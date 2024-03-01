Фінляндія повинна мати реальні ядерні сили стримування, - новий президент країни Стубб

Новий президент Фінляндії Александар Стубб після складання присяги сьогодні, 1 березня, заявив, що ядерні сили стримування НАТО мають бути реальними для його країни.

На питання про його погляди на ядерну зброю фінський лідер відповів, що уряд і парламент його країни вирішуватимуть, чи захоче Фінляндія змінити чинне законодавство, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни та її передачу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я би почав із передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, оскільки НАТО практично дає нам три засоби стримування завдяки нашому членству. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке надходить від США", – сказав Стубб під час першої пресконференції на посаді президента.

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Зазначається, що під час передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів Стубб заявив, що не бачить обмежень для вступу Фінляндії в Альянс, оскільки країна відмовилась від багаторічної військової позаблоковості, і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію Фінляндії, але не є прихильником ідеї зберігання ядерної зброї на її території.

"Зараз ми вступаємо в нову еру. У результаті нашого військового союзу та членства в НАТО ми зробили останній крок до західної спільноти цінностей, до якої наша республіка духовно належала протягом усього періоду своєї незалежності", – підкреслив Стубб.

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Він також назвав демократію, верховенство права та права людини основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.