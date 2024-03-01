Байден і Мелоні обговорили продовження підтримки України

Продовження підтримки України стало однією з головних тем переговорів між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери підкреслили свою відданість продовжувати підтримку України, яка протистоїть російській агресії",- зазначив представник Білого дому. Він додав, що при цьому президент США пообіцяв докласти зусиль, щоби переконати Конгрес ухвалити пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, який включає понад $60 мільярдів на підтримку України.

Кірбі нагадав, що Італія цього року головує в G7. Саме тому, за його словами, президент Байден "з нетерпінням чекав" двосторонньої зустрічі з прем’єркою Мелоні, щоб узгодити спільні глобальні пріоритети, які обговорюватимуться на самітах лідерів країн G7, а також НАТО цього року.

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На початку зустрічі у Білому домі, як повідомляє Голос Америки, Байден подякував Італії за "непохитну підтримку" України та лідерству в G7 цього року, наголосивши при цьому, що Італія та США разом стоять із Україною.

"Тому я закликаю Палату представників ухвалити закон, який дозволить нам на двопартійній основі продовжувати підтримувати Україну зараз. Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні", - сказав Байден.

Мелоні висловила сподівання на зустріч із Байденом на саміті "Групи семи", який відбудеться із 13 по 15 червня в регіоні Апулія на півдні Італії, головним питанням якого стане війна в Україні.

"Працюючи над предметним та змістовним самітом "Групи семи" ми маємо намір передусім підтвердити заснований на правилах міжнародний порядок, що захищає свободу і створює мир для України", - заявила Мелоні.

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