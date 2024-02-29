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Новини Війна
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Відсутність А-50 в небі допомагає знищувати російські літаки, - Ігнат

рф,а-50

Вже четвертий день у повітрі немає російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, що полегшує роботу силам ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вже немає четвертий день (А-50 у повітряному просторі. - Ред.). Роблять висновки окупанти, що немає чого шастати по нашому Азовському морю. Таким чином вони відтіснились подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останнє ворог фіксує за допомогою повітряного радара, яким є А-50", - розповів Ігнат.

За словами речника, росіяни завдяки А-50 можуть в режимі реального часу відстежувати повітряні цілі на території нашої країни, у тому ж числі й наших пілотів, які щодня завдають ударів по терористах.

"Тому важливість зникнення цих літаків (А-50), навіть тимчасово, є для нас добрий знаком. Можливе, це навіть допомагає певною мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами. Безумовно тільки позитив від зменшення тих літаків (А-50)", - додав він.

Нагадаємо, 29 лютого сили ППО знищили ще два російських Су-34.

Дивіться: Бойова робота українських екіпажів вертольотів Мі-17В-5 та Мі-8МТ на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Читайте: Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

Автор: 

авіація (4131) знищення (7298) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+21
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29.02.2024 11:59
+15
Що ж ви хочете - мʼясні атаки в небі - нова фішка кацапні. Таке важко передбачити
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29.02.2024 12:00
+14
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.02.2024 11:57
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28.02.24 21:13 Росіяни найближчим часом не використовуватимуть авіацію близько до фронту та українського кордону, через втрату 10 літаків за останні 10 днів. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат

29.02.24 08:13 Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук.
29.02.24 11:27 Знищено ще два російські Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Пророк нaфiг. Навчить його вже жувати.
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29.02.2024 11:57 Відповісти
Що ж ви хочете - мʼясні атаки в небі - нова фішка кацапні. Таке важко передбачити
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29.02.2024 12:00 Відповісти
Саша, немного истории . Когда Наполеон сбежал с острова и двинулся назад, во Францию, пресса писала примерно так
1. Чудовище сбежало с места заключения.

2. Узурпатор плывет к Франции
3. Наполеон высадился на побережье Франции.
4. Император движется по своей стране к столице.
5.законный правитель с триумфом вошёл в Париж. Виват императору
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29.02.2024 12:36 Відповісти
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.02.2024 11:57 Відповісти
ЗСУ ліквідували заступника командира російського військпідрозділу та ще 18 окупантів унаслідок удару в Оленівці на Донеччині😡
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29.02.2024 11:58 Відповісти
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29.02.2024 11:59 Відповісти
- Ну что, граждане алкоголики-тунеядцы-хулиганы, кто хочет полетать?
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29.02.2024 12:20 Відповісти
Так і уявляю :летить над Україною кацапський пілот і дума:"навіщо я сюди прилетів"?А з неба голос: " я би сказав навіщо,але ти розстроїшся..."
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29.02.2024 12:00 Відповісти
- Ось така х.йня малята
(дід Игнат)
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29.02.2024 12:03 Відповісти
3-4 Су-24Р постійно шниряють замість А-50
Але швидкість обробки розвідданних уже не та!
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29.02.2024 12:10 Відповісти
Тєлємарафон рулить.
Всі секрети військові ,як на долоні,і ворогів не потрібно.
Як прийдуть Ф-16 ---гарантую,навипередки про це киздіти будуть
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29.02.2024 12:11 Відповісти
Ну поки мовчать, а кацапи почали рясно падати. Савпадєніє?
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29.02.2024 12:15 Відповісти
Ще 2 свинольоти подохло
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29.02.2024 12:18 Відповісти
Вы не поверите - но их уже три за сегодня. ТРИИИИ!!!!
https://zn.ua/war/sily-oborony-sbili-vtoroj-i-tretij-su-34-rossijan-v-sutki.html СИЛЫ ОБОРОНЫ СБИЛИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ СУ-34 РОССИЯН ЗА СУТКИ
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29.02.2024 12:23 Відповісти
Филлипыч, верим. Т
Ждём, надеемся, требуем продолжения банкета. Баянов хватает, не жалко
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29.02.2024 12:38 Відповісти
Однако никто не подымает вопрос, что нам нужен такой самолет. Точнее вертолет.
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29.02.2024 14:37 Відповісти
 
 