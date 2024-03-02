Россияне закрыли для украинцев диспансеры на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают политику ограничения прав украинцев на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях россияне запретили для украинцев диспансеризацию. Таким образом они принуждают местных жителей получать паспорт РФ.

При получении паспорта РФ россияне принуждают украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не признается украинским законодательством и не требуется российским", - говорится в сообщении.

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