У Росії заявили про атаку на Крим: нібито збили 38 безпілотників
Міноборони Росії заявило, що вночі 3 березня над тимчасово окупованим Кримом було знищено 38 нібито українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито "знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим".
При цьому місцеві мешканці повідомили, що близько 1:20 вибухи пролунали у Феодосії. Говорять про щонайменше 20 вибухів.
Топ коментарі
+18 govtva
показати весь коментар03.03.2024 08:29
+12 Василь Воробець
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зранку прокинувся з будуняки,хлебнув росольчику,витер шмарки в майку-алкоголічку,ввімкнув росія-1 і почав гордитися родіной,треба писати,що збили всі 38 БпЛА одною аналоговнєтною ракетою. "Сармат"
может лучше включите заднюю передачу и пойдете на уступки?