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Новини
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У Росії заявили про атаку на Крим: нібито збили 38 безпілотників

український,безпілотник

Міноборони Росії заявило, що вночі 3 березня над тимчасово окупованим Кримом було знищено 38 нібито українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

 У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито "знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим".

При цьому місцеві мешканці повідомили, що близько 1:20 вибухи пролунали у Феодосії. Говорять про щонайменше 20 вибухів.

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Автор: 

безпілотник (4211) Крим (14175) Міноборони рф (709)


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Топ коментарі
+18
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03.03.2024 08:29
+12
Збивали знову нафтобазами,корабликами,штабами флоту,складами з БК???
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03.03.2024 07:48
+11
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/ Раночку. Всім гарного настрою.
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03.03.2024 07:33
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/ Раночку. Всім гарного настрою.
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03.03.2024 07:33 Відповісти
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03.03.2024 08:02 Відповісти
Читала учора на роботі Олещука,його інформація заходить чудово. Але після атаки на Одесу ще не один ранок буде лихим,бачачи фото загиблих. Кому війна, а Кому ресторани
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03.03.2024 08:15 Відповісти
Кому Україна , а кому Хєрманія.
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03.03.2024 10:48 Відповісти
А чего ему так плохо?
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03.03.2024 11:42 Відповісти
Їх було 38 000000000000000000000000000000000000000000000⁰0000.....
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03.03.2024 07:45 Відповісти
Збивали знову нафтобазами,корабликами,штабами флоту,складами з БК???
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03.03.2024 07:48 Відповісти
по нафтобазі достеменно не відомо. До порта начебто щось долетіло.
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03.03.2024 08:00 Відповісти
Як завжди.Але ці літачки це таке,просто пібадьорити розслаблених кацапів,щось там пошкодити,таке ото.Щоб щось серйозне знищити,ракети потрібні
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03.03.2024 08:06 Відповісти
поки що нема чим. До тої нафтобази від Берислава 250 км. Так що треба чекати на унітарну ATACMS Block 1A.
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03.03.2024 08:20 Відповісти
Та не кажи. Візьмімо "шахед" з його 40кг вибухівки на борту і дальністю польту кілька тисяч км. Масована атака з різних напрямків наробила стільки біди: в Одесі склався цілий під'їзд 9-поверхіаки від попадання ударного БПЛА в нього, загинули 8 мирних людей, кількадесят залишилось без даху над головою. Чому такого досі немає в рашасранську?
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03.03.2024 08:55 Відповісти
Ми не кацапи,ми не вбиваємо мирне населення.Нам би військову інфраструктуру і воюючих кацапів встигати вибивати
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03.03.2024 12:27 Відповісти
В рашасранську немає ніякого "мирного населення". Є суцільна імперська маса.
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03.03.2024 14:00 Відповісти
Чим більше наших шахедів, тим менше в них с300.
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03.03.2024 08:07 Відповісти
Бл...а я нижче написав 35. Наї#али кацапи зі своїми БПЛА зі стелі
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03.03.2024 08:11 Відповісти
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03.03.2024 08:29 Відповісти
Банки запитують кодове слово.
Якщо вона не встановлена, то треба йти у відділення.
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03.03.2024 08:58 Відповісти
Хотілося б вірити. Але телефони банків як правило даються спеціальні короткі (як от номер 3700 Приватбанку) для дзвінків всередині країни. Є номери і для дзвінків з-за кордону, але як додзвонитись в рашку з українського номера? Все ж заблоковане на рівні операторів. Хіба що з використанням платних послуг Скайпу чи ViberOut
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03.03.2024 08:59 Відповісти
Все, що несе кассабам смерть, розруху, та навіть викликає просто страх - всі методи прийнятні. Після вбивств рашистами дітей, катувань та вбивств військовополонених ніякі способи ведення вфйни Україної не будуть незаконними чи неправильними з моральної точки зору. Якщо доведеться підірвати чи скерувати ударний БПЛА на пологовий будинок у рашасранську, де в цей час рашистська свиноматка народжує від пілота Ту-95 личинку - це буде правильно
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03.03.2024 08:51 Відповісти
Якось не скрєпно звучить.щоб ванька джуланбетов з гусь-хрустального
зранку прокинувся з будуняки,хлебнув росольчику,витер шмарки в майку-алкоголічку,ввімкнув росія-1 і почав гордитися родіной,треба писати,що збили всі 38 БпЛА одною аналоговнєтною ракетою. "Сармат"
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03.03.2024 08:59 Відповісти
Усіх гусей перестреляють..
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03.03.2024 09:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KqeB5MBhIaY Алкогольный делирий возникает на II-III стадии алкоголизма в период прекращения пьянства. Выражается бредом, обусловленным зрительными, слуховыми и/или тактильными галлюцинациями, помрачением сознания, сопровождается ознобом и повышением температуры. Галлюцинации обычно носят угрожающий характер, часто представлены в образе мелких опасных существ (насекомые, черти)... або ж безпілотників!
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03.03.2024 09:07 Відповісти
кацапы, вам придется все время бояться, что мост снесут в любой момент. постоянно будете жить в страхе, тревожности, паранойе.
может лучше включите заднюю передачу и пойдете на уступки?
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03.03.2024 09:36 Відповісти
Схоже, таки без позитивного результату.
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03.03.2024 09:38 Відповісти
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03.03.2024 09:50 Відповісти
де бавоана була?
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03.03.2024 11:39 Відповісти
..та ладно 38 000 сбили.Аленья статистика хромает
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03.03.2024 12:58 Відповісти
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03.03.2024 14:07 Відповісти
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03.03.2024 14:29 Відповісти
 
 