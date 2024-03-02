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Росіяни закрили для українців диспансери на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

цнс

Росіяни продовжують політику обмеження прав українців на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт РФ.

При отриманні паспорта РФ росіяни змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Із 2024 року росіяни мають намір припинити надання медпослуг українцям в окупації, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6718) медична допомога (113) Центр національного спротиву (820)


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02.03.2024 17:10 Відповісти
Зате ми кацапських бранців надурняк лікуємо
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02.03.2024 17:17 Відповісти
Для ООН, це не є геноцидом Українців від рукмосковських убивць!
В ООН, ще й досі не зхвильвані ..
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02.03.2024 17:50 Відповісти
Дивина!
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02.03.2024 18:55 Відповісти
 
 