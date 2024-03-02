Зеленський: У Головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на початку наступного тижня очікує доповіді та конкретних пропозицій від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін і дій.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які.

Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.

На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", - зазначив Зеленський.

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