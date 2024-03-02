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Новини Війна
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Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times. КАРТИ

Видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну публікацію.

Як зазначається, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами східноукраїнського міста Авдіївки, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги.

Укріплення України під Авдіївкою
Оборонні укріплення Сил оборони на захід від Авдіївки

"Але є ще одна причина, чому кремлівські війська просуваються в цьому районі: погана оборона (укріплення. - Ред.) України. Рідкі, рудиментарні лінії траншей заповнюють територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, згідно з оглядом зображень від комерційної супутникової компанії Planet Labs. Ці лінії траншей позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість", - зазначає видання.

Читайте: Біля Авдіївки росіяни захопили максимально вигідні позиції, - Бутусов

За останні дев’ять місяців Авдіївка стала місцем запеклого протистояння, де зав'язалися одні із найкривавіших боїв війни. Коли Росія захопила місто 17 лютого, це її перше значне завоювання з травня минулого року. Видання нагадує, що українська армія заявила, що убезпечила оборонні лінії за межами міста.

Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки, і вони борються щонайменше ще за одне.

укріплення

Офіційні особи США заявили в приватному порядку, що у них викликає занепокоєння те, що Україна заздалегідь не зміцнила свої оборонні лінії і не зробила це достатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за Авдіївку.

Британська військова розвідка повідомила в четвер, що за останні два тижні російські війська просунулися незвично швидко для наступальних темпів за останні 2 роки.

"Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою. Ця територія зазнає атаки з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому.

Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє рудиментарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вогневих позицій, найближчих до ворога, але не більше того", - йдеться у статті.

Також читайте: Після захоплення Авдіївки армія РФ просунулася вже на 6 км, - британська розвідка

За даними видання, відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна порівняно з потужною російською обороною, яка завадила наступу Києва минулого літа під час українського контрнаступу, який зрештою провалився.

Російські укріплення біля південного села Вербове, які Україна намагалася та не змогла відбити цієї осені, показують зовсім іншу картину.

укріплення

"На відміну від слабо укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою, Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньої ширини, щоб захопити наступаючі танки та бронетехніку, за якою йде сітка цементних перешкод, відомих як зуби дракона, які також використовуються для зупинки транспортних засобів, і, нарешті, розгалужена траншея для піхоти.

Супутникові знімки лютого показують багатошарову російську оборону на захід від Вербового, з тисячами воронок від снарядів, які видно на навколишніх полях", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському напрямку РФ збільшує інтенсивність артобстрілів та кидає в бій нові резерви, - Тарнавський

укріплення

Також зазначається, що є багато можливих причин очевидної відсутності підготовлених укріплень України.

Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни, заявили офіційні особи США та військові експерти.

За словами офіційних осіб, відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на дислоковані в цьому районі військові частини, тоді як наступні оборонні лінії будуть побудовані цивільною владою за допомогою приватних підрядників. Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть залишитися зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що експоненціально ускладнює завдання.

Автор: 

оборона (4795) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+60
Лінія Зеленського.
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02.03.2024 10:42
+53
Але на асфальт зермаківська влада 17 мільярдів не поскупилась виділити. Просто ще не навчились так добре красти на окопах, як на асіальті
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02.03.2024 10:42
+52
Та нє.
Сирський каже, що в чистому полі норм. Йому штаби бригад заважають перемогати.
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02.03.2024 10:41
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А що,лопату дали,посадку показали,от і позиція
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02.03.2024 13:46 Відповісти
Василь, не поможет сейчас лопата, сейчас не 45-й год. Нужны бетонированные хорошо оборудованные позиции с ходами сообщения.
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02.03.2024 15:03 Відповісти
А в якому місці я написав що так треба робити? Я просто констатую факт як воно там буває
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02.03.2024 23:26 Відповісти
Подоляцько-єлдаківські тролі і дуполизи тут виправловують "зелену владу" в непобудованих нею споруд і сертифікацій для військових і чого тільки не видумують. Не організували випуск ракет, мін, снарядів, проекти яких, готові лінії і гроші залишили "бариги". Не подабаються назви попередників "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана", то придумайте свої і назвіть їх "Бєнєчка", "Клоунішка", "Звіздаболєць" та інше. Але цього немає. Так вже вирити і забетонувати укріплення, це якраз по лінії "великого крадівництва" і техніка є і спеціалісти є і заводи по виготовленню бетона є, то в чому справа? Як не крути, а виходить так, що чомусь знову діють на користь ворога.
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02.03.2024 12:59 Відповісти
Но есть и хорошие новости.
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument

