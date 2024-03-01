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Фінляндія повинна мати реальні ядерні сили стримування, - новий президент країни Стубб

Президент Фінляндії Александар Стубб

Новий президент Фінляндії Александар Стубб після складання присяги сьогодні, 1 березня, заявив, що ядерні сили стримування НАТО мають бути реальними для його країни.

На питання про його погляди на ядерну зброю фінський лідер відповів, що уряд і парламент його країни вирішуватимуть, чи захоче Фінляндія змінити чинне законодавство, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни та її передачу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я би почав із передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, оскільки НАТО практично дає нам три засоби стримування завдяки нашому членству. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке надходить від США", – сказав Стубб під час першої пресконференції на посаді президента.

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Зазначається, що під час передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів Стубб заявив, що не бачить обмежень для вступу Фінляндії в Альянс, оскільки країна відмовилась від багаторічної військової позаблоковості, і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію Фінляндії, але не є прихильником ідеї зберігання ядерної зброї на її території.

"Зараз ми вступаємо в нову еру. У результаті нашого військового союзу та членства в НАТО ми зробили останній крок до західної спільноти цінностей, до якої наша республіка духовно належала протягом усього періоду своєї незалежності", – підкреслив Стубб.

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Він також назвав демократію, верховенство права та права людини основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.

Автор: 

Фінляндія (1308) ядерна зброя (1156) Стубб Александр (87)


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Топ коментарі
+45
Оце красавчик!!!
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01.03.2024 20:43
+35
Ніхто би в світі не повіддавав би те,що було в України.І справа не тільки в ядерній зброї.Були і ракети Х-22,Х55,скади і тд.Цієї,навіть не нової зброї вистачило,щоб ніякий москаль сюди не ліз.
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01.03.2024 20:44
+30
Кравчук і Кучма - прорашинські гівнюки!
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01.03.2024 20:49
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Шо, касаб, страшно?
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02.03.2024 07:27 Відповісти
Навіть без ядерної брудної зброї. Вибухи в метрополітенах, отрута в водогони, підрив російських літаків внутрішніх ліній, вибухи на шкідливих виробництвах, підрив танкерів з російською нафтою, пошкодження залізничних колій бажано разом з потягами. Це окрім вибухів на ТЕЦ та очистних спорудах великих міст. Диверсійна робота. Ось що може перемогти.Потрібні гроші для підкупу місцевої кацапні. Яка їм різниця де заробляти на Ладу Каліну. Так навіть швидше. Без всяких контрактів.
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01.03.2024 22:43 Відповісти
Похвальное рвение, но США вряд ли позволят разместить ядерное оружие на границе с рашкой.
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01.03.2024 21:05 Відповісти
Інджирлік, Девеселу. Нєє?
А там А-bombs.
The bombs can explode anywhere, at any time.(c)
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01.03.2024 22:37 Відповісти
Так , треба шоб Шольц напрягся - бо Україні потрібни ракети .

ЯКЩО фіни заговорили про ядерну зброю, то і Україна мае права про це говорити , БО ПРИДУРКА СОСЕДА треба держати на цепі
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01.03.2024 21:12 Відповісти
Фінни - фінська влада
Україна - україно фобна влада

А от тут цікаво чому так ?
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01.03.2024 21:14 Відповісти
США не допустять.щоб в не диктаторських країнах була ця зброя.Говорити можна звісно багато чого.
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01.03.2024 21:15 Відповісти
у Німеччині чомусь є,як союзник німці навіть мають право її застосувати як і турки,а ядерка то американська.
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02.03.2024 01:09 Відповісти
Німеччина не межує з москалями.З Туреччини наче повивозили.Бо кілька років назад.там міг бути військовий переворот.І ніхто цю зброю без США не використає.
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02.03.2024 01:16 Відповісти
та ніби ні,у турків як мінімум бомби залишились,а нарахунок німців що не межують,є Кеніг,в якому підори тримають іскандери з тактичкою...
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02.03.2024 01:18 Відповісти
Тоді писали,що США вивозить ядерку,з Туреччини.Але чи так,важко сказати.Немає в Кенігсберзі ядерної зброї,а тільки кілька іскандерів було.Також колись була інформація,що іскандери можливо використати.як носії ядерної зброї.
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02.03.2024 01:23 Відповісти
можливо,певно всі вирішили поблефувати...
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02.03.2024 01:24 Відповісти
Президент Финляндии про ядерные силы сдерживания НАТО ( т.е. ЯО США, Великобритании и Франции), комментаторы превратили в финское ЯО. "А по....ть ?(с).
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01.03.2024 21:29 Відповісти
По перше, він не говорить про власну ядерну програму. Він говорить про ядерну зброю США. Тому місцевим свідкам святого ЯО видихати.
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01.03.2024 21:31 Відповісти
Ви не уважні. Не США, а НАТО.
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01.03.2024 21:51 Відповісти
В Британії ракети з США на озброєні.Залишається Франція.Але в них не багато тактичного на озброєні.І навряд чи Франція захотіла би розміщувати його.В Німеччині розміщується ядерна зброя від США,в Туреччині розміщувалося також від США.Ті ж Першинги і Грифони,також від США.
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01.03.2024 23:23 Відповісти
Ты конечно молодец, Стубб, но рыжий этого не сделает.
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01.03.2024 21:32 Відповісти
А нового президента Фінляндії вже запросили до України ?
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01.03.2024 21:46 Відповісти
ЦЕ ДІЙСНО "СЛУГА " ФІНСЬКОГО НАРОДУ- мовчу про "зелених" квартально - прорашистських
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01.03.2024 22:10 Відповісти
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
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01.03.2024 22:35 Відповісти
Молодец Саша Стубб---только в ринг зашёл и сразу в дыню треснул! А что думать? Когда рядом по жизни отморозки торохканные?!
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01.03.2024 22:56 Відповісти
США на пару з рашкою відкрили ящик Пандори. Гарантія, що НАТО дружно впишеться в разі чого за Фінляндію, Польщу чи якусь з Балтійських країн, на папері вже не влаштовує. Всі захочуть мати не просто ядерну зброю на своїй території, а й чумайданчик управління. А я тут на форумі писав, що в Будепештський меморандум потрібно було при любій нагоді і на всіх можливих медійних і дипломатичних майданчиках тикати держдеп і Китай (він теж приєднався) носом, а не пхатись в Мінськ з Меркель попід руку. Меморандум б'є під дих в першу чергу США і ніби дотично Китай, але мабуть таки відчутно, бо китайози напередодні вже зайорзали на цю тему, почуяли загрозу для імперських амбіцій.
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01.03.2024 23:10 Відповісти
ну, те дороги строить не станут это да. и хаты закордоном скупать как больные тоже. и телемарафет наверное не пойдет. и вообще как водится таких случаях у нормальных людей - осталось только испытать, а не "через пять лет наступит вяликое будущее, но делать для этого, конечно, ничего не надо"
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01.03.2024 23:20 Відповісти
я давно спрашиваю, почему мы не поднимаем этот вопрос у своих "харантов"?
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02.03.2024 01:53 Відповісти
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