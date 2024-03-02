В Одессе в результате атаки "шахедов" есть раненые гражданские, повреждены жилые дома, - ОВА

В Одессе в результате атаки российских ударных БПЛА есть раненые гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе есть раненые гражданские и поврежденные жилые многоэтажные дома из-за российской атаки ударными дронами.

Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется", - отметил чиновник.

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