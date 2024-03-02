Оккупанты ударили по поселку Приморское Запорожской области, погиб человек
Сегодня, 2 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. В поселке Приморское погиб человек.
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
'Сегодня в поселке Приморское во время вражеских атак разрушены здания и, к сожалению, погиб один человек", - отметил он.
Федоров напомнил, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 306 ударов по территории Запорожской области. По меньшей мере, 26 домов и зданий были разрушены на прифронтовых территориях.
"Вчера в целом воздушная тревога звучала более пяти часов на территории Запорожья и Запорожской области. Поэтому ситуация остается напряженной", - добавил он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.03.2024 17:02 Ответить Мне нравится 0
володимир омельянов
показать весь комментарий02.03.2024 17:59 Ответить Мне нравится 1
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