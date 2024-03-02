Зеленский: У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей недели ожидает доклады и конкретные предложения от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнейших изменений и действий.

Об этом идет речь в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые.

Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей.

В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям", - отметил Зеленский.

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