Воюй боец в любых условиях! Ты должен положить свою жизнь чтоб "патриоты" не потеряли доход 1,5 млн! И ЗЕ-клоун и близко не собирается сокращать госрасходы на этих дармоедов чтобы высвободившиеся средства использовать для обороны. А может ермак ждет друзей с кремля и приказывает шуту чтоб он не вмешивался?
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02.03.2024 13:03 Відповісти
Не обходиться а коштує.А скільки обходиться,чи то пак,яку користь він приносить,то вже залежно від того що за депутат
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02.03.2024 13:48 Відповісти
Може хоч до американців дослухається верховний зі своїми п'ятьма менеджерами.
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02.03.2024 13:06 Відповісти
не дослухається - ідіоти нікого крім самих себе не чюють...
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02.03.2024 13:09 Відповісти
А яка причина, диверсія? У кожного злочину і Ім'я та Прізвище, має бути і кара, бо в результаті цього злочину є смерть тисяч українських воїнів?!
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03.03.2024 15:20 Відповісти
а що це за ..уйня коли під час війни якесь nyt викладає розміщення оборонних ліній?
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02.03.2024 13:07 Відповісти
мапа на столі в *****! - і хто ж це зробив?
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02.03.2024 13:11 Відповісти
розміщення оборонних ліній?

які оборонні лінії, дебіл ?
дві тоненькі ниточки окопів це па-а-аттужні оборонні лінії ?

викладати немає чого - ЗЄля сдає Україну по Оману
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02.03.2024 13:18 Відповісти
умник, приїзжай копни по-своєму! а за дебіла можу заодно і башню підрівняти
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03.03.2024 10:21 Відповісти
Ви з яких окопів? Другої світової? Про супутники чули?
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02.03.2024 13:36 Відповісти
то давайте газуйте до мене. окопи другої світової думаю нічим не відрізняються
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03.03.2024 10:20 Відповісти
про спутники це депутатів спитайте які бачать проблему що у військових є гаджети
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03.03.2024 10:23 Відповісти
курва !!!!!!!!
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02.03.2024 13:14 Відповісти
от і я все більше останнім часом на курву збиваююся...
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02.03.2024 13:28 Відповісти
Питання а хто фінансує саме головне, і коли гроші були виділені, може гроші не перераховували, щоб фронт сипався або підставити Залужного, хто це розслідує
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02.03.2024 13:24 Відповісти
Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни, заявили офіційні особи США та військові експерти. Джерело:

ну, це нагадує як БУтусов каже - чому нема укріплень, потрібно:
а.
б.
с.\в.
Ну, шоб не сказати що такі чиновники мають прикрашати ліхт.... ой, стовп..., ой, тобто, ми ж цивіліз...
хм, ну так, цивіліз. шо нема куди, Єрмак докаже.
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02.03.2024 13:33 Відповісти
Значит будут ещё интенсивней людей дёргать на фронт, потому что без укреплений потери колоссальные, две башки не надо чтобы додуматься.
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02.03.2024 13:36 Відповісти
тёбё жё это нё грозит?
да ты то че?
или флажек нё смёнил то?
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02.03.2024 13:50 Відповісти
Мне давно это не грозит, я свалил ещё при Кучме.
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02.03.2024 14:08 Відповісти
Падла Зеленая хвасталась про вторую линию обороны, миллиарды выделены, все подготовлено, все обустроено…

