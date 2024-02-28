Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган
Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських переговорів.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для досягнення миру ми готові відновити процес переговорів, які раніше відбувалися в Стамбулі", - заявив Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна - Південно-Східна Європа".
"Дипломатія і діалог мають отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром. (...) Я вважаю, що необхідно ініціювати спільні зусилля, хоча б для визначення загальних параметрів миру", - додав турецький президент.
Ердоган також наголосив на необхідності встановлення принципів гарантії безпеки комерційних суден у Чорному морі та повідомив, що Туреччина бере участь у переговорах щодо створення нового положення ООН про зобов'язання щодо забезпечення безпеки.
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Абрамхімію хотів капітулювати перед ******. І тільки бліц візит Бориса Джонсона врятував Україну від поразки і вправив мозги найвеличнішому.
Безумовно, Ердоган, по його виступам, за Україну, і допомогае, чим може, але і з ****** якшаеться. Він справжній турецький президент і вболівае за інтереси своеї країни. А найвеличнішому нема про що говорити з кацапнею, хіба що тільки після нашої перемоги, ось тоді можливо поговорити з ****** про репарації и про капітуляцію *****.
Що поганого в переговорах, Маннаргейм постійно вів переговори з краснопузими і якось вирулив.
Невже в 2014 треба було воювати до кінця? І який би був той кінець?
Єдиний вихід - усувати ЗЄрмака від влади. Вони за 2 роки знівечили всі переваги України в конфлікті. Тепер Україна в доганяючій ролі.
Ще трохи пробудуть - і тоді вже справді ситуація в війні може стати незворотньою.
Безвихідь якась.
Хоч не став би винуватити тільки їх - на них теж заспокійливо діяла згода опозиції на все, що чинили ЗЄрмаки. Військовики навіть проковтнули своє "закріпачення".
Але щодо неможливості усунути ЗЄ діями опозиції і Майдану - помиляєтеся, надіюся.
ЗЄрмаки ще доведуть Україну до таких великих втрат, що всі ризики і мінуси стануть відносним дріб'язком. А якщо і тоді українці ЗЄ не усунуть... значить, не варті власної держави.
Усунення Зєрмаків повинне ще й бути легітимним в очах Заходу, щоб не втратити союзників.
Ідеально - офіційне усунення Зєльца і його кодла "через стан здоров'я", переконливо натякнувши Дєрьмаку - або йдеш сам, або винесуть ногами вперед. Але ж хто це зробить?
Це навіть якщо б не було узурпації влади д'Єрмаком.
А хто зробить? Мала група військовиків могла б це зробити, а цивільні мусять погоджуватися і об'єднуватися. Принаймні щодо цілей. Бо кожну суперечність між крилами роздуватиме і користатиме з неї ЗЕ-пропаганда.
Як мінімум, мусить бути оголошений (і проявляти себе!) несуперечливий "тіньовий кабінет міністрів". Котрий або складений з авторитетних людей, або (якщо менш політичний, а більше технічний) матиме дуже міцну підтримку всієї опозиції.
А ХАМАС - союзники та бізнес партнери Ірану та Рашки.
Так що, не сподівайтеся, що на подібних перемовинах, Туреччина буде на стороні України.
Ідіот. 😕
ЗЛН - ПНХ
ЄРМ - ПНХ