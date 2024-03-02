Украина не подготовила надежные укрепления к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, - New York Times. КАРТЫ

Издание New York Times опубликовало материал об "очень слабых" оборонных укреплениях Украины к западу от Авдеевки. В статье публикуются спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризуются "редкими" и "элементарными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую публикацию.

Как отмечается, российские войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевки, что частично объясняется уменьшением количества украинских боеприпасов и уменьшением западной помощи.



Оборонные укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки

"Но есть еще одна причина, почему кремлевские войска продвигаются в этом районе: плохая оборона (укрепление. - ред.) Украины. Жидкие, рудиментарные линии траншей заполняют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, согласно обзору изображений от коммерческой спутниковой компании Planet Labs. Эти линии траншей лишены многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность", - отмечает издание.

За последние девять месяцев Авдеевка стала местом упорного противостояния, где завязались одни из самых кровавых боев войны. Когда Россия захватила город 17 февраля, это ее первое завоевание с мая прошлого года. Издание напоминает, что украинская армия заявила, что обезопасила оборонные линии за пределами города.

Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки, и они воюют, по меньшей мере, еще за одно.

Официальные лица США заявили в частном порядке, что у них вызывает беспокойство то, что Украина заранее не укрепила свои оборонные линии и не сделала это достаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за Авдеевку.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атаке с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад.

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Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций, ближайших к врагу, но не более того", - говорится в статье.

По данным издания, отсутствие надежных украинских окопов в этом районе особенно заметно по сравнению с мощной российской обороной, которая помешала наступлению Киева прошлым летом во время провалившегося украинского контрнаступления.

Российские укрепления у южного села Вербовое, которые Украина пыталась и не смогла отбить этой осенью, показывают совсем другую картину.

"В отличие от слабо укрепленных сел, которые российские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточной ширины, чтобы захватить наступающие танки и бронетехнику, за которой следует сетка цементных препятствий, известных как драконовые зубы, которые также используются для остановки транспортных средств и, наконец, разветвленная траншея для пехоты.

Спутниковые снимки февраля показывают многослойную российскую оборону западнее Вербового, с тысячами воронок от снарядов, которые видны на окрестных полях", - пишет издание.

Также отмечается, что существует много возможных причин очевидного отсутствия подготовленных укреплений Украины.

Украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы для строительства многочисленных окопов и танковых ловушек, которые строили российские инженеры с конца 2022 года на юге страны, заявили официальные лица США и военные эксперты.

По словам официальных лиц, ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на дислоцированные в этом районе воинские части, тогда как следующие оборонные линии будут построены гражданскими властями с помощью частных подрядчиков. Задержки в строительстве укреплений означают, что украинские войска теперь могут остаться укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что экспоненциально усложняет задачу.