в очередной раз нае@бали и украли

Залужный его слушал, не доверяли делал по своему
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02.03.2024 13:36 Відповісти
А ми довго ще будемо спостерігати, як буратінка Країну пуйлу зливає? Бо "на часі" може вже й не настати.
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03.03.2024 08:35 Відповісти
Текст актуальний. Лише ріже око дуже компетентністне слово "експоненціально". Бо експонента може мати як позитивний показник, так і негативний.
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02.03.2024 13:40 Відповісти
А якщо кожна ВЦА мобілізує не додіків, яких виловлюють по селах та по торгівельних закладах, а будівельну техніку разом з будівельними компаніями, бетонними заводами, ахметівською арматурою, юзіковським щебнем, криворожським цементом, та надішле їх для будівництва ліній укріплення?
Це допоможе бійцям на передовій?
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02.03.2024 13:49 Відповісти
за "Мрію" вроді Лапін казав - чиновник шо міг її відіслати в Німеччину, якби орки не напали, то приїхали би ті в носках шо, ДБР, потягнули би за "нецільову витрату коштів".
так і тут - завжди можуть залякати - збудував = А не було необхідності, присядь.те.
так що логічно, бояться або що?
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02.03.2024 13:53 Відповісти
Завжди потрібно дивитись на факти. Не перегнали літак - він знищений.
А так по факту не маємо ні літака ні укріплень.
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02.03.2024 14:05 Відповісти
я ж просто за відповідальність - Зеля кричала шо не нападуть, ну так і чинуша теж повірила Зелі(правда вивізши своїх нахлібників, а це не карається законом, "законом" Єрмака)
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02.03.2024 14:24 Відповісти
ох , зеленью от вас тянет) к чему ты так плавно подводишь? мы то это понимаем
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02.03.2024 20:44 Відповісти
Зеленью???
да я этих тварей ненавижу как и попов и прочий сброд лицемерный!
ты почитай шо я написал - Лапин говорит шо - если бы чиновник перегнал, а не напали = нецелевое расходование повлекшее блаблабла - это ДБР бы его потянуло в кутузку. А Зеля заклинал что не нападут - так вот ваши действия на месте этого чиновника? И потом, оно ему надо? Например даже знал, что самолет сдают кацапам которые его захватят целым, а если перегнать, то его просто уберут. Если попробовать перегнать то. Ну и ваши действия? Если "власть" сдает все что можно, так рисковать жизнью - зачем? Там "перегнать" даже непросто было - приказали снять двигатели и т.д., так что понятно что кто то знал что должны его захватить орки. но кто ...... следы - к Емраку, думаю(Гений блин!!! ))
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03.03.2024 10:36 Відповісти
NYT - дуже смілива та принципіальна преса великої Америки,
вони підіймають дуже актуальні теми,
але коли путін в черговий раз харкне США в морду,
вони напишуть що в пріорітеті - захист мексиканського кордону
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02.03.2024 14:09 Відповісти
"Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року".

