винищувачів. Виключення Су-30 двомісне одеробло на основі Су-27УБ. Спочатку хтіли зробити по типу Ф-15е "страйк игл", но хрона, що вийщло.
Я навіть FВ акаунту не маю, щоб з ним звязатися.