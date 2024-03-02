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Байден подписал закон о временном финансировании во избежание шатдауна в США

байден

Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании. Это позволит избежать шатдауна (приостановка работы учреждений федерального правительства).

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты - это, в частности, торговля и энергетика - автоматически продолжается до 8 марта.

Для остальных шести - включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности - временное финансирование продлится до 22 марта.

За это время законодатели могут согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. В Конгрессе уже заявили, что согласовали шесть самых срочных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.

При этом законодатели рассчитывают до 22 марта принять полный пакет бюджетных документов.

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Автор: 

Байден Джо (2790) США (26835) финансирование (1801)


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до 22 березня будуть лизати яйці пити каву і приймати....
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02.03.2024 11:19 Ответить
А ви думаєте після 22 березня щось зміниться? Купка баранів разом із рудим бараном створила штучну політичну кризу на багато місяців, а може й років.
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02.03.2024 11:30 Ответить
якщо б не підписав законопроєкт - можливо за свою дупу би подумали і включили 24/7 8/5
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02.03.2024 11:35 Ответить
Гаранти та Шитдауни...
Дрочать на куранти кремля-

Хай з нею *** - гори земля...
Трамп та Байден..
Як собаки в слюнях-

Автори Апокаліпсісу... ***...

Недолуга ...
Не здатна...

Америка, *** *******...

Повна імпотенція - 70+
Деменція... протрузія та зубний флюс...
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02.03.2024 11:30 Ответить
«Коли доктор сыт, так и больному легче»(с)
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02.03.2024 11:40 Ответить
Про себе коханих не забули.
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02.03.2024 11:45 Ответить
А от шатдаун може би їх і підрівняв..
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02.03.2024 11:50 Ответить
ага , Джонсон сказал как только Байден подпишет будет помощь Украине
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02.03.2024 12:28 Ответить
 
 