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Байден підписав закон про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну в США

байден

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове фінансування. Це дозволить уникнути шатдауну (призупинення роботи установ федерального уряду).

Про це йдеться в пресрелізі Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

Що передбачає закон

Закон передбачає, що фінансування за шістьма бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені - це, зокрема, торгівля та енергетика - автоматично продовжується до 8 березня.

Для решти шести - включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки - тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.

Упродовж цього часу законодавці можуть погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. У Конгресі вже заявили, що погодили шість найтерміновіших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.

При цьому законодавці розраховують до 22 березня ухвалити повний пакет бюджетних документів.

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Автор: 

Байден Джо (2888) США (23054) фінансування (3128)


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до 22 березня будуть лизати яйці пити каву і приймати....
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02.03.2024 11:19 Відповісти
А ви думаєте після 22 березня щось зміниться? Купка баранів разом із рудим бараном створила штучну політичну кризу на багато місяців, а може й років.
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02.03.2024 11:30 Відповісти
якщо б не підписав законопроєкт - можливо за свою дупу би подумали і включили 24/7 8/5
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02.03.2024 11:35 Відповісти
Гаранти та Шитдауни...
Дрочать на куранти кремля-

Хай з нею *** - гори земля...
Трамп та Байден..
Як собаки в слюнях-

Автори Апокаліпсісу... ***...

Недолуга ...
Не здатна...

Америка, *** *******...

Повна імпотенція - 70+
Деменція... протрузія та зубний флюс...
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02.03.2024 11:30 Відповісти
«Коли доктор сыт, так и больному легче»(с)
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02.03.2024 11:40 Відповісти
Про себе коханих не забули.
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02.03.2024 11:45 Відповісти
А от шатдаун може би їх і підрівняв..
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02.03.2024 11:50 Відповісти
ага , Джонсон сказал как только Байден подпишет будет помощь Украине
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02.03.2024 12:28 Відповісти
 
 