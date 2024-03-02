Украина не подготовила надежные укрепления к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, - New York Times. КАРТЫ
Издание New York Times опубликовало материал об "очень слабых" оборонных укреплениях Украины к западу от Авдеевки. В статье публикуются спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризуются "редкими" и "элементарными".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую публикацию.
Как отмечается, российские войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевки, что частично объясняется уменьшением количества украинских боеприпасов и уменьшением западной помощи.
Оборонные укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки
"Но есть еще одна причина, почему кремлевские войска продвигаются в этом районе: плохая оборона (укрепление. - ред.) Украины. Жидкие, рудиментарные линии траншей заполняют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, согласно обзору изображений от коммерческой спутниковой компании Planet Labs. Эти линии траншей лишены многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность", - отмечает издание.
За последние девять месяцев Авдеевка стала местом упорного противостояния, где завязались одни из самых кровавых боев войны. Когда Россия захватила город 17 февраля, это ее первое завоевание с мая прошлого года. Издание напоминает, что украинская армия заявила, что обезопасила оборонные линии за пределами города.
Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки, и они воюют, по меньшей мере, еще за одно.
Официальные лица США заявили в частном порядке, что у них вызывает беспокойство то, что Украина заранее не укрепила свои оборонные линии и не сделала это достаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за Авдеевку.
"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атаке с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад.
Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций, ближайших к врагу, но не более того", - говорится в статье.
По данным издания, отсутствие надежных украинских окопов в этом районе особенно заметно по сравнению с мощной российской обороной, которая помешала наступлению Киева прошлым летом во время провалившегося украинского контрнаступления.
Российские укрепления у южного села Вербовое, которые Украина пыталась и не смогла отбить этой осенью, показывают совсем другую картину.
"В отличие от слабо укрепленных сел, которые российские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточной ширины, чтобы захватить наступающие танки и бронетехнику, за которой следует сетка цементных препятствий, известных как драконовые зубы, которые также используются для остановки транспортных средств и, наконец, разветвленная траншея для пехоты.
Спутниковые снимки февраля показывают многослойную российскую оборону западнее Вербового, с тысячами воронок от снарядов, которые видны на окрестных полях", - пишет издание.
Также отмечается, что существует много возможных причин очевидного отсутствия подготовленных укреплений Украины.
Украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы для строительства многочисленных окопов и танковых ловушек, которые строили российские инженеры с конца 2022 года на юге страны, заявили официальные лица США и военные эксперты.
По словам официальных лиц, ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на дислоцированные в этом районе воинские части, тогда как следующие оборонные линии будут построены гражданскими властями с помощью частных подрядчиков. Задержки в строительстве укреплений означают, что украинские войска теперь могут остаться укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что экспоненциально усложняет задачу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument
Воюй боец в любых условиях! Ты должен положить свою жизнь чтоб "патриоты" не потеряли доход 1,5 млн! И ЗЕ-клоун и близко не собирается сокращать госрасходы на этих дармоедов чтобы высвободившиеся средства использовать для обороны. А может ермак ждет друзей с кремля и приказывает шуту чтоб он не вмешивался?
які оборонні лінії, дебіл ?
дві тоненькі ниточки окопів це па-а-аттужні оборонні лінії ?
викладати немає чого - ЗЄля сдає Україну по Оману
ну, це нагадує як БУтусов каже - чому нема укріплень, потрібно:
а.
б.
с.\в.
Ну, шоб не сказати що такі чиновники мають прикрашати ліхт.... ой, стовп..., ой, тобто, ми ж цивіліз...
хм, ну так, цивіліз. шо нема куди, Єрмак докаже.
да ты то че?
или флажек нё смёнил то?
в очередной раз нае@бали и украли
Залужный его слушал, не доверяли делал по своему
Це допоможе бійцям на передовій?
так і тут - завжди можуть залякати - збудував = А не було необхідності, присядь.те.
так що логічно, бояться або що?
А так по факту не маємо ні літака ні укріплень.
да я этих тварей ненавижу как и попов и прочий сброд лицемерный!
ты почитай шо я написал - Лапин говорит шо - если бы чиновник перегнал, а не напали = нецелевое расходование повлекшее блаблабла - это ДБР бы его потянуло в кутузку. А Зеля заклинал что не нападут - так вот ваши действия на месте этого чиновника? И потом, оно ему надо? Например даже знал, что самолет сдают кацапам которые его захватят целым, а если перегнать, то его просто уберут. Если попробовать перегнать то. Ну и ваши действия? Если "власть" сдает все что можно, так рисковать жизнью - зачем? Там "перегнать" даже непросто было - приказали снять двигатели и т.д., так что понятно что кто то знал что должны его захватить орки. но кто ...... следы - к Емраку, думаю(Гений блин!!! ))
вони підіймають дуже актуальні теми,
але коли путін в черговий раз харкне США в морду,
вони напишуть що в пріорітеті - захист мексиканського кордону
Принцип Оккама стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
Досить припустити що зе-кодло є путлєрівськими посіпаками, і це пояснить ВСЕ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Умєрова-під військовий трибунал. У часи Сталіна його б розстріляли.
партіїофісу єрмака-зеленського.
Так воювати не можна. Невже зелена шваль це не розуміє, чи їхня ціль зовсім не перемога?
І нічого не робиться дальше . Найкращі українці заливаються кровʼю а в Україні одні гниди думають про рейтинг , другі купують якісь дорожезні машини , треті забудовують міста але ні одного нема хто б збудував укріплення на фронті . Вся ця наволоч думає що вони далі будуть грабувати Украіну.
Невже допустимо таке ???
Після такого, на полицях супермаркетів все Польске повино полетіти у смітні баки!!!