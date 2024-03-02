Окупанти вдарили по селищу Приморське Запорізької області, загинула людина
Сьогодні, 2 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. У селищі Приморське загинула людина.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
‘Сьогодні в селищі Приморське під час ворожих атак зруйновані будівлі та, на жаль, загинула одна людина", - зазначив він.
Федоров нагадав, що впродовж минулої доби російські загарбники завдали 306 ударів по території Запорізької області. Щонайменше 26 будинків і будівель було зруйновано на прифронтових територіях.
"Вчора в цілому повітряна тривога звучала більш ніж п'ять годин на території Запоріжжя та Запорізької області. Тож, ситуація залишається напруженою", - додав він.
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Чайка Київ
показати весь коментар02.03.2024 17:02 Відповісти Мені подобається 0
володимир омельянов
показати весь коментар02.03.2024 17:59 Відповісти Мені подобається 1
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