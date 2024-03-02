Росіяни закрили для українців диспансери на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують політику обмеження прав українців на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт РФ.

При отриманні паспорта РФ росіяни змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським", - йдеться в повідомленні.

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