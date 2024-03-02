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Новини Війна
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Війни у світі показують, що існуюча глобальна система не працює, - Ердоган

ердоган

Існуюча в світі глобальна система повністю втратила свою функцію, свідченням чому є сучасні війни, зокрема, в Україні. Переговори у Туреччині на початку вторгнення Росії в Україну були шансом припинити війну, але не отримали підтримки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії та останнім часом в Україні показали нам, що нинішня глобальна система повністю втратила свою функцію. У цих кризах, в центрі яких географічно знаходиться наша країна, міжнародні інституції та організації, особливо Рада Безпеки ООН, не змогли вжити заходів, щоб зупинити кров, сльози та руйнування", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зауважив, що ініціативи Туреччини з припинення російської агресії на її початку з ініціативами проведення зустрічей в Анталії та Стамбулі не отримали необхідної підтримки. "Історичний шанс, який міг би врятувати життя десятків тисяч людей і запобігти стражданням, був змарнований, точніше саботований", - сказав Ердоган.

За його словами, після України свою неспроможність та банкрутство міжнародний порядок продемонстрував у Газі.

Також читайте: Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+27
нажаль так. Бо знаходяться хитрозаді які продовжують вести бізнес з агресором й допомогати йому обходити санкції, ще крадене купують у агресора. А потім цинічно кажуть що вони "за мир у всьому світі"......
Сподіваюсь світ знайде "управу" на хитрозадих які допомогають агресору!
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02.03.2024 00:20
+20
Послухати Ердогана - це українці та ізраїльтяни не хочуть миру на своїй землі
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02.03.2024 00:20
+19
так это потому что Эрдогана тоже в том числе не устраивает текущий мировой порядок. Он же как *****, тоже бредит величием Османской империи, и на почве великодержавного мракобесия снюхался с *****м и помогает ему экономически изо всех сил
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02.03.2024 00:25
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нажаль так. Бо знаходяться хитрозаді які продовжують вести бізнес з агресором й допомогати йому обходити санкції, ще крадене купують у агресора. А потім цинічно кажуть що вони "за мир у всьому світі"......
Сподіваюсь світ знайде "управу" на хитрозадих які допомогають агресору!
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02.03.2024 00:20 Відповісти
Ні. Не так, турецький султан!

Не- «Війни у світі показують, що існуюча глобальна система не працює»,

Цей висновок не коректний. З ног на голову.

Один диктатор и нацист Путлер напав на існуючу Систему Міжнародної Безпеки та Намагаеться зруйнувати її.

Світ та Україна дае йому відсіч. Курчат по осені рахують.

А щодо « війн у світі» як явлення, то вони існують тисячи років. Але це не означае що миру/ безпеки не буде.
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02.03.2024 01:50 Відповісти
Не Міжнародна Система Безпеки винна,

а той виродок якій її намагаеться порушити!
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02.03.2024 02:00 Відповісти
Значить, система ніяка, якщо кожен її може порушити.
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02.03.2024 08:46 Відповісти
Послухати Ердогана - це українці та ізраїльтяни не хочуть миру на своїй землі
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02.03.2024 00:20 Відповісти
Только не нужно нас с евреями равнять. У них там земля точно прям не их вся.
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02.03.2024 01:06 Відповісти
Я образив ваші релігійні почуття антисемітизму?
Єврей - це національність, ізраїльтянин - це громадянство.
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02.03.2024 01:14 Відповісти
О чем ты, лишенец? Есть евреи и арабы. Там не только палестинцы, потому обзначение верное. А по сути что-то скажешь и как вообще можно оскорбить чувства антисемитизма, олень?
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02.03.2024 01:38 Відповісти
Плюс Израиль сам виноват в этой эскалации. Они поддержали Раиссу, дали добро на вторжение в Украину, а потом когда стало выгодно арабов просто снабдили срусские ракетами. Так что это партнёрские недоразумения между Раиссой и Израилем.
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02.03.2024 01:41 Відповісти
Йой, як кацап запалав
Що таке - "лишенец"? Це типу якась кацапська лайка яку використовують олігофрени?

Коряво написано про "релігійні почуття антисемітизму"? Може бути. "Релігійні почуття кацапа-антисеміта" - так краще?
Як завжди в кацапа в самого колода з ока стирчить: "У них там земля точно прям не их вся" - цю маячню як люди мають розуміти? Це зразок риторики? А ці галюцинації про що: "Есть евреи и арабы. Там не только палестинцы, потому обзначение верное"?

