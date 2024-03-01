Байден и Мэлони обсудили продолжение поддержки Украины

Продолжение поддержки Украины стало одной из главных тем переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщил во время пресс-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры подчеркнули свою преданность продолжать поддержку Украины, противостоящей российской агрессии", - отметил представитель Белого дома. Он добавил, что при этом президент США пообещал приложить усилия, чтобы убедить Конгресс принять пакет с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности, который включает более $60 миллиардов в поддержку Украины.

Кирби напомнил, что Италия в этом году председательствует в G7. Именно поэтому, по его словам, президент Байден "с нетерпением ждал" двусторонней встречи с премьером Мэлони, чтобы согласовать общие глобальные приоритеты, которые будут обсуждаться на саммитах лидеров стран G7, а также НАТО в этом году.

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В начале встречи в Белом доме, как сообщает "Голос Америки", Байден поблагодарил Италию за "непреклонную поддержку" Украины и лидерство в G7 в этом году, отметив при этом, что Италия и США вместе стоят с Украиной.

"Поэтому я призываю Палату представителей принять закон, который позволит нам на двухпартийной основе продолжать поддерживать Украину сейчас. Нам нужен закон о национальной безопасности сейчас. Законопроект включает финансирование Украины, чтобы мы могли удержать Путина от давления и продвижения в Украине", - сказал Байден. .

Мэлони выразила надежду на встречу с Байденом на саммите "Группы семи", который состоится с 13 по 15 июня в регионе Апулия на юге Италии, главным вопросом которого станет война в Украине.

"Работая над предметным и содержательным саммитом "Группы семи", мы намерены прежде всего подтвердить основанный на правилах международный порядок, который защищает свободу и создает мир для Украины", - заявила Мелони.

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