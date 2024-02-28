Турция готова возобновить переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, - Эрдоган

Турция готова приложить усилия для возобновления российско-украинских переговоров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Для достижения мира мы готовы возобновить процесс переговоров, которые раньше проходили в Стамбуле", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

"Дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром. (...) Я считаю, что необходимо инициировать совместные усилия хотя бы для определения общих параметров мира", - добавил турецкий президент.

Эрдоган также отметил необходимость установления принципов гарантии безопасности коммерческих судов в Черном море и сообщил, что Турция участвует в переговорах по созданию нового положения ООН об обязательствах по обеспечению безопасности.

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