По суті: я зустрів на форумі Цензора чергового олігофрена - зразкового носія ефекту Данінга-Крюгера.
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02.03.2024 12:58 Відповісти
По сути ты не хочешь признать, что Израиль, когда ему было выгодно просто поддержал вторжение фашисткой Раиссы в Украину, а когда Раисса решила, что им выгодно разжечь и там огонь и поставила своим другим партнёрам из ХАМАС ракеты, то орет помогите, спасите. Это так не работает. Это проблемы партнёров и Израиль тут выступал на стороне Раиссы, как бы сейчас из адепты яростно не отрицали это, олень тупой.
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02.03.2024 13:03 Відповісти

По суті - впевненість олігофренів у якихось їхніх судженнях базується на їхньому невігластві, кацап.
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02.03.2024 13:15 Відповісти
Хватит бред писать, защитник Израиля. Они четко выступали в фарватере Раиссы в начале войны. Нетаньяху ближайший друг Х...ла. Опровергни это, олигофрен тупой.
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02.03.2024 13:30 Відповісти
Зазвичай зовсім нікчемні олігофрени починають казати: "сам ти олігофрен".
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02.03.2024 13:37 Відповісти
Ну по сути от тебя ответа не будет. Я так и думал
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02.03.2024 13:49 Відповісти
Ви ще й думати вмієте?

По суті галюцинацій олігофрена який вимагає визнати беззаперечність його примітивних когнітивних процесів? Я так й написав - по суті: лише недалекій невіглас може бути настільки впевненим у геніальності своїх примітивних олігофренічних суджень. Це занадто складно для вашого розуміння, кацапе?
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02.03.2024 14:03 Відповісти
Как обычно наукообразный бред, а по сути ноль. Так что Нетаньяху не друг Х...ла? Язык так и будешь в попке держать по этому вопросу? Ну держи, лишенец, держи )))
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02.03.2024 14:47 Відповісти
Не відпускає, кацапе? Це в олігофренів зазвичай так.

Чому ви ніяк не можете обійтися без дупоцентрічних фантазій?
Тьху, гидота.
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02.03.2024 15:27 Відповісти
так это потому что Эрдогана тоже в том числе не устраивает текущий мировой порядок. Он же как *****, тоже бредит величием Османской империи, и на почве великодержавного мракобесия снюхался с *****м и помогает ему экономически изо всех сил
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02.03.2024 00:25 Відповісти
Он же как *****, тоже бредит величием Османской империи,
Нет,он просто готовит почву для будущего оглашения Нового Мирового Правительства.Мол,нынешний порядок устарел и не действует,надо делать новый.
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18.03.2024 18:58 Відповісти
Он новий фінський президент сказав, що їх країні потрібна своя ядерна зброя. Ось чого добився *****. Прості держави перестали розраховувати на те, що сильні світові держави з ядерною зброєю і гарною економікою їх захистять від держав-маніяків.
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02.03.2024 00:26 Відповісти
"...сказав, що їх країні потрібна своя ядерна зброя" - не казав він такого, мова йшла про можливе розміщення на території Фінляндії натівської ядерної зброї, а не про розробку своєї!
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02.03.2024 00:31 Відповісти
На НАТО надійся, а сам не ... втрачай час даремно в надії.
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02.03.2024 00:34 Відповісти
так він не казав про СВОЮ ядерну зброю! а лише про гіпотетично можливе розміщення!
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02.03.2024 00:39 Відповісти
Так. Ви праві. А інші менш "правильні" країни задумалися і навіть зробили кроки до виготовлення ядерної зброї.
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02.03.2024 00:41 Відповісти
Не сказав, але зробить.
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02.03.2024 08:48 Відповісти
какие нах инициативы?
Кацапчики нарушили главные принципы нерушимости границ с основания ООН в 40-х, а главное, соглашений в Хельсинки в 70-х
кацапчики недоговороспособные, они не люди, это какая-то чуждая планете Земля сущность, их нужно только уничтожать
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02.03.2024 00:27 Відповісти
Так ООН - всралося - багато болтології .... І без толку
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02.03.2024 06:19 Відповісти
Эдик, ты вроде умный парень, но дура-а-ак...
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02.03.2024 00:42 Відповісти
едік поц
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02.03.2024 01:01 Відповісти
Якби ти дядя не торгував з РФ і не давав їй обходити санкції - то все було б гут. А так профан шо вбив турецьку ліру в 3 рази каже шось там - лох
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02.03.2024 00:43 Відповісти
війни у світі показують - менше ердоганів, менше ******, менше буб, менше трампів ...
колись вжє ця епоха їбанутих повинна закінчится?
ну не ми, так сини повинні це все побачити, а не сини так онукі....
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02.03.2024 00:53 Відповісти
Боюсь, що онукам вже буде пізно. В північній кореї вже ніякі онуки ніколи нічого не побачать окрім сірої землі під ногами.
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02.03.2024 07:58 Відповісти
шо, ***, на зелених мудаков не скажи - майдан-3...
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02.03.2024 01:08 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни. З Гітлером також хотіли миру і це привело до найкривавішої війни. Так - Світ прогнив і саме в Україні зараз виправляются ваші помилки.
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02.03.2024 01:11 Відповісти
«Світ прогнив»? - типове кацапське прислів'я.

