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Новости Война
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В Одессе в результате атаки "шахедов" есть раненые гражданские, повреждены жилые дома, - ОВА

шахед

В Одессе в результате атаки российских ударных БПЛА есть раненые гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе есть раненые гражданские и поврежденные жилые многоэтажные дома из-за российской атаки ударными дронами.

Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется", - отметил чиновник.

Также читайте: Группа вражеских "Шахедов" в Запорожской области двигается на север, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3639) Одесса (7897) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+3
Це пошкоджено ?, на мій погляд там немає под*єзду в загалі
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02.03.2024 06:31
+2
Звільняють російськомовне населення. Як ху..до і обіцяв.
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02.03.2024 06:45
+2
Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - передали військові.

Маневри шахедів? Щось нове?
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02.03.2024 06:57
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В Одесі внаслідок атаки РФ загинула людина, відомо про сімох травмованих внаслідок дронової атаки РФ, https://suspilne.media/696738-armia-rf-atakuvala-odesu-bezpilotnikami-semero-ludej-travmuvalis/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Серед них одна дитина - трирічний малюк отримав садна ніжки та зараз перебуває під наглядом лікарів.
За його словами, шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбирають завали, під ними можуть перебувати люди.
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02.03.2024 03:40 Ответить
В парашинських містах нічого не прилітало?
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02.03.2024 04:38 Ответить
Армія РФ https://suspilne.media/696728-na-odesini-pracue-ppo-so-vidomo/ атакувала Одесу дронами у ніч з 1 на 2 березня. У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про одного загиблого та сімох поранених, серед яких - трирічна дитина.
На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Травмованим надають медичну допомогу.
Також через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, https://t.me/odesacityofficial/26326?single повідомили в Одеській міській раді.
Фоторепортаж - https://suspilne.media/696750-v-odesi-vnaslidok-dronovoi-ataki-rf-poskodzena-zitlova-bagatopoverhivka/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps

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02.03.2024 04:51 Ответить
Скоти, пропагандони рахують Одесу руськім "городом".
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02.03.2024 04:57 Ответить
Звільняють російськомовне населення. Як ху..до і обіцяв.
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02.03.2024 06:45 Ответить
Це пошкоджено ?, на мій погляд там немає под*єзду в загалі
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02.03.2024 06:31 Ответить
Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - передали військові.

Маневри шахедів? Щось нове?
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02.03.2024 06:57 Ответить
СМИ Украины проигнорировали интервью четырехзвездного Генерала армии США, демократа, Уэ́сли Кэнн Кларка
Генерал раскрыл правду, которые скрывали, как СМИ США, так и Украины.
В 2014 Порошенко встретился с президентом США Обамой в Брюсселе и попросил оружие, Обама отказал. США беспокоились о красных линиях Путина.....
США сказали Украине отдать Крым, позволили России захватить Крым, Донбасс, воздушное пространство Украины, боясь конфронтации с Путиным.
Мы осуждали Путина, но не действовали...
Оружие Украина получила в 2016: Джавелины, катера, стингеры, снайперское оружие (Генерал, как демократ, не сказал, что это оружие дал Трамп).

Белый Дом давал Украине оружие по каплям: чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла.
Была ситуация, когда Украина могла быстро победить, но Белый Дом уменьшил поставку оружия....он не хотел конфронтации с Россией.
Белый Дом не поставляет 155 мм снаряды, которые миллионами уничтожаются (армия США снабжена, более новыми аналогичными снарядами), сотни устаревших (для армии США) танков Абрамсов законсервированы , которые не поставляются Украине.
Сегодня, ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Интервью генерала Кларка, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY
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02.03.2024 07:05 Ответить
А хто тоді був при владі в Україні? Одні патріоти?Все здали. Військові казали, дайте наказ і накуй зелень чоловічок. Так і не дочекались😒
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02.03.2024 07:07 Ответить
Ех, якби тоді при владі був Зеленський - він би костьми ліг, а Крим не віддав!!!
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02.03.2024 07:12 Ответить
Угу, в нього було інше завдання - здати Україну...для цього і придумали план "клоун при владі"
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02.03.2024 07:28 Ответить
Підтримую
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02.03.2024 07:58 Ответить
 
 