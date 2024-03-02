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Новини Війна
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Окупанти вдарили по селищу Приморське Запорізької області, загинула людина

область,запорізька

Сьогодні, 2 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. У селищі Приморське загинула людина.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

‘Сьогодні в селищі Приморське під час ворожих атак зруйновані будівлі та, на жаль, загинула одна людина", - зазначив він.

Федоров нагадав, що впродовж минулої доби російські загарбники завдали 306 ударів по території Запорізької області. Щонайменше 26 будинків і будівель було зруйновано на прифронтових територіях.

"Вчора в цілому повітряна тривога звучала більш ніж п'ять годин на території Запоріжжя та Запорізької області. Тож, ситуація залишається напруженою", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу завдали 200 ударів по Запорізькій області, одна людина загинула. ФОТО

Автор: 

обстріл (28687) Запорізька область (3642) Федоров Іван (650)


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02.03.2024 17:02 Відповісти
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням.
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02.03.2024 17:59 Відповісти
 
 