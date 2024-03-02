Зеленский: У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей недели ожидает доклады и конкретные предложения от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнейших изменений и действий.
Об этом идет речь в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые.
Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей.
В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям", - отметил Зеленский.
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Порошенко ж не на фронті зі своїми синами і не воює. То чому ж не буде з кого?
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1764180384634339473 2 ч
Залужного зняли тому,що заважав здавати територ\УКРАЇНИ дерьмак посадив його пiд домашн\арешт Окрім Залужного було звільнено 17 патріотичних бойових досвідчених генералів Армія обезголовлена Захiд мовчить! США-допомоги х@р,а поляки i кордон закрили
Boris Borisenko
Voice of Ukraine
@newstop_us
Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
Повернення Залужного НЕбуде ЗЕ дав Сирському карт-бланш на будь-які дії у кадр\питанні -вiдосiк ЗЕ Вiн прибирає «неугодних» йому команд\ЗСУ-призначає своїх з-поміж його підтримуючих ЗЕ\ОП звалять провину на відсутн\2\3 ліній Оборони за Авдіївкою на ексВК
@newstop_us
Якщо ви досі не зрозуміли, то я вам скажу: з моменту звільнення Залужного США втратили звʼязок із ЗСУ. Розвід данні не передаються… передача інформації на рівні штабів теж відсутня. Щеля закриває двері в Європу і НАТО… не залишайте свої речі у вагонах потяга.