Демокрацичний цівілізованний світ Сам Винен що на него нападають отмороженні диктатори?
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02.03.2024 02:06 Відповісти
Демократичний і цивилізований світ створив структури які повинні захищати цей світ від диктаторів і якщо ці структури в образі ООН прогнили, а вони прогнили тому що Гітлер 21 століття може спокійно заблокувати будь яку резолюцію ООН то однозначно винен.

А діяти світові потрібно було ще в 2008 році році коли Гітлер 21 століття напав на Грузію. Діяти потрібно було коли Гітлер 21 століття окупував Крим та ровязав війну на Донбасі. Коли Сирію хімічною зброєю бомбили. Винен світ в тому що сили відповідальні за беспеку цивілізованного демократичного світу безхребетні
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02.03.2024 03:20 Відповісти
Не перекручуйте, кацапи кажуть про загниваючий запад, а не світ. А цивілізований світ винен не в тому, що на нього нападають, а в тому, що нездатен вчасно адекватно відповідати, дуже дорого це обходиться. Зараз тільки потроху починають чухатись та просипатись.
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02.03.2024 07:56 Відповісти
Я попереджав що на Україну будуть тиснути як тільки Рашка почне тріщати по швах.

Я говорив про небеспечність предсмертних конвульсій імперії і що Україні потрібно готуватися до них.

Зараз я говорю що головні союзники України це - терпіння і настирливість щоб дотиснути Рашку.

Всі розпочаті процеси мають бути доведені до кінця.
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02.03.2024 01:18 Відповісти
Пєрдоган кочений не ****** би вже, його країна нагрівається на цій війно в перших місцях, кацапам санкції допомогають обходити аж гай шумить. Всі перельоти кацапів в Європу через Турцію
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02.03.2024 01:21 Відповісти
дайте мені одну різницю між трампом "за 24 години все поправлю"
і бубою, "а всьгото треба перестати стрілять!"
стоїть в підгарої в алешi!
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02.03.2024 01:24 Відповісти
качяй кацапську нафту і не стогни...
ще диво дивне чому Турція в НАТО...
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02.03.2024 01:35 Відповісти
за Турцією, за таким членом Нато,
ше трьома справжнім членам приглядувати...
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02.03.2024 01:40 Відповісти
Туреччина продовжує показувати свою нездатність бути в ЄС.
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02.03.2024 01:41 Відповісти
Всі так звані "ми за мир" працюють на Кремль. Кремлевські нацисти керують свїми пішаками щоб затянути Україну за стіл переговорів і висвітлити це в світі як небажання України воювати.

Дивіться будуть казати вони; Україна не хоче воювати її примушують це робити.

Головна ціль зірвати всі розпочаті процесси з поставкою літаків та накопиченя військової допомоги для України. Та заморозити конфлікт. Це ловушка для України.
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02.03.2024 01:43 Відповісти
Саме про небажання України воювати був головним посилом бункерного до США через Карлсона. Україна не хоче воювати тому займіться своїми справами і Рашка закінчить війну.

