Войны в мире показывают, что существующая глобальная система не работает, - Эрдоган

Существующая в мире глобальная система полностью утратила свою функцию, свидетельством чему являются современные войны, в частности в Украине. Переговоры в Турции в начале вторжения России в Украину были шансом прекратить войну, но не получили поддержки.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и в последнее время в Украине показали нам, что нынешняя глобальная система полностью потеряла свою функцию. В этих кризисах, в центре которых географически находится наша страна, международные институции и организации, особенно Совет Безопасности ООН, не смогли применить мер, чтобы остановить кровь, слезы и разрушения", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что инициативы его страны по прекращению российской агрессии в ее начале с идеями проведения встреч в Анталье и Стамбуле не получили необходимой поддержки. "Исторический шанс, который мог бы спасти жизнь десятков тысяч людей и предотвратить страдания, был потерян, точнее саботирован", - сказал Эрдоган.

По его словам, после Украины свою несостоятельность и банкротство международный порядок продемонстрировал в Газе.

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