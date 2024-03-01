Фінляндія повинна мати реальні ядерні сили стримування, - новий президент країни Стубб
Новий президент Фінляндії Александар Стубб після складання присяги сьогодні, 1 березня, заявив, що ядерні сили стримування НАТО мають бути реальними для його країни.
На питання про його погляди на ядерну зброю фінський лідер відповів, що уряд і парламент його країни вирішуватимуть, чи захоче Фінляндія змінити чинне законодавство, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни та її передачу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я би почав із передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, оскільки НАТО практично дає нам три засоби стримування завдяки нашому членству. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке надходить від США", – сказав Стубб під час першої пресконференції на посаді президента.
Зазначається, що під час передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів Стубб заявив, що не бачить обмежень для вступу Фінляндії в Альянс, оскільки країна відмовилась від багаторічної військової позаблоковості, і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію Фінляндії, але не є прихильником ідеї зберігання ядерної зброї на її території.
"Зараз ми вступаємо в нову еру. У результаті нашого військового союзу та членства в НАТО ми зробили останній крок до західної спільноти цінностей, до якої наша республіка духовно належала протягом усього періоду своєї незалежності", – підкреслив Стубб.
Він також назвав демократію, верховенство права та права людини основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.
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А там А-bombs.
The bombs can explode anywhere, at any time.(c)
ЯКЩО фіни заговорили про ядерну зброю, то і Україна мае права про це говорити , БО ПРИДУРКА СОСЕДА треба держати на цепі
Україна - україно фобна влада
А от тут цікаво чому так ?
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr