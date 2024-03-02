Байден підписав закон про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну в США
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове фінансування. Це дозволить уникнути шатдауну (призупинення роботи установ федерального уряду).
Про це йдеться в пресрелізі Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
Що передбачає закон
Закон передбачає, що фінансування за шістьма бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені - це, зокрема, торгівля та енергетика - автоматично продовжується до 8 березня.
Для решти шести - включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки - тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.
Упродовж цього часу законодавці можуть погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. У Конгресі вже заявили, що погодили шість найтерміновіших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.
При цьому законодавці розраховують до 22 березня ухвалити повний пакет бюджетних документів.
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