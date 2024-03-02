В Одессе в результате атаки "шахедов" есть раненые гражданские, повреждены жилые дома, - ОВА
В Одессе в результате атаки российских ударных БПЛА есть раненые гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
В Одессе есть раненые гражданские и поврежденные жилые многоэтажные дома из-за российской атаки ударными дронами.
Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется", - отметил чиновник.
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За його словами, шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбирають завали, під ними можуть перебувати люди.
На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Травмованим надають медичну допомогу.
Також через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, https://t.me/odesacityofficial/26326?single повідомили в Одеській міській раді.
Фоторепортаж - https://suspilne.media/696750-v-odesi-vnaslidok-dronovoi-ataki-rf-poskodzena-zitlova-bagatopoverhivka/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
Маневри шахедів? Щось нове?
Генерал раскрыл правду, которые скрывали, как СМИ США, так и Украины.
В 2014 Порошенко встретился с президентом США Обамой в Брюсселе и попросил оружие, Обама отказал. США беспокоились о красных линиях Путина.....
США сказали Украине отдать Крым, позволили России захватить Крым, Донбасс, воздушное пространство Украины, боясь конфронтации с Путиным.
Мы осуждали Путина, но не действовали...
Оружие Украина получила в 2016: Джавелины, катера, стингеры, снайперское оружие (Генерал, как демократ, не сказал, что это оружие дал Трамп).
Белый Дом давал Украине оружие по каплям: чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла.
Была ситуация, когда Украина могла быстро победить, но Белый Дом уменьшил поставку оружия....он не хотел конфронтации с Россией.
Белый Дом не поставляет 155 мм снаряды, которые миллионами уничтожаются (армия США снабжена, более новыми аналогичными снарядами), сотни устаревших (для армии США) танков Абрамсов законсервированы , которые не поставляются Украине.
Сегодня, ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Интервью генерала Кларка, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY