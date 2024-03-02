Окупанти вдарили по селищу Приморське Запорізької області, загинула людина

Сьогодні, 2 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. У селищі Приморське загинула людина.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

‘Сьогодні в селищі Приморське під час ворожих атак зруйновані будівлі та, на жаль, загинула одна людина", - зазначив він.

Федоров нагадав, що впродовж минулої доби російські загарбники завдали 306 ударів по території Запорізької області. Щонайменше 26 будинків і будівель було зруйновано на прифронтових територіях.

"Вчора в цілому повітряна тривога звучала більш ніж п'ять годин на території Запоріжжя та Запорізької області. Тож, ситуація залишається напруженою", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу завдали 200 ударів по Запорізькій області, одна людина загинула. ФОТО