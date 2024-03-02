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Новости Война
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Украина не подготовила надежные укрепления к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, - New York Times. КАРТЫ

Издание New York Times опубликовало материал об "очень слабых" оборонных укреплениях Украины к западу от Авдеевки. В статье публикуются спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризуются "редкими" и "элементарными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую публикацию.

Как отмечается, российские войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевки, что частично объясняется уменьшением количества украинских боеприпасов и уменьшением западной помощи.

Укріплення України під Авдіївкою
Оборонные укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки

"Но есть еще одна причина, почему кремлевские войска продвигаются в этом районе: плохая оборона (укрепление. - ред.) Украины. Жидкие, рудиментарные линии траншей заполняют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, согласно обзору изображений от коммерческой спутниковой компании Planet Labs. Эти линии траншей лишены многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность", - отмечает издание.

За последние девять месяцев Авдеевка стала местом упорного противостояния, где завязались одни из самых кровавых боев войны. Когда Россия захватила город 17 февраля, это ее первое завоевание с мая прошлого года. Издание напоминает, что украинская армия заявила, что обезопасила оборонные линии за пределами города.

Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки, и они воюют, по меньшей мере, еще за одно.

укріплення

Официальные лица США заявили в частном порядке, что у них вызывает беспокойство то, что Украина заранее не укрепила свои оборонные линии и не сделала это достаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за Авдеевку.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атаке с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад.

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Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций, ближайших к врагу, но не более того", - говорится в статье.

По данным издания, отсутствие надежных украинских окопов в этом районе особенно заметно по сравнению с мощной российской обороной, которая помешала наступлению Киева прошлым летом во время провалившегося украинского контрнаступления.

Российские укрепления у южного села Вербовое, которые Украина пыталась и не смогла отбить этой осенью, показывают совсем другую картину.

укріплення

"В отличие от слабо укрепленных сел, которые российские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточной ширины, чтобы захватить наступающие танки и бронетехнику, за которой следует сетка цементных препятствий, известных как драконовые зубы, которые также используются для остановки транспортных средств и, наконец, разветвленная траншея для пехоты.

Спутниковые снимки февраля показывают многослойную российскую оборону западнее Вербового, с тысячами воронок от снарядов, которые видны на окрестных полях", - пишет издание.

укріплення

Также отмечается, что существует много возможных причин очевидного отсутствия подготовленных укреплений Украины.

Украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы для строительства многочисленных окопов и танковых ловушек, которые строили российские инженеры с конца 2022 года на юге страны, заявили официальные лица США и военные эксперты.

По словам официальных лиц, ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на дислоцированные в этом районе воинские части, тогда как следующие оборонные линии будут построены гражданскими властями с помощью частных подрядчиков. Задержки в строительстве укреплений означают, что украинские войска теперь могут остаться укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что экспоненциально усложняет задачу.

Автор: 

оборона (5213) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+60
Лінія Зеленського.
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02.03.2024 10:42
+53
Але на асфальт зермаківська влада 17 мільярдів не поскупилась виділити. Просто ще не навчились так добре красти на окопах, як на асіальті
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02.03.2024 10:42
+52
Та нє.
Сирський каже, що в чистому полі норм. Йому штаби бригад заважають перемогати.
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02.03.2024 10:41
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А що,лопату дали,посадку показали,от і позиція
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02.03.2024 13:46 Ответить
Василь, не поможет сейчас лопата, сейчас не 45-й год. Нужны бетонированные хорошо оборудованные позиции с ходами сообщения.
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02.03.2024 15:03 Ответить
А в якому місці я написав що так треба робити? Я просто констатую факт як воно там буває
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02.03.2024 23:26 Ответить
Подоляцько-єлдаківські тролі і дуполизи тут виправловують "зелену владу" в непобудованих нею споруд і сертифікацій для військових і чого тільки не видумують. Не організували випуск ракет, мін, снарядів, проекти яких, готові лінії і гроші залишили "бариги". Не подабаються назви попередників "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана", то придумайте свої і назвіть їх "Бєнєчка", "Клоунішка", "Звіздаболєць" та інше. Але цього немає. Так вже вирити і забетонувати укріплення, це якраз по лінії "великого крадівництва" і техніка є і спеціалісти є і заводи по виготовленню бетона є, то в чому справа? Як не крути, а виходить так, що чомусь знову діють на користь ворога.
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02.03.2024 12:59 Ответить
Но есть и хорошие новости.
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

