Доба на Харківщині: ворог обстріляв заклