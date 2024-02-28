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Новини Війна
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Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган

ердоган

Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських переговорів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для досягнення миру ми готові відновити процес переговорів, які раніше відбувалися в Стамбулі", - заявив Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

"Дипломатія і діалог мають отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром. (...) Я вважаю, що необхідно ініціювати спільні зусилля, хоча б для визначення загальних параметрів миру", - додав турецький президент.

Ердоган також наголосив на необхідності встановлення принципів гарантії безпеки комерційних суден у Чорному морі та повідомив, що Туреччина бере участь у переговорах щодо створення нового положення ООН про зобов'язання щодо забезпечення безпеки.

Також читайте: Росія готова завершити війну "дипломатично". Захопленого не поверне, - Лавров

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+35
Дякуємо, не треба.
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28.02.2024 19:49
+16
А зупинити ЗЄрмака від продажу України більше нема кому.

Джонсон у відставці. Залужний у відставці.
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28.02.2024 19:49
+16
Так вроді уже. Буба була в саудитів одночасно з Володіним, - спікером рашко думи. В такі співпадіння мало віриться...
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28.02.2024 19:49
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..рашисти вже сказали своє слово, нікуди не підуть, про що ще можна говорити з ними?
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28.02.2024 20:03 Відповісти
Туреччина готова. А рашисти готові? Маячня
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28.02.2024 20:05 Відповісти
Эдик, сгинь. Иди кацапские нефтекорыта бери на гоп-стоп в Босфоре.
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28.02.2024 20:11 Відповісти
Пердогану что-то пообещали . Старается , тем более с зерновым коридором облом вышел , хоть на чём-то заработать хочет . А суда кацапские из Сирии идут вдоль турецкого берега .
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28.02.2024 20:15 Відповісти
А що говорив наш брехунець - ніяких переговорів. Сам же тим часом поїхав за інструкціями в Саудівську Аравію. Звільнення Залужного мабуть було умовою кацапів.
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28.02.2024 20:16 Відповісти
Буба криворогий в Стамбулі вже прокукурікав свое слово, коли через
Абрамхімію хотів капітулювати перед ******. І тільки бліц візит Бориса Джонсона врятував Україну від поразки і вправив мозги найвеличнішому.
Безумовно, Ердоган, по його виступам, за Україну, і допомогае, чим може, але і з ****** якшаеться. Він справжній турецький президент і вболівае за інтереси своеї країни. А найвеличнішому нема про що говорити з кацапнею, хіба що тільки після нашої перемоги, ось тоді можливо поговорити з ****** про репарації и про капітуляцію *****.
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28.02.2024 20:17 Відповісти
Курдів теж запросять?
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28.02.2024 20:19 Відповісти
після вчорашнього Оману 2 замайорів на горизонті Стамбул 2
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28.02.2024 20:26 Відповісти
Після Стамбулу всі були у виграші хЛо забрав недобитки недобитими, Україна повернула Північ.
Що поганого в переговорах, Маннаргейм постійно вів переговори з краснопузими і якось вирулив.
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28.02.2024 20:32 Відповісти
Що доброго в Мінських переговорах???
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28.02.2024 20:50 Відповісти
Виграли час на створення армії, хло нещодавно скиглив єдине жалкує що раніше не напав.
Невже в 2014 треба було воювати до кінця? І який би був той кінець?
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28.02.2024 21:30 Відповісти
Ермак, це ти тут агітацію розводиш за руцкий мир?
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28.02.2024 21:58 Відповісти
Мінські переговори- це рішення куйла рашистської 3,14дерації ,котре зреалізували європейські шлюхи,куплені все тим же куйлом , Меркель Оланд,Могеріні тиском на Україну,котра не мала армії , про необхідність ,по живому , відірвати від тіла України ,на догоду куйлу дві області -Луганську і Донецьку (ордло/) які відрізувалися для підготовки майбутньої(читай нинішньої війни) в Україні .Ось основна причина мінського збіговиська ворогів України.
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29.02.2024 10:03 Відповісти
Едик все никак не уймется. Такую золотую жилу потерять доить сразу два бычка став посредником и иметь с каждого по 20% чистого профита нифига не делая.
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28.02.2024 20:35 Відповісти
Турок схоже трохи плутає 'переговори' і 'капітуляцію'.
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28.02.2024 20:40 Відповісти
Зеботи вважають, що регулярними зрадами ЗЄрмаки вже достатньо замучили місцевих українців для бажаного лобизання з Пуйлом, якщо такий "вбивчий" аргумент кажуть використовувати?
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28.02.2024 21:13 Відповісти
В нас зараз надзвичайно слабка позиція для перемовин. Кацапи пруть на фронтах, а не ми. Дипломатів, які б могли на перемовинах зараз викрутити ситуацію на користь України, немає. При владі - торчки-клоуни, які в геополітиці - повний нуль і які за подачку продадуть усю країну. В такій ситуації перемовини можуть стати просто катастрофою і привезти до капітуляції. З іншого боку - чи зможемо ми тепер посилити свої позиції без Залужного і генералітету - велике питання. Аби ще гірше не провалитися. Отож, хз, що краще для майбутнього держави.
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28.02.2024 21:14 Відповісти
Як це "хз"?

