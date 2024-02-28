Турция готова возобновить переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, - Эрдоган
Турция готова приложить усилия для возобновления российско-украинских переговоров.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Для достижения мира мы готовы возобновить процесс переговоров, которые раньше проходили в Стамбуле", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
"Дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром. (...) Я считаю, что необходимо инициировать совместные усилия хотя бы для определения общих параметров мира", - добавил турецкий президент.
Эрдоган также отметил необходимость установления принципов гарантии безопасности коммерческих судов в Черном море и сообщил, что Турция участвует в переговорах по созданию нового положения ООН об обязательствах по обеспечению безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Абрамхімію хотів капітулювати перед ******. І тільки бліц візит Бориса Джонсона врятував Україну від поразки і вправив мозги найвеличнішому.
Безумовно, Ердоган, по його виступам, за Україну, і допомогае, чим може, але і з ****** якшаеться. Він справжній турецький президент і вболівае за інтереси своеї країни. А найвеличнішому нема про що говорити з кацапнею, хіба що тільки після нашої перемоги, ось тоді можливо поговорити з ****** про репарації и про капітуляцію *****.
Що поганого в переговорах, Маннаргейм постійно вів переговори з краснопузими і якось вирулив.
Невже в 2014 треба було воювати до кінця? І який би був той кінець?
Єдиний вихід - усувати ЗЄрмака від влади. Вони за 2 роки знівечили всі переваги України в конфлікті. Тепер Україна в доганяючій ролі.
Ще трохи пробудуть - і тоді вже справді ситуація в війні може стати незворотньою.
Безвихідь якась.
Хоч не став би винуватити тільки їх - на них теж заспокійливо діяла згода опозиції на все, що чинили ЗЄрмаки. Військовики навіть проковтнули своє "закріпачення".
Але щодо неможливості усунути ЗЄ діями опозиції і Майдану - помиляєтеся, надіюся.
ЗЄрмаки ще доведуть Україну до таких великих втрат, що всі ризики і мінуси стануть відносним дріб'язком. А якщо і тоді українці ЗЄ не усунуть... значить, не варті власної держави.
Усунення Зєрмаків повинне ще й бути легітимним в очах Заходу, щоб не втратити союзників.
Ідеально - офіційне усунення Зєльца і його кодла "через стан здоров'я", переконливо натякнувши Дєрьмаку - або йдеш сам, або винесуть ногами вперед. Але ж хто це зробить?
Це навіть якщо б не було узурпації влади д'Єрмаком.
А хто зробить? Мала група військовиків могла б це зробити, а цивільні мусять погоджуватися і об'єднуватися. Принаймні щодо цілей. Бо кожну суперечність між крилами роздуватиме і користатиме з неї ЗЕ-пропаганда.
Як мінімум, мусить бути оголошений (і проявляти себе!) несуперечливий "тіньовий кабінет міністрів". Котрий або складений з авторитетних людей, або (якщо менш політичний, а більше технічний) матиме дуже міцну підтримку всієї опозиції.
А ХАМАС - союзники та бізнес партнери Ірану та Рашки.
Так що, не сподівайтеся, що на подібних перемовинах, Туреччина буде на стороні України.
Ідіот. 😕
ЗЛН - ПНХ
ЄРМ - ПНХ