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Зеленский: У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах

зеленський,сирський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей недели ожидает доклады и конкретные предложения от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнейших изменений и действий.

Об этом идет речь в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые.

Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей.

В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям", - отметил Зеленский.

Читайте также: Некоторые бригады на Восточном направлении имеют проблемы с подготовкой штаба. Где командиры не владеют обстановкой - будут кадровые решения, - Сырский

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) обращение (751) Александр Сырский (600)


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Топ комментарии
+76
Значить, в Залужного такої можливості не було? Тепер все ясно, гнида ти гундоса
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02.03.2024 20:33
+52
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02.03.2024 20:36
+46
Карт-бланш це Дермак?
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02.03.2024 20:32
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Зараз кожен бздьох Сирського будуть анонсувати? Магічна здібність робити зі всього шапіто.
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03.03.2024 02:51 Ответить
Суки младоригівські зелені, коли вас уже дідько вхопить
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03.03.2024 04:59 Ответить
Може тепер ЗЕ свого друзяку, цього колоборанта -лейтенанта Баконофа десь пристроє .
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03.03.2024 05:52 Ответить
З самого початку війни багато сотень тисяч добровольців пішли захищати Україну. І зрозуміло, що всі вони виключно були проукраїнськими патріотами і аж ніяк не були прихильниками корупційної банди ЗЕлених чи сепаратистів ОПЗЖ - ПСЖМ. І за два роки війни багато хто з них уже загинув багато хто ще загине . І це аж ніяк не хвилює нашу корупційну владу, яка зовсім не поспішає з мобілізацією, оскільки добровольців уже майже немає. Сумно але доживемося до того, що після Перемоги стане вже не буде кому і з кого вибрати справді проукраїнську патріотичну владу.
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03.03.2024 06:23 Ответить
Після перемоги не буде кому і з кого вибрати владу? А хто ж тобі тоді перемогу принесе, диванний воїне?
Порошенко ж не на фронті зі своїми синами і не воює. То чому ж не буде з кого?
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03.03.2024 18:50 Ответить
Зеленський та Сирський займаються фуйнею у розпал війни !
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03.03.2024 06:59 Ответить
А тобі, вова, тільки бланша і не вистачає, і не одного.
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03.03.2024 07:49 Ответить
Коли зепідр не ліз у військові справи, ЗСУ звільняли Київ, Чернігівщину, Харківщину, Херсонщину. Як тільки цей жлобський виродок поліз керувати армією, в української армії закінчилися перемоги. Соупадєніє? Не думаю!
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03.03.2024 07:55 Ответить
Я прийшов до висновку - Зе-дрочери заслуговують на те що отримали.
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03.03.2024 10:05 Ответить
Шапіто...
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03.03.2024 10:17 Ответить
А де чекати чергових котлів від Сирка.
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03.03.2024 11:09 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1764180384634339473 2 ч

Залужного зняли тому,що заважав здавати територ\УКРАЇНИ дерьмак посадив його пiд домашн\арешт Окрім Залужного було звільнено 17 патріотичних бойових досвідчених генералів Армія обезголовлена Захiд мовчить! США-допомоги х@р,а поляки i кордон закрили

Boris Borisenko

Voice of Ukraine

@newstop_us

Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.

Повернення Залужного НЕбуде ЗЕ дав Сирському карт-бланш на будь-які дії у кадр\питанні -вiдосiк ЗЕ Вiн прибирає «неугодних» йому команд\ЗСУ-призначає своїх з-поміж його підтримуючих ЗЕ\ОП звалять провину на відсутн\2\3 ліній Оборони за Авдіївкою на ексВК
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03.03.2024 11:19 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

Якщо ви досі не зрозуміли, то я вам скажу: з моменту звільнення Залужного США втратили звʼязок із ЗСУ. Розвід данні не передаються… передача інформації на рівні штабів теж відсутня. Щеля закриває двері в Європу і НАТО… не залишайте свої речі у вагонах потяга.
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03.03.2024 11:32 Ответить
Сейчас помощь дадут Украине и Зе будет вызваляться и пиариться, какой он молодец,что поменял Залужного и что все правильно сделал..Уроды зеленые!
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03.03.2024 11:53 Ответить
Докомандувалися, докерувалися, підараси? Приїхали?
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03.03.2024 16:26 Ответить
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