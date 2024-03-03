Рашисти вдарили по селу на Куп’янщині, поранено чоловіка, є пошкодження

Сьогодні близько 8:30 ворог обстріляв село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждав 60-річний цивільний чоловік, його госпіталізували до медичної установи. Пошкоджено приватний будинок.

Ліквідація наслідків триває.

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