Финляндия должна иметь реальные ядерные силы сдерживания, - новый президент страны Стубб

Новый президент Финляндии Александр Стубб после принятия присяги сегодня, 1 марта, заявил, что ядерные силы сдерживания НАТО должны быть реальными для его страны.

На вопрос о его взглядах на ядерное оружие финский лидер ответил, что правительство и парламент его страны будут решать, захочет ли Финляндия изменить действующее законодательство, запрещающее размещение ядерного оружия на территории страны, и его передачу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы начал с предпосылки, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания, и это то, что у нас есть, поскольку НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству. Первый – это военные, то есть солдаты, второй – это ракеты, то есть боеприпасы, и третий – это ядерное сдерживание, поступающее от США", – сказал Стубб во время первой пресс-конференции на посту президента.

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Отмечается, что во время предвыборной кампании накануне президентских выборов Стубб заявил, что не видит ограничений для вступления Финляндии в Альянс, поскольку страна отказалась от многолетней военной внеблоковости и готова разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию Финляндии, но не является сторонником идеи хранения ядерного оружия на ее территории.

"Сейчас мы вступаем в новую эру. В результате нашего военного союза и членства в НАТО мы сделали последний шаг к западному сообществу ценностей, к которому наша республика духовно принадлежала в течение всего периода своей независимости", – подчеркнул Стубб.

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Он также назвал демократию, верховенство права и права человека основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.