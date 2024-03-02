Війни у світі показують, що існуюча глобальна система не працює, - Ердоган
Існуюча в світі глобальна система повністю втратила свою функцію, свідченням чому є сучасні війни, зокрема, в Україні. Переговори у Туреччині на початку вторгнення Росії в Україну були шансом припинити війну, але не отримали підтримки.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії та останнім часом в Україні показали нам, що нинішня глобальна система повністю втратила свою функцію. У цих кризах, в центрі яких географічно знаходиться наша країна, міжнародні інституції та організації, особливо Рада Безпеки ООН, не змогли вжити заходів, щоб зупинити кров, сльози та руйнування", - сказав Ердоган.
Президент Туреччини зауважив, що ініціативи Туреччини з припинення російської агресії на її початку з ініціативами проведення зустрічей в Анталії та Стамбулі не отримали необхідної підтримки. "Історичний шанс, який міг би врятувати життя десятків тисяч людей і запобігти стражданням, був змарнований, точніше саботований", - сказав Ердоган.
За його словами, після України свою неспроможність та банкрутство міжнародний порядок продемонстрував у Газі.
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Сподіваюсь світ знайде "управу" на хитрозадих які допомогають агресору!
Не- «Війни у світі показують, що існуюча глобальна система не працює»,
Цей висновок не коректний. З ног на голову.
Один диктатор и нацист Путлер напав на існуючу Систему Міжнародної Безпеки та Намагаеться зруйнувати її.
Світ та Україна дае йому відсіч. Курчат по осені рахують.
А щодо « війн у світі» як явлення, то вони існують тисячи років. Але це не означае що миру/ безпеки не буде.
а той виродок якій її намагаеться порушити!
Єврей - це національність, ізраїльтянин - це громадянство.
Що таке - "лишенец"? Це типу якась кацапська лайка яку використовують олігофрени?
Коряво написано про "релігійні почуття антисемітизму"? Може бути. "Релігійні почуття кацапа-антисеміта" - так краще?
Як завжди в кацапа в самого колода з ока стирчить: "У них там земля точно прям не их вся" - цю маячню як люди мають розуміти? Це зразок риторики? А ці галюцинації про що: "Есть евреи и арабы. Там не только палестинцы, потому обзначение верное"?
По суті: я зустрів на форумі Цензора чергового олігофрена - зразкового носія ефекту Данінга-Крюгера.
По суті - впевненість олігофренів у якихось їхніх судженнях базується на їхньому невігластві, кацап.
По суті галюцинацій олігофрена який вимагає визнати беззаперечність його примітивних когнітивних процесів? Я так й написав - по суті: лише недалекій невіглас може бути настільки впевненим у геніальності своїх примітивних олігофренічних суджень. Це занадто складно для вашого розуміння, кацапе?
Чому ви ніяк не можете обійтися без дупоцентрічних фантазій?
Тьху, гидота.
Нет,он просто готовит почву для будущего оглашения Нового Мирового Правительства.Мол,нынешний порядок устарел и не действует,надо делать новый.
Кацапчики нарушили главные принципы нерушимости границ с основания ООН в 40-х, а главное, соглашений в Хельсинки в 70-х
кацапчики недоговороспособные, они не люди, это какая-то чуждая планете Земля сущность, их нужно только уничтожать
колись вжє ця епоха їбанутих повинна закінчится?
ну не ми, так сини повинні це все побачити, а не сини так онукі....
Демокрацичний цівілізованний світ Сам Винен що на него нападають отмороженні диктатори?
А діяти світові потрібно було ще в 2008 році році коли Гітлер 21 століття напав на Грузію. Діяти потрібно було коли Гітлер 21 століття окупував Крим та ровязав війну на Донбасі. Коли Сирію хімічною зброєю бомбили. Винен світ в тому що сили відповідальні за беспеку цивілізованного демократичного світу безхребетні
Я говорив про небеспечність предсмертних конвульсій імперії і що Україні потрібно готуватися до них.
Зараз я говорю що головні союзники України це - терпіння і настирливість щоб дотиснути Рашку.
Всі розпочаті процеси мають бути доведені до кінця.
і бубою, "а всьгото треба перестати стрілять!"
стоїть в підгарої в алешi!
ще диво дивне чому Турція в НАТО...
ше трьома справжнім членам приглядувати...
Дивіться будуть казати вони; Україна не хоче воювати її примушують це робити.
Головна ціль зірвати всі розпочаті процесси з поставкою літаків та накопиченя військової допомоги для України. Та заморозити конфлікт. Це ловушка для України.
Ось чому потрібно слати миротворців тому що вони вирішують замість нас. Вирішують так як вигідно Кремлю
пропагандонижаби квакають. За болотами кінь рже. І усе.
Внучки Ердогана ходитимуть у кокошніках і виношуватимуть бурятських патріотів.
Це був шанс для рашки отримати перемогу і підготуватися до наступного етапу війни. А цей козел-диктатор вже й не знає, як облизати ху..ла, мабуть той багато грошиків дає на вибори.
Землетрус добре показує твій устрій, забудови робили аби як.
В ЄС диктаторів не запрошують вже.
Цей точно знає про мирову спільноту, що і як)
добро з вашою мамою в наші бліндажи, ***********...
в нашого, 4 рази верховного воюваки, все в башкі скінчилося не почявшись...
а ми тут якось в полі розведемося....
ну їбануті, шо візьмеш...
А если дать еще достаточное количество оружия, то все бы решилось быстро.
Более того, войны бы скорее всего не было, если бы, если бы в Украине была нормальная власть, которая подготовила бы свое оружие и армию.