Воюй боец в любых условиях! Ты должен положить свою жизнь чтоб "патриоты" не потеряли доход 1,5 млн! И ЗЕ-клоун и близко не собирается сокращать госрасходы на этих дармоедов чтобы высвободившиеся средства использовать для обороны. А может ермак ждет друзей с кремля и приказывает шуту чтоб он не вмешивался?
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02.03.2024 13:03 Ответить
Не обходиться а коштує.А скільки обходиться,чи то пак,яку користь він приносить,то вже залежно від того що за депутат
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02.03.2024 13:48 Ответить
Може хоч до американців дослухається верховний зі своїми п'ятьма менеджерами.
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02.03.2024 13:06 Ответить
не дослухається - ідіоти нікого крім самих себе не чюють...
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02.03.2024 13:09 Ответить
А яка причина, диверсія? У кожного злочину і Ім'я та Прізвище, має бути і кара, бо в результаті цього злочину є смерть тисяч українських воїнів?!
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03.03.2024 15:20 Ответить
а що це за ..уйня коли під час війни якесь nyt викладає розміщення оборонних ліній?
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02.03.2024 13:07 Ответить
мапа на столі в *****! - і хто ж це зробив?
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02.03.2024 13:11 Ответить
розміщення оборонних ліній?

які оборонні лінії, дебіл ?
дві тоненькі ниточки окопів це па-а-аттужні оборонні лінії ?

викладати немає чого - ЗЄля сдає Україну по Оману
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02.03.2024 13:18 Ответить
умник, приїзжай копни по-своєму! а за дебіла можу заодно і башню підрівняти
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03.03.2024 10:21 Ответить
Ви з яких окопів? Другої світової? Про супутники чули?
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02.03.2024 13:36 Ответить
то давайте газуйте до мене. окопи другої світової думаю нічим не відрізняються
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03.03.2024 10:20 Ответить
про спутники це депутатів спитайте які бачать проблему що у військових є гаджети
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03.03.2024 10:23 Ответить
курва !!!!!!!!
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02.03.2024 13:14 Ответить
от і я все більше останнім часом на курву збиваююся...
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02.03.2024 13:28 Ответить
Питання а хто фінансує саме головне, і коли гроші були виділені, може гроші не перераховували, щоб фронт сипався або підставити Залужного, хто це розслідує
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02.03.2024 13:24 Ответить
Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни, заявили офіційні особи США та військові експерти. Джерело:

ну, це нагадує як БУтусов каже - чому нема укріплень, потрібно:
а.
б.
с.\в.
Ну, шоб не сказати що такі чиновники мають прикрашати ліхт.... ой, стовп..., ой, тобто, ми ж цивіліз...
хм, ну так, цивіліз. шо нема куди, Єрмак докаже.
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02.03.2024 13:33 Ответить
Значит будут ещё интенсивней людей дёргать на фронт, потому что без укреплений потери колоссальные, две башки не надо чтобы додуматься.
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02.03.2024 13:36 Ответить
тёбё жё это нё грозит?
да ты то че?
или флажек нё смёнил то?
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02.03.2024 13:50 Ответить
Мне давно это не грозит, я свалил ещё при Кучме.
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02.03.2024 14:08 Ответить
Падла Зеленая хвасталась про вторую линию обороны, миллиарды выделены, все подготовлено, все обустроено…

