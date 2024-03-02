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Россияне закрыли для украинцев диспансеры на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

цнс

Россияне продолжают политику ограничения прав украинцев на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях россияне запретили для украинцев диспансеризацию. Таким образом они принуждают местных жителей получать паспорт РФ.

При получении паспорта РФ россияне принуждают украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не признается украинским законодательством и не требуется российским", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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02.03.2024 17:10 Ответить
Зате ми кацапських бранців надурняк лікуємо
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02.03.2024 17:17 Ответить
Для ООН, це не є геноцидом Українців від рукмосковських убивць!
В ООН, ще й досі не зхвильвані ..
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02.03.2024 17:50 Ответить
Дивина!
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02.03.2024 18:55 Ответить
 
 