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Финляндия должна иметь реальные ядерные силы сдерживания, - новый президент страны Стубб

Президент Фінляндії Александар Стубб

Новый президент Финляндии Александр Стубб после принятия присяги сегодня, 1 марта, заявил, что ядерные силы сдерживания НАТО должны быть реальными для его страны.

На вопрос о его взглядах на ядерное оружие финский лидер ответил, что правительство и парламент его страны будут решать, захочет ли Финляндия изменить действующее законодательство, запрещающее размещение ядерного оружия на территории страны, и его передачу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы начал с предпосылки, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания, и это то, что у нас есть, поскольку НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству. Первый – это военные, то есть солдаты, второй – это ракеты, то есть боеприпасы, и третий – это ядерное сдерживание, поступающее от США", – сказал Стубб во время первой пресс-конференции на посту президента.

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Отмечается, что во время предвыборной кампании накануне президентских выборов Стубб заявил, что не видит ограничений для вступления Финляндии в Альянс, поскольку страна отказалась от многолетней военной внеблоковости и готова разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию Финляндии, но не является сторонником идеи хранения ядерного оружия на ее территории.

"Сейчас мы вступаем в новую эру. В результате нашего военного союза и членства в НАТО мы сделали последний шаг к западному сообществу ценностей, к которому наша республика духовно принадлежала в течение всего периода своей независимости", – подчеркнул Стубб.

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Он также назвал демократию, верховенство права и права человека основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.

Автор: 

Финляндия (965) ядерное оружие (1336) Стубб Александр (85)


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Топ комментарии
+45
Оце красавчик!!!
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01.03.2024 20:43
+35
Ніхто би в світі не повіддавав би те,що було в України.І справа не тільки в ядерній зброї.Були і ракети Х-22,Х55,скади і тд.Цієї,навіть не нової зброї вистачило,щоб ніякий москаль сюди не ліз.
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01.03.2024 20:44
+30
Кравчук і Кучма - прорашинські гівнюки!
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01.03.2024 20:49
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Шо, касаб, страшно?
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02.03.2024 07:27 Ответить
Навіть без ядерної брудної зброї. Вибухи в метрополітенах, отрута в водогони, підрив російських літаків внутрішніх ліній, вибухи на шкідливих виробництвах, підрив танкерів з російською нафтою, пошкодження залізничних колій бажано разом з потягами. Це окрім вибухів на ТЕЦ та очистних спорудах великих міст. Диверсійна робота. Ось що може перемогти.Потрібні гроші для підкупу місцевої кацапні. Яка їм різниця де заробляти на Ладу Каліну. Так навіть швидше. Без всяких контрактів.
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01.03.2024 22:43 Ответить
Похвальное рвение, но США вряд ли позволят разместить ядерное оружие на границе с рашкой.
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01.03.2024 21:05 Ответить
Інджирлік, Девеселу. Нєє?
А там А-bombs.
The bombs can explode anywhere, at any time.(c)
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01.03.2024 22:37 Ответить
Так , треба шоб Шольц напрягся - бо Україні потрібни ракети .

ЯКЩО фіни заговорили про ядерну зброю, то і Україна мае права про це говорити , БО ПРИДУРКА СОСЕДА треба держати на цепі
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01.03.2024 21:12 Ответить
Фінни - фінська влада
Україна - україно фобна влада

А от тут цікаво чому так ?
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01.03.2024 21:14 Ответить
США не допустять.щоб в не диктаторських країнах була ця зброя.Говорити можна звісно багато чого.
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01.03.2024 21:15 Ответить
у Німеччині чомусь є,як союзник німці навіть мають право її застосувати як і турки,а ядерка то американська.
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02.03.2024 01:09 Ответить
Німеччина не межує з москалями.З Туреччини наче повивозили.Бо кілька років назад.там міг бути військовий переворот.І ніхто цю зброю без США не використає.
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02.03.2024 01:16 Ответить
та ніби ні,у турків як мінімум бомби залишились,а нарахунок німців що не межують,є Кеніг,в якому підори тримають іскандери з тактичкою...
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02.03.2024 01:18 Ответить
Тоді писали,що США вивозить ядерку,з Туреччини.Але чи так,важко сказати.Немає в Кенігсберзі ядерної зброї,а тільки кілька іскандерів було.Також колись була інформація,що іскандери можливо використати.як носії ядерної зброї.
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02.03.2024 01:23 Ответить
можливо,певно всі вирішили поблефувати...
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02.03.2024 01:24 Ответить
Президент Финляндии про ядерные силы сдерживания НАТО ( т.е. ЯО США, Великобритании и Франции), комментаторы превратили в финское ЯО. "А по....ть ?(с).
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01.03.2024 21:29 Ответить
По перше, він не говорить про власну ядерну програму. Він говорить про ядерну зброю США. Тому місцевим свідкам святого ЯО видихати.
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01.03.2024 21:31 Ответить
Ви не уважні. Не США, а НАТО.
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01.03.2024 21:51 Ответить
В Британії ракети з США на озброєні.Залишається Франція.Але в них не багато тактичного на озброєні.І навряд чи Франція захотіла би розміщувати його.В Німеччині розміщується ядерна зброя від США,в Туреччині розміщувалося також від США.Ті ж Першинги і Грифони,також від США.
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01.03.2024 23:23 Ответить
Ты конечно молодец, Стубб, но рыжий этого не сделает.
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01.03.2024 21:32 Ответить
А нового президента Фінляндії вже запросили до України ?
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01.03.2024 21:46 Ответить
ЦЕ ДІЙСНО "СЛУГА " ФІНСЬКОГО НАРОДУ- мовчу про "зелених" квартально - прорашистських
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01.03.2024 22:10 Ответить
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
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01.03.2024 22:35 Ответить
Молодец Саша Стубб---только в ринг зашёл и сразу в дыню треснул! А что думать? Когда рядом по жизни отморозки торохканные?!
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01.03.2024 22:56 Ответить
США на пару з рашкою відкрили ящик Пандори. Гарантія, що НАТО дружно впишеться в разі чого за Фінляндію, Польщу чи якусь з Балтійських країн, на папері вже не влаштовує. Всі захочуть мати не просто ядерну зброю на своїй території, а й чумайданчик управління. А я тут на форумі писав, що в Будепештський меморандум потрібно було при любій нагоді і на всіх можливих медійних і дипломатичних майданчиках тикати держдеп і Китай (він теж приєднався) носом, а не пхатись в Мінськ з Меркель попід руку. Меморандум б'є під дих в першу чергу США і ніби дотично Китай, але мабуть таки відчутно, бо китайози напередодні вже зайорзали на цю тему, почуяли загрозу для імперських амбіцій.
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01.03.2024 23:10 Ответить
ну, те дороги строить не станут это да. и хаты закордоном скупать как больные тоже. и телемарафет наверное не пойдет. и вообще как водится таких случаях у нормальных людей - осталось только испытать, а не "через пять лет наступит вяликое будущее, но делать для этого, конечно, ничего не надо"
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01.03.2024 23:20 Ответить
я давно спрашиваю, почему мы не поднимаем этот вопрос у своих "харантов"?
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02.03.2024 01:53 Ответить
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