в очередной раз нае@бали и украли

Залужный его слушал, не доверяли делал по своему
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02.03.2024 13:36 Ответить
А ми довго ще будемо спостерігати, як буратінка Країну пуйлу зливає? Бо "на часі" може вже й не настати.
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03.03.2024 08:35 Ответить
Текст актуальний. Лише ріже око дуже компетентністне слово "експоненціально". Бо експонента може мати як позитивний показник, так і негативний.
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02.03.2024 13:40 Ответить
А якщо кожна ВЦА мобілізує не додіків, яких виловлюють по селах та по торгівельних закладах, а будівельну техніку разом з будівельними компаніями, бетонними заводами, ахметівською арматурою, юзіковським щебнем, криворожським цементом, та надішле їх для будівництва ліній укріплення?
Це допоможе бійцям на передовій?
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02.03.2024 13:49 Ответить
за "Мрію" вроді Лапін казав - чиновник шо міг її відіслати в Німеччину, якби орки не напали, то приїхали би ті в носках шо, ДБР, потягнули би за "нецільову витрату коштів".
так і тут - завжди можуть залякати - збудував = А не було необхідності, присядь.те.
так що логічно, бояться або що?
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02.03.2024 13:53 Ответить
Завжди потрібно дивитись на факти. Не перегнали літак - він знищений.
А так по факту не маємо ні літака ні укріплень.
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02.03.2024 14:05 Ответить
я ж просто за відповідальність - Зеля кричала шо не нападуть, ну так і чинуша теж повірила Зелі(правда вивізши своїх нахлібників, а це не карається законом, "законом" Єрмака)
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02.03.2024 14:24 Ответить
ох , зеленью от вас тянет) к чему ты так плавно подводишь? мы то это понимаем
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02.03.2024 20:44 Ответить
Зеленью???
да я этих тварей ненавижу как и попов и прочий сброд лицемерный!
ты почитай шо я написал - Лапин говорит шо - если бы чиновник перегнал, а не напали = нецелевое расходование повлекшее блаблабла - это ДБР бы его потянуло в кутузку. А Зеля заклинал что не нападут - так вот ваши действия на месте этого чиновника? И потом, оно ему надо? Например даже знал, что самолет сдают кацапам которые его захватят целым, а если перегнать, то его просто уберут. Если попробовать перегнать то. Ну и ваши действия? Если "власть" сдает все что можно, так рисковать жизнью - зачем? Там "перегнать" даже непросто было - приказали снять двигатели и т.д., так что понятно что кто то знал что должны его захватить орки. но кто ...... следы - к Емраку, думаю(Гений блин!!! ))
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03.03.2024 10:36 Ответить
NYT - дуже смілива та принципіальна преса великої Америки,
вони підіймають дуже актуальні теми,
але коли путін в черговий раз харкне США в морду,
вони напишуть що в пріорітеті - захист мексиканського кордону
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02.03.2024 14:09 Ответить
"Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року".

