В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников

Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом было уничтожено 38 якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".

При этом местные жители сообщили, что около 1:20 взрывы прозвучали в Феодосии. Говорят о не менее 20 взрывах.

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