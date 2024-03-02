Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times. КАРТИ
Видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну публікацію.
Як зазначається, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами східноукраїнського міста Авдіївки, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги.
Оборонні укріплення Сил оборони на захід від Авдіївки
"Але є ще одна причина, чому кремлівські війська просуваються в цьому районі: погана оборона (укріплення. - Ред.) України. Рідкі, рудиментарні лінії траншей заповнюють територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, згідно з оглядом зображень від комерційної супутникової компанії Planet Labs. Ці лінії траншей позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість", - зазначає видання.
За останні дев’ять місяців Авдіївка стала місцем запеклого протистояння, де зав'язалися одні із найкривавіших боїв війни. Коли Росія захопила місто 17 лютого, це її перше значне завоювання з травня минулого року. Видання нагадує, що українська армія заявила, що убезпечила оборонні лінії за межами міста.
Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки, і вони борються щонайменше ще за одне.
Офіційні особи США заявили в приватному порядку, що у них викликає занепокоєння те, що Україна заздалегідь не зміцнила свої оборонні лінії і не зробила це достатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за Авдіївку.
Британська військова розвідка повідомила в четвер, що за останні два тижні російські війська просунулися незвично швидко для наступальних темпів за останні 2 роки.
"Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою. Ця територія зазнає атаки з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому.
Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє рудиментарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вогневих позицій, найближчих до ворога, але не більше того", - йдеться у статті.
За даними видання, відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна порівняно з потужною російською обороною, яка завадила наступу Києва минулого літа під час українського контрнаступу, який зрештою провалився.
Російські укріплення біля південного села Вербове, які Україна намагалася та не змогла відбити цієї осені, показують зовсім іншу картину.
"На відміну від слабо укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою, Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньої ширини, щоб захопити наступаючі танки та бронетехніку, за якою йде сітка цементних перешкод, відомих як зуби дракона, які також використовуються для зупинки транспортних засобів, і, нарешті, розгалужена траншея для піхоти.
Супутникові знімки лютого показують багатошарову російську оборону на захід від Вербового, з тисячами воронок від снарядів, які видно на навколишніх полях", - пише видання.
Також зазначається, що є багато можливих причин очевидної відсутності підготовлених укріплень України.
Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни, заявили офіційні особи США та військові експерти.
За словами офіційних осіб, відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на дислоковані в цьому районі військові частини, тоді як наступні оборонні лінії будуть побудовані цивільною владою за допомогою приватних підрядників. Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть залишитися зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що експоненціально ускладнює завдання.
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Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument
Воюй боец в любых условиях! Ты должен положить свою жизнь чтоб "патриоты" не потеряли доход 1,5 млн! И ЗЕ-клоун и близко не собирается сокращать госрасходы на этих дармоедов чтобы высвободившиеся средства использовать для обороны. А может ермак ждет друзей с кремля и приказывает шуту чтоб он не вмешивался?
які оборонні лінії, дебіл ?
дві тоненькі ниточки окопів це па-а-аттужні оборонні лінії ?
викладати немає чого - ЗЄля сдає Україну по Оману
ну, це нагадує як БУтусов каже - чому нема укріплень, потрібно:
а.
б.
с.\в.
Ну, шоб не сказати що такі чиновники мають прикрашати ліхт.... ой, стовп..., ой, тобто, ми ж цивіліз...
хм, ну так, цивіліз. шо нема куди, Єрмак докаже.
да ты то че?
или флажек нё смёнил то?
в очередной раз нае@бали и украли
Залужный его слушал, не доверяли делал по своему
Це допоможе бійцям на передовій?
так і тут - завжди можуть залякати - збудував = А не було необхідності, присядь.те.
так що логічно, бояться або що?
А так по факту не маємо ні літака ні укріплень.
да я этих тварей ненавижу как и попов и прочий сброд лицемерный!
ты почитай шо я написал - Лапин говорит шо - если бы чиновник перегнал, а не напали = нецелевое расходование повлекшее блаблабла - это ДБР бы его потянуло в кутузку. А Зеля заклинал что не нападут - так вот ваши действия на месте этого чиновника? И потом, оно ему надо? Например даже знал, что самолет сдают кацапам которые его захватят целым, а если перегнать, то его просто уберут. Если попробовать перегнать то. Ну и ваши действия? Если "власть" сдает все что можно, так рисковать жизнью - зачем? Там "перегнать" даже непросто было - приказали снять двигатели и т.д., так что понятно что кто то знал что должны его захватить орки. но кто ...... следы - к Емраку, думаю(Гений блин!!! ))
вони підіймають дуже актуальні теми,
але коли путін в черговий раз харкне США в морду,
вони напишуть що в пріорітеті - захист мексиканського кордону
Принцип Оккама стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
Досить припустити що зе-кодло є путлєрівськими посіпаками, і це пояснить ВСЕ.
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Умєрова-під військовий трибунал. У часи Сталіна його б розстріляли.
партіїофісу єрмака-зеленського.
Так воювати не можна. Невже зелена шваль це не розуміє, чи їхня ціль зовсім не перемога?
І нічого не робиться дальше . Найкращі українці заливаються кровʼю а в Україні одні гниди думають про рейтинг , другі купують якісь дорожезні машини , треті забудовують міста але ні одного нема хто б збудував укріплення на фронті . Вся ця наволоч думає що вони далі будуть грабувати Украіну.
Невже допустимо таке ???
Після такого, на полицях супермаркетів все Польске повино полетіти у смітні баки!!!