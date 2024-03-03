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В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников

український,безпілотник

Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом было уничтожено 38 якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".

При этом местные жители сообщили, что около 1:20 взрывы прозвучали в Феодосии. Говорят о не менее 20 взрывах.

Читайте: "Шахеды" атаковали Харьков, пожар в одном из районов, - мэр Терехов

Автор: 

беспилотник (3639) Крым (26411) Минобороны рф (932)


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Топ комментарии
+18
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03.03.2024 08:29
+12
Збивали знову нафтобазами,корабликами,штабами флоту,складами з БК???
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03.03.2024 07:48
+11
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/ Раночку. Всім гарного настрою.
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03.03.2024 07:33
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/ Раночку. Всім гарного настрою.
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03.03.2024 07:33 Ответить
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03.03.2024 08:02 Ответить
Читала учора на роботі Олещука,його інформація заходить чудово. Але після атаки на Одесу ще не один ранок буде лихим,бачачи фото загиблих. Кому війна, а Кому ресторани
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03.03.2024 08:15 Ответить
Кому Україна , а кому Хєрманія.
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03.03.2024 10:48 Ответить
А чего ему так плохо?
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03.03.2024 11:42 Ответить
Їх було 38 000000000000000000000000000000000000000000000⁰0000.....
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03.03.2024 07:45 Ответить
Збивали знову нафтобазами,корабликами,штабами флоту,складами з БК???
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03.03.2024 07:48 Ответить
по нафтобазі достеменно не відомо. До порта начебто щось долетіло.
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03.03.2024 08:00 Ответить
Як завжди.Але ці літачки це таке,просто пібадьорити розслаблених кацапів,щось там пошкодити,таке ото.Щоб щось серйозне знищити,ракети потрібні
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03.03.2024 08:06 Ответить
поки що нема чим. До тої нафтобази від Берислава 250 км. Так що треба чекати на унітарну ATACMS Block 1A.
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03.03.2024 08:20 Ответить
Та не кажи. Візьмімо "шахед" з його 40кг вибухівки на борту і дальністю польту кілька тисяч км. Масована атака з різних напрямків наробила стільки біди: в Одесі склався цілий під'їзд 9-поверхіаки від попадання ударного БПЛА в нього, загинули 8 мирних людей, кількадесят залишилось без даху над головою. Чому такого досі немає в рашасранську?
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03.03.2024 08:55 Ответить
Ми не кацапи,ми не вбиваємо мирне населення.Нам би військову інфраструктуру і воюючих кацапів встигати вибивати
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03.03.2024 12:27 Ответить
В рашасранську немає ніякого "мирного населення". Є суцільна імперська маса.
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03.03.2024 14:00 Ответить
Чим більше наших шахедів, тим менше в них с300.
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03.03.2024 08:07 Ответить
Бл...а я нижче написав 35. Наї#али кацапи зі своїми БПЛА зі стелі
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03.03.2024 08:11 Ответить
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03.03.2024 08:29 Ответить
Банки запитують кодове слово.
Якщо вона не встановлена, то треба йти у відділення.
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03.03.2024 08:58 Ответить
Хотілося б вірити. Але телефони банків як правило даються спеціальні короткі (як от номер 3700 Приватбанку) для дзвінків всередині країни. Є номери і для дзвінків з-за кордону, але як додзвонитись в рашку з українського номера? Все ж заблоковане на рівні операторів. Хіба що з використанням платних послуг Скайпу чи ViberOut
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03.03.2024 08:59 Ответить
Все, що несе кассабам смерть, розруху, та навіть викликає просто страх - всі методи прийнятні. Після вбивств рашистами дітей, катувань та вбивств військовополонених ніякі способи ведення вфйни Україної не будуть незаконними чи неправильними з моральної точки зору. Якщо доведеться підірвати чи скерувати ударний БПЛА на пологовий будинок у рашасранську, де в цей час рашистська свиноматка народжує від пілота Ту-95 личинку - це буде правильно
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03.03.2024 08:51 Ответить
Якось не скрєпно звучить.щоб ванька джуланбетов з гусь-хрустального
зранку прокинувся з будуняки,хлебнув росольчику,витер шмарки в майку-алкоголічку,ввімкнув росія-1 і почав гордитися родіной,треба писати,що збили всі 38 БпЛА одною аналоговнєтною ракетою. "Сармат"
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03.03.2024 08:59 Ответить
Усіх гусей перестреляють..
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03.03.2024 09:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KqeB5MBhIaY Алкогольный делирий возникает на II-III стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Выражается бредом, обусловленным зрительными, слуховыми и/или тактильными галлюцинациями, помрачением сознания, сопровождается ознобом и повышением температуры. Галлюцинации обычно носят угрожающий характер, часто представлены в образе мелких опасных существ (насекомые, черти)... або ж безпілотників!
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03.03.2024 09:07 Ответить
кацапы, вам придется все время бояться, что мост снесут в любой момент. постоянно будете жить в страхе, тревожности, паранойе.
может лучше включите заднюю передачу и пойдете на уступки?
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03.03.2024 09:36 Ответить
Схоже, таки без позитивного результату.
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03.03.2024 09:38 Ответить
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03.03.2024 09:50 Ответить
де бавоана була?
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03.03.2024 11:39 Ответить
..та ладно 38 000 сбили.Аленья статистика хромает
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03.03.2024 12:58 Ответить
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03.03.2024 14:07 Ответить
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03.03.2024 14:29 Ответить
 
 