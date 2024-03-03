Рашисты ударили по селу на Купянщине, ранен мужчина, есть повреждения
Сегодня около 8:30 враг обстрелял село Петропавловка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела пострадал 60-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Поврежден частный дом.
Ликвидация последствий продолжается.
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