Принцип Оккама стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
Досить припустити що зе-кодло є путлєрівськими посіпаками, і це пояснить ВСЕ.
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02.03.2024 14:12 Ответить
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки.
---------------------------------------------------------------------------------------
Умєрова-під військовий трибунал. У часи Сталіна його б розстріляли.
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02.03.2024 14:18 Ответить
Умеров проводив і проводить лінію партії офісу єрмака-зеленського.
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02.03.2024 19:58 Ответить
Це якщо був такий запит від главкома. Якщо не було, то вони всі диверсанти
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03.03.2024 20:19 Ответить
Незламна лінія Зеленського-Єрмака! Які це підлі люди, скільки крові людської на них запеклось...
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02.03.2024 14:29 Ответить
Не на часі,бо Сирскій піклується штабами(((
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02.03.2024 14:30 Ответить
це напевно знамените сайтісь па срєдінке він янелоха ?
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02.03.2024 14:31 Ответить
Да як же ж так , та не може бути , якась маячня , правда Юра
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02.03.2024 15:25 Ответить
Все там є, траншеї, бункєра. Все замасковано сітками, отвал вивезли, тому NYT чув дзвін та не знає де він
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02.03.2024 15:43 Ответить
бункера Zе- мразям, а військовим *- чисте поле,. На зеленій шоблі - море крові, буде розплата для вас і ваших виплодків. Не мовчіть !
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02.03.2024 16:06 Ответить
Не звизди падло. Якби було такого наступу не відбувалося б
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02.03.2024 16:18 Ответить
якого "наступу" кацапе? за 10 РОКІВ ВЗЯТИ СЕЛО 5 НА 5 КМ.
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02.03.2024 16:20 Ответить
Який я тобі кацап, шкура зелена? Не одне село а декілька.
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02.03.2024 16:42 Ответить
і ми декілька взяли. То не розганяй тут свійський енурєз
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02.03.2024 22:53 Ответить
Американці кажуть, що Зеля лох
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02.03.2024 15:43 Ответить
Очередное ********. Виноватых как всегда не будет, потому что в Украине виновных никогда нет.
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02.03.2024 15:52 Ответить
НЕ в Україні, а у зе-зрадників.
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02.03.2024 20:00 Ответить
NYT нічого не тямить у тактиці. Ворог приходить у чисте поле на наші позиції, починає завзято по суровікінські робити розмітку окопів. І тут прилітають наші касети, тож ховатися їм нема де.
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02.03.2024 16:19 Ответить
я надіюсь це сарказм?
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02.03.2024 22:34 Ответить
гіркий як стріхнін
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02.03.2024 22:51 Ответить
Тактика офігенна, робоча, відпрацьована за 5 років президентства Зеленського до дрібниць. Мабуть на папері там побудовані , як мінімум, дві лінії Великих Потужних укріплень. Головне, що всі в профіті, ну , звісно окрім українських військових.
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03.03.2024 10:56 Ответить
Підла ,брехлива,самозакохана Зелена Гнида.
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02.03.2024 16:22 Ответить
коли вже ті шашлики поперек горла стануть ???
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02.03.2024 16:38 Ответить
У нас багато привладних "експертів" ******* розказувати про "м'ясні" штурми росіян. А на практиці виходить що це наше командування воює солдатами якщо не готовить укріплень та посилає штурмувати добре підготовлені укріплення ворога. Приклади- Соледар, Бахмут, Авдіївка та ще десятки менш відомих містечок та сел. Виходить що всі укріплені це людські оселі та підприємства, а не спеціально збудовані укріплення.
Так воювати не можна. Невже зелена шваль це не розуміє, чи їхня ціль зовсім не перемога?
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02.03.2024 16:35 Ответить
Як же важко декому даються абсолютно очевидні висновки...
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02.03.2024 20:02 Ответить
Ви тільки но зрозуміли що зеленій швалі не потрібна ні перемога, ні сама Україна?
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02.03.2024 22:35 Ответить
Цікаво, чому немає селфі потужного лідора на фоні двух викопаних окопів за Авдіївкою?
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02.03.2024 17:20 Ответить
Скільки про оборонні споруди було сказано , особливо Юрієм Бутусоаим .
І нічого не робиться дальше . Найкращі українці заливаються кровʼю а в Україні одні гниди думають про рейтинг , другі купують якісь дорожезні машини , треті забудовують міста але ні одного нема хто б збудував укріплення на фронті . Вся ця наволоч думає що вони далі будуть грабувати Украіну.
Невже допустимо таке ???
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02.03.2024 17:26 Ответить
Вся інжинерна техніка будує дороги зельонского
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02.03.2024 17:53 Ответить
Не вся. Юрій Луценко розповів, що бачив десь на Запоріжжі викопаний екскаватором окоп кілометрової довжини, біля якого відвал землі (тобто бруствер) і "зуби дракона" лежать з українського боку. Таким чином ця споруда буде дуже зручною для рашистів на випадок відбивання ними контрнаступу ЗСУ.
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02.03.2024 20:08 Ответить
тобто з українського боку? Ну сподіваюсь що це фейк... Бо якщо навіть припустити то ................
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02.03.2024 22:37 Ответить
Докомандувалися підараси...
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02.03.2024 19:03 Ответить
скільки можно казати ну не може квартальний 95 бути президетном, ну не хватає в нього мізків ... волі...
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02.03.2024 19:05 Ответить
Совісті в нього нема, патріотичності, порядності, людяності, співчуття до людей. Якби це було, то він би вже давно понапризначив професіоналів замість агентів кремля.
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02.03.2024 20:12 Ответить
Островки на Оболони в Киеве сейчас самое необходимое. Возможно там тоннель до Штутгарда, к тёплому уютному камину. Техники нагнали больше чем на всей линии фронта.