Єдиний вихід - усувати ЗЄрмака від влади. Вони за 2 роки знівечили всі переваги України в конфлікті. Тепер Україна в доганяючій ролі.
Ще трохи пробудуть - і тоді вже справді ситуація в війні може стати незворотньою.
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28.02.2024 21:24 Відповісти
Хто ж його усуне - "він же пам'ятник". (с) Усувати треба було 24.02.22, а тепер - влада вже узурпована. Була надія на Залужного з військовими, але їх пішли. Опозиція - нічого не можуть, Майдан теж неможливий через війну.
Безвихідь якась.
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28.02.2024 21:30 Відповісти
Так, на військовиків була найбільша надія, яку вони не виправдали.
Хоч не став би винуватити тільки їх - на них теж заспокійливо діяла згода опозиції на все, що чинили ЗЄрмаки. Військовики навіть проковтнули своє "закріпачення".

Але щодо неможливості усунути ЗЄ діями опозиції і Майдану - помиляєтеся, надіюся.
ЗЄрмаки ще доведуть Україну до таких великих втрат, що всі ризики і мінуси стануть відносним дріб'язком. А якщо і тоді українці ЗЄ не усунуть... значить, не варті власної держави.
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28.02.2024 21:40 Відповісти
Проблема в тому, що рушійна сила Майдану - активісти і патріоти або на фронтах, або загинули, або демобілізовані, і на Майдан не підуть. Плюс немає політичної сили, яка очолить Майдан з вимогами до влади "Зєлю геть!" - як це було з Яником.
Усунення Зєрмаків повинне ще й бути легітимним в очах Заходу, щоб не втратити союзників.
Ідеально - офіційне усунення Зєльца і його кодла "через стан здоров'я", переконливо натякнувши Дєрьмаку - або йдеш сам, або винесуть ногами вперед. Але ж хто це зробить?
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28.02.2024 22:08 Відповісти
"Усунення Зєрмаків повинне ще й бути легітимним в очах Заходу, щоб не втратити союзників." - з цим абсолютно не згоден. Дипломатичні дії ЗЄрмаків нанесли набагато більшої шкоди. З цієї точки зору гірше бути не може.
Це навіть якщо б не було узурпації влади д'Єрмаком.

А хто зробить? Мала група військовиків могла б це зробити, а цивільні мусять погоджуватися і об'єднуватися. Принаймні щодо цілей. Бо кожну суперечність між крилами роздуватиме і користатиме з неї ЗЕ-пропаганда.
Як мінімум, мусить бути оголошений (і проявляти себе!) несуперечливий "тіньовий кабінет міністрів". Котрий або складений з авторитетних людей, або (якщо менш політичний, а більше технічний) матиме дуже міцну підтримку всієї опозиції.
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28.02.2024 22:17 Відповісти
А не пішла би ти звідси ботяра кацапська?
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28.02.2024 21:15 Відповісти
турецький пасивний співучасник рашистської окупаціїУкраїни після візиту "зезедента" в Саудівську-Аравію розкручує друге коло Стамбульського договорняка ,про мир(капітуляцію України на умовах куйла і вбивці українського народу)
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28.02.2024 20:49 Відповісти
Мляяяяя, з якої дарданелли воно знов вилізло????
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28.02.2024 21:03 Відповісти
******** net pakoia......🤦
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28.02.2024 21:09 Відповісти
Ще поляків та мадярів до купи - для перемовин...
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28.02.2024 21:10 Відповісти
Клан Ердоганів - союзники та бізнес партнери ХАМАС.
А ХАМАС - союзники та бізнес партнери Ірану та Рашки.
Так що, не сподівайтеся, що на подібних перемовинах, Туреччина буде на стороні України.
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28.02.2024 21:25 Відповісти
Взагалі лідери Хамасу доларові міліардери і тримають частину грошей в західних банках.... але не під санкціями незважаючи на напад... так вам до відома
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28.02.2024 23:02 Відповісти
"мир" для закріплення на захоплених територіях це мета рф на цьому етапі.
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28.02.2024 21:59 Відповісти
Жаба душит что начали забывать.
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28.02.2024 22:14 Відповісти
> хоча б для визначення загальних параметрів миру...

Ідіот. 😕
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28.02.2024 22:15 Відповісти
А давай мирніперемовини про статус тимчасово окупованого Константинополя.
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28.02.2024 22:19 Відповісти
"...тимчасово захпленого у 1453 році від Р.Х."?
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28.02.2024 23:05 Відповісти
Тарган зашевелився
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28.02.2024 22:29 Відповісти
Чудова ідея, Зеленський і путлер приїжджають в Туреччину, там одного і другого арештовують і вуаля, війна завершена.
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28.02.2024 22:34 Відповісти
Замість кофе на набережній Ялти, шашлики по-турецьки....
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28.02.2024 23:13 Відповісти
От мені цікаво: скільки разів треба послати найух цю потвору, аби вона, нарешті, зрозуміла, що миру в Україні можливо досягти виключно надаванням/продаванням зброї для ЗСУ, а не "перемовинами" з кацапами-андрофагами.
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28.02.2024 23:21 Відповісти
В Оман не заїхали по дорозі?
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29.02.2024 00:39 Відповісти
н а т у
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29.02.2024 00:57 Відповісти
ЕРДОГАН - ПНХ
ЗЛН - ПНХ
ЄРМ - ПНХ
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29.02.2024 02:17 Відповісти
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