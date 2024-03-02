Байден подписал закон о временном финансировании во избежание шатдауна в США

Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании. Это позволит избежать шатдауна (приостановка работы учреждений федерального правительства).

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты - это, в частности, торговля и энергетика - автоматически продолжается до 8 марта.

Для остальных шести - включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности - временное финансирование продлится до 22 марта.

За это время законодатели могут согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. В Конгрессе уже заявили, что согласовали шесть самых срочных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.

При этом законодатели рассчитывают до 22 марта принять полный пакет бюджетных документов.

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