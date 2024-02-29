Відсутність А-50 в небі допомагає знищувати російські літаки, - Ігнат

Вже четвертий день у повітрі немає російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, що полегшує роботу силам ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вже немає четвертий день (А-50 у повітряному просторі. - Ред.). Роблять висновки окупанти, що немає чого шастати по нашому Азовському морю. Таким чином вони відтіснились подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останнє ворог фіксує за допомогою повітряного радара, яким є А-50", - розповів Ігнат.

За словами речника, росіяни завдяки А-50 можуть в режимі реального часу відстежувати повітряні цілі на території нашої країни, у тому ж числі й наших пілотів, які щодня завдають ударів по терористах.

"Тому важливість зникнення цих літаків (А-50), навіть тимчасово, є для нас добрий знаком. Можливе, це навіть допомагає певною мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами. Безумовно тільки позитив від зменшення тих літаків (А-50)", - додав він.

Нагадаємо, 29 лютого сили ППО знищили ще два російських Су-34.

Дивіться: Бойова робота українських екіпажів вертольотів Мі-17В-5 та Мі-8МТ на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Читайте: Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