Війни у світі показують, що існуюча глобальна система не працює, - Ердоган

Існуюча в світі глобальна система повністю втратила свою функцію, свідченням чому є сучасні війни, зокрема, в Україні. Переговори у Туреччині на початку вторгнення Росії в Україну були шансом припинити війну, але не отримали підтримки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії та останнім часом в Україні показали нам, що нинішня глобальна система повністю втратила свою функцію. У цих кризах, в центрі яких географічно знаходиться наша країна, міжнародні інституції та організації, особливо Рада Безпеки ООН, не змогли вжити заходів, щоб зупинити кров, сльози та руйнування", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зауважив, що ініціативи Туреччини з припинення російської агресії на її початку з ініціативами проведення зустрічей в Анталії та Стамбулі не отримали необхідної підтримки. "Історичний шанс, який міг би врятувати життя десятків тисяч людей і запобігти стражданням, був змарнований, точніше саботований", - сказав Ердоган.

За його словами, після України свою неспроможність та банкрутство міжнародний порядок продемонстрував у Газі.

Також читайте: Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган