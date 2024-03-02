Зеленський: У Головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на початку наступного тижня очікує доповіді та конкретних пропозицій від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін і дій.
Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які.
Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.
На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко ж не на фронті зі своїми синами і не воює. То чому ж не буде з кого?
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1764180384634339473 2 ч
Залужного зняли тому,що заважав здавати територ\УКРАЇНИ дерьмак посадив його пiд домашн\арешт Окрім Залужного було звільнено 17 патріотичних бойових досвідчених генералів Армія обезголовлена Захiд мовчить! США-допомоги х@р,а поляки i кордон закрили
Boris Borisenko
Voice of Ukraine
@newstop_us
Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
Повернення Залужного НЕбуде ЗЕ дав Сирському карт-бланш на будь-які дії у кадр\питанні -вiдосiк ЗЕ Вiн прибирає «неугодних» йому команд\ЗСУ-призначає своїх з-поміж його підтримуючих ЗЕ\ОП звалять провину на відсутн\2\3 ліній Оборони за Авдіївкою на ексВК
@newstop_us
Якщо ви досі не зрозуміли, то я вам скажу: з моменту звільнення Залужного США втратили звʼязок із ЗСУ. Розвід данні не передаються… передача інформації на рівні штабів теж відсутня. Щеля закриває двері в Європу і НАТО… не залишайте свої речі у вагонах потяга.