Ось чому потрібно слати миротворців тому що вони вирішують замість нас. Вирішують так як вигідно Кремлю
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02.03.2024 01:47 Відповісти
Сказал чел, который постоянно бомбит курдов
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02.03.2024 02:15 Відповісти
Не просто так повилазили "миротворці" ху@ла,такі як Ердоган,Орбан,спікер парламенту Словаччини,після візиту нашого кокаїнового наперсточника до Саудівської Аравії,а якщо врахувати,що перед бубочкою в Ер-Ріяді був "хранітєль традіционних ценностєй" рф-в'ячеслав Володін,то закрадається підозра,що Джуліо-Раймондо Єрмак готує нам нові "шашлички".
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02.03.2024 02:54 Відповісти
Саудівська Аравія. І тишина. Вояжі за чиї гроші?
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02.03.2024 04:42 Відповісти
Хитрожопа Туреччина показала себе, хай ідуть в дупу
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02.03.2024 04:00 Відповісти
Всем этим макакам не нравится господство Запада. Но большинство разумно помалкивают.
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02.03.2024 04:30 Відповісти
Ердгн. ООН "обіделась". Після таких слів диктатора.
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02.03.2024 04:35 Відповісти
Диктатор = президент країни, який править більше 10 років (двох термінів). Не враховуючи прем'єр-міністра.
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02.03.2024 05:46 Відповісти
А начинал оппозиционером, который изменит все. Типичная история.
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02.03.2024 07:08 Відповісти
Одна конкретна країна генерує агресію проти решти світу, а винна глобальна система ?
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02.03.2024 06:56 Відповісти
Граніци Рассіі нє кончаюцца нігдє - хіба Ердоган про це не чув ?
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02.03.2024 07:06 Відповісти
Кінчаються на болотах. На болотах пропагандони жаби квакають. За болотами кінь рже. І усе.
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02.03.2024 07:11 Відповісти
отже Расєя - це пухлина, яка безконтрольно росте... але потім сама пухлина починає гнити
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02.03.2024 07:21 Відповісти
Якщо дати кремлю волю, то Туреччина стане федеральним округом росії.
Внучки Ердогана ходитимуть у кокошніках і виношуватимуть бурятських патріотів.
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02.03.2024 07:09 Відповісти
Против Турции у кацапов вообще никаких шансов. Бумажная армия даже в Украине захлебнулась.
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02.03.2024 07:26 Відповісти
Заберіть у кацапів та китайців право вето в ООН і все одразу запрацює
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02.03.2024 07:19 Відповісти
Оон треба розганяти, гутієра саджати в тюрягу за співучасть в терористичному хамасі. Створити нову організацію з демократичних країн, і обовʼязково в договорі передбачити процес невідкладного виключення агресора, якщо такий зʼявиться.
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02.03.2024 07:45 Відповісти
Переговори у Туреччині на початку вторгнення Росії в Україну були шансом припинити війну, але не отримали підтримки. Джерело:
Це був шанс для рашки отримати перемогу і підготуватися до наступного етапу війни. А цей козел-диктатор вже й не знає, як облизати ху..ла, мабуть той багато грошиків дає на вибори.
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02.03.2024 07:32 Відповісти
Лицемірство так і пре
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02.03.2024 07:38 Відповісти
Ну правильно. Бо ви ж її і руйнуєте. Замість того, щоб покласти край агресії, ви їй усіляко потураєте. Зустрічаєтесь з лідером країни-агресора, потискаєте йому руку, домовляєтесь про спільні бізнес-проекти, допомагаєте обходити санкції. А після цього розводите руками і кажете: "Не працює існуюча глобальна система".
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02.03.2024 08:04 Відповісти
Каже пердун, якого хотіли військовим переворотом зняти. Бо інших варіантів немає.
Землетрус добре показує твій устрій, забудови робили аби як.
В ЄС диктаторів не запрошують вже.
Цей точно знає про мирову спільноту, що і як)
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02.03.2024 08:21 Відповісти
ні, пацани, потім прийшли ви напоржать і відбулавили клована от тут все і почялося...
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02.03.2024 08:48 Відповісти
розвід військ, памьятаємо да?
добро з вашою мамою в наші бліндажи, ***********...
в нашого, 4 рази верховного воюваки, все в башкі скінчилося не почявшись...
а ми тут якось в полі розведемося....
ну їбануті, шо візьмеш...
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02.03.2024 08:54 Відповісти
Світовий порядок запрацює, коли роз'їпем козлостан. Під роздачу також мають попасти перекупники награбованого пуйлом, які лицемірно прикидаються миротворцями. Схоже, від думки про це в Ердогана припікає сраку.
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02.03.2024 08:56 Відповісти
Система не работает потому что в мире много хитрлжопых барыг которые работают на *****.
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02.03.2024 12:34 Відповісти
Не работает, потому что не хотят, чтобы работала. С россией все можно было решить даже невоенным путем: эмбарго на нефть, газ и прочие российские товары, запрет международных платежей и жесткий контроль надо нарушением санкций.
А если дать еще достаточное количество оружия, то все бы решилось быстро.
Более того, войны бы скорее всего не было, если бы, если бы в Украине была нормальная власть, которая подготовила бы свое оружие и армию.
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02.03.2024 13:17 Відповісти
 
 