В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников
Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом было уничтожено 38 якобы украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".
При этом местные жители сообщили, что около 1:20 взрывы прозвучали в Феодосии. Говорят о не менее 20 взрывах.
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Якщо вона не встановлена, то треба йти у відділення.
зранку прокинувся з будуняки,хлебнув росольчику,витер шмарки в майку-алкоголічку,ввімкнув росія-1 і почав гордитися родіной,треба писати,що збили всі 38 БпЛА одною аналоговнєтною ракетою. "Сармат"
может лучше включите заднюю передачу и пойдете на уступки?