Принцип Оккама стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
Досить припустити що зе-кодло є путлєрівськими посіпаками, і це пояснить ВСЕ.
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02.03.2024 14:12 Відповісти
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки.
---------------------------------------------------------------------------------------
Умєрова-під військовий трибунал. У часи Сталіна його б розстріляли.
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02.03.2024 14:18 Відповісти
Умеров проводив і проводить лінію партії офісу єрмака-зеленського.
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02.03.2024 19:58 Відповісти
Це якщо був такий запит від главкома. Якщо не було, то вони всі диверсанти
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03.03.2024 20:19 Відповісти
Незламна лінія Зеленського-Єрмака! Які це підлі люди, скільки крові людської на них запеклось...
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02.03.2024 14:29 Відповісти
Не на часі,бо Сирскій піклується штабами(((
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02.03.2024 14:30 Відповісти
це напевно знамените сайтісь па срєдінке він янелоха ?
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02.03.2024 14:31 Відповісти
Да як же ж так , та не може бути , якась маячня , правда Юра
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02.03.2024 15:25 Відповісти
Все там є, траншеї, бункєра. Все замасковано сітками, отвал вивезли, тому NYT чув дзвін та не знає де він
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02.03.2024 15:43 Відповісти
бункера Zе- мразям, а військовим *- чисте поле,. На зеленій шоблі - море крові, буде розплата для вас і ваших виплодків. Не мовчіть !
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02.03.2024 16:06 Відповісти
Не звизди падло. Якби було такого наступу не відбувалося б
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02.03.2024 16:18 Відповісти
якого "наступу" кацапе? за 10 РОКІВ ВЗЯТИ СЕЛО 5 НА 5 КМ.
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02.03.2024 16:20 Відповісти
Який я тобі кацап, шкура зелена? Не одне село а декілька.
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02.03.2024 16:42 Відповісти
і ми декілька взяли. То не розганяй тут свійський енурєз
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02.03.2024 22:53 Відповісти
Американці кажуть, що Зеля лох
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02.03.2024 15:43 Відповісти
Очередное ********. Виноватых как всегда не будет, потому что в Украине виновных никогда нет.
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02.03.2024 15:52 Відповісти
НЕ в Україні, а у зе-зрадників.
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02.03.2024 20:00 Відповісти
NYT нічого не тямить у тактиці. Ворог приходить у чисте поле на наші позиції, починає завзято по суровікінські робити розмітку окопів. І тут прилітають наші касети, тож ховатися їм нема де.
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02.03.2024 16:19 Відповісти
я надіюсь це сарказм?
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02.03.2024 22:34 Відповісти
гіркий як стріхнін
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02.03.2024 22:51 Відповісти
Тактика офігенна, робоча, відпрацьована за 5 років президентства Зеленського до дрібниць. Мабуть на папері там побудовані , як мінімум, дві лінії Великих Потужних укріплень. Головне, що всі в профіті, ну , звісно окрім українських військових.
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03.03.2024 10:56 Відповісти
Підла ,брехлива,самозакохана Зелена Гнида.
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02.03.2024 16:22 Відповісти
коли вже ті шашлики поперек горла стануть ???
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02.03.2024 16:38 Відповісти
У нас багато привладних "експертів" ******* розказувати про "м'ясні" штурми росіян. А на практиці виходить що це наше командування воює солдатами якщо не готовить укріплень та посилає штурмувати добре підготовлені укріплення ворога. Приклади- Соледар, Бахмут, Авдіївка та ще десятки менш відомих містечок та сел. Виходить що всі укріплені це людські оселі та підприємства, а не спеціально збудовані укріплення.
Так воювати не можна. Невже зелена шваль це не розуміє, чи їхня ціль зовсім не перемога?
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02.03.2024 16:35 Відповісти
Як же важко декому даються абсолютно очевидні висновки...
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02.03.2024 20:02 Відповісти
Ви тільки но зрозуміли що зеленій швалі не потрібна ні перемога, ні сама Україна?
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02.03.2024 22:35 Відповісти
Цікаво, чому немає селфі потужного лідора на фоні двух викопаних окопів за Авдіївкою?
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02.03.2024 17:20 Відповісти
Скільки про оборонні споруди було сказано , особливо Юрієм Бутусоаим .
І нічого не робиться дальше . Найкращі українці заливаються кровʼю а в Україні одні гниди думають про рейтинг , другі купують якісь дорожезні машини , треті забудовують міста але ні одного нема хто б збудував укріплення на фронті . Вся ця наволоч думає що вони далі будуть грабувати Украіну.
Невже допустимо таке ???
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02.03.2024 17:26 Відповісти
Вся інжинерна техніка будує дороги зельонского
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02.03.2024 17:53 Відповісти
Не вся. Юрій Луценко розповів, що бачив десь на Запоріжжі викопаний екскаватором окоп кілометрової довжини, біля якого відвал землі (тобто бруствер) і "зуби дракона" лежать з українського боку. Таким чином ця споруда буде дуже зручною для рашистів на випадок відбивання ними контрнаступу ЗСУ.
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02.03.2024 20:08 Відповісти
тобто з українського боку? Ну сподіваюсь що це фейк... Бо якщо навіть припустити то ................
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02.03.2024 22:37 Відповісти
Докомандувалися підараси...
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02.03.2024 19:03 Відповісти
скільки можно казати ну не може квартальний 95 бути президетном, ну не хватає в нього мізків ... волі...
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02.03.2024 19:05 Відповісти
Совісті в нього нема, патріотичності, порядності, людяності, співчуття до людей. Якби це було, то він би вже давно понапризначив професіоналів замість агентів кремля.
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02.03.2024 20:12 Відповісти
Островки на Оболони в Киеве сейчас самое необходимое. Возможно там тоннель до Штутгарда, к тёплому уютному камину. Техники нагнали больше чем на всей линии фронта.

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02.03.2024 21:10 Відповісти
Нічого, кацап зайде і збудує, здавалося б і до чого тут Зеленський та його військовоцивільні адміністрації
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02.03.2024 21:53 Відповісти
Дякуємо від імен усіх загиблих, та поки що живих воїнів, мирного населення...краще б ти втік!
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02.03.2024 22:32 Відповісти
Краще б повісився **** 22.02.22.
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03.03.2024 01:31 Відповісти
Зеленський, де надійні укріплення на захід від Авдіївки?!
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02.03.2024 22:48 Відповісти
і знову зрадонька...
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02.03.2024 23:38 Відповісти
А це вже плювок зешоблі в хлєбало , то не укрзмі , яких не любить зешобла ,то вже інозмі , тут не придерешся .Суки як брехали так і дальше брешуть , як з дронами , а решту як завжди брешуть суки ..
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03.03.2024 01:30 Відповісти
ні разу не здивований.....
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03.03.2024 04:37 Відповісти
Для чого ті укріплення, знову про наступ розказують.
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03.03.2024 07:31 Відповісти
Украина не думала что «партнеры» перестанут поставлять обещанное в должном объеме БК и вооружение ,и из-за отсутствия оного прийдеться отступать
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03.03.2024 07:46 Відповісти
Теж саме можна сказати що партнери не думали що українська влада буде саботувати демократичні реформи, безбожно грабувати держбюджет під час війни і зливати воєнні плани контрнаступу ворогу
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03.03.2024 20:28 Відповісти
А всі думали, що 2, 3-ю лінію оборони Авдіївки, влада "великого" і "безподільного монарха", пахана-Зелі буде будувати з закупленої та вкладеної на вулицях міст України тротуарної плитки!? Оце так справи. Тоді 2-га лінія буде збудована десь на кордоні біля перепускного пункту Ягодин, по ближче до Поляндії, яка нам почала перекривати не лише кордон, а й кисень економіки. І до речі, чому у світлі такої політичної дисципліни Польші з перекриттям кордонів, висипанням на рейки Українського зерна не введуть санкції на продаж з полиць Польських товарів в Україні!?
Після такого, на полицях супермаркетів все Польске повино полетіти у смітні баки!!!
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03.03.2024 08:51 Відповісти
и готовить не будет, потому что Оманский договорняк в силе, сваты крутятся, киностудии работают, фсбэшник Елдак с татаровым, шурмой,паДлолюком, хламидией, верещюк на месте исполняют приказы из кремля под чутким руководством четырежды уклониста и нарика....а отупевшее ЗЕ Быдло смотрит едыный мараХфон от бени, пинчука, ахмета и меРтвечука....
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03.03.2024 09:22 Відповісти
Шо ви ото панімієтє в воєннной стратєгії. То бетонні "джунглі" Авдіївки були ненадійні, бо легко розбивалися КАБ-ами. А оці окопи в чистом полі, викопані наспіх виснаженими військовими в перервах між боями - то мега надійні споруди, неприступна Лінія Зеленського!
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03.03.2024 10:34 Відповісти
Главноє шо у нас демократія і ніхто не моблізовує цивільних на примусові роботи, ніхто не забирає техніку, і не відбирає бетон у будівничих компаній. Адже краще будувати житлові комплекси ніж окопи. Главноє шоб мирняку добре жилося, а військовим і так сойдьот.
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03.03.2024 10:39 Відповісти
ЗЄля, де укріплення? Готуйся на вихід цапе шкідливий!
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03.03.2024 10:42 Відповісти
Було б дивно, якби ми все підготували. Для чого у нас Зеленський і Єрмак, і для чого літали в Оман і в Саудівську Аравію на зустрічі з Московією?
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03.03.2024 12:34 Відповісти
Не той генштаб назвали Гондурасом
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03.03.2024 13:44 Відповісти
Тендери на риття лінії оборони, чи є більший абсурд в цієї недовлади?
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03.03.2024 17:52 Відповісти
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