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02.03.2024 21:10 Ответить
Нічого, кацап зайде і збудує, здавалося б і до чого тут Зеленський та його військовоцивільні адміністрації
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02.03.2024 21:53 Ответить
Дякуємо від імен усіх загиблих, та поки що живих воїнів, мирного населення...краще б ти втік!
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02.03.2024 22:32 Ответить
Краще б повісився **** 22.02.22.
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03.03.2024 01:31 Ответить
Зеленський, де надійні укріплення на захід від Авдіївки?!
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02.03.2024 22:48 Ответить
і знову зрадонька...
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02.03.2024 23:38 Ответить
А це вже плювок зешоблі в хлєбало , то не укрзмі , яких не любить зешобла ,то вже інозмі , тут не придерешся .Суки як брехали так і дальше брешуть , як з дронами , а решту як завжди брешуть суки ..
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03.03.2024 01:30 Ответить
ні разу не здивований.....
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03.03.2024 04:37 Ответить
Для чого ті укріплення, знову про наступ розказують.
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03.03.2024 07:31 Ответить
Украина не думала что «партнеры» перестанут поставлять обещанное в должном объеме БК и вооружение ,и из-за отсутствия оного прийдеться отступать
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03.03.2024 07:46 Ответить
Теж саме можна сказати що партнери не думали що українська влада буде саботувати демократичні реформи, безбожно грабувати держбюджет під час війни і зливати воєнні плани контрнаступу ворогу
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03.03.2024 20:28 Ответить
А всі думали, що 2, 3-ю лінію оборони Авдіївки, влада "великого" і "безподільного монарха", пахана-Зелі буде будувати з закупленої та вкладеної на вулицях міст України тротуарної плитки!? Оце так справи. Тоді 2-га лінія буде збудована десь на кордоні біля перепускного пункту Ягодин, по ближче до Поляндії, яка нам почала перекривати не лише кордон, а й кисень економіки. І до речі, чому у світлі такої політичної дисципліни Польші з перекриттям кордонів, висипанням на рейки Українського зерна не введуть санкції на продаж з полиць Польських товарів в Україні!?
Після такого, на полицях супермаркетів все Польске повино полетіти у смітні баки!!!
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03.03.2024 08:51 Ответить
и готовить не будет, потому что Оманский договорняк в силе, сваты крутятся, киностудии работают, фсбэшник Елдак с татаровым, шурмой,паДлолюком, хламидией, верещюк на месте исполняют приказы из кремля под чутким руководством четырежды уклониста и нарика....а отупевшее ЗЕ Быдло смотрит едыный мараХфон от бени, пинчука, ахмета и меРтвечука....
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03.03.2024 09:22 Ответить
Шо ви ото панімієтє в воєннной стратєгії. То бетонні "джунглі" Авдіївки були ненадійні, бо легко розбивалися КАБ-ами. А оці окопи в чистом полі, викопані наспіх виснаженими військовими в перервах між боями - то мега надійні споруди, неприступна Лінія Зеленського!
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03.03.2024 10:34 Ответить
Главноє шо у нас демократія і ніхто не моблізовує цивільних на примусові роботи, ніхто не забирає техніку, і не відбирає бетон у будівничих компаній. Адже краще будувати житлові комплекси ніж окопи. Главноє шоб мирняку добре жилося, а військовим і так сойдьот.
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03.03.2024 10:39 Ответить
ЗЄля, де укріплення? Готуйся на вихід цапе шкідливий!
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03.03.2024 10:42 Ответить
Було б дивно, якби ми все підготували. Для чого у нас Зеленський і Єрмак, і для чого літали в Оман і в Саудівську Аравію на зустрічі з Московією?
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03.03.2024 12:34 Ответить
Не той генштаб назвали Гондурасом
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03.03.2024 13:44 Ответить
Тендери на риття лінії оборони, чи є більший абсурд в цієї недовлади?
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03.03.2024 17:52 Ответить
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