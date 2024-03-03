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Рашисты ударили по селу на Купянщине, ранен мужчина, есть повреждения

харківщина

Сегодня около 8:30 враг обстрелял село Петропавловка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела пострадал 60-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Поврежден частный дом.

Ликвидация последствий продолжается.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: враг обстрелял учебное заведение в Волчанске, в Купянске получил ранение волонтер. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27351) Харьковщина (5577) Купянск (645)


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