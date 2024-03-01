В течение февраля силы ПВО уничтожили 13 российских самолетов. ИНФОГРАФИКА

Воздушные силы ВСУ в течение февраля сбили 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и один самолет ДРЛО российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В феврале Воздушные Силы ВСУ сбили 13 российских самолетов: 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", - говорится в сообщении.

15 февраля 2024 г. появилась информация о сбитии над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что отсутствие А-50 в небе помогает уничтожать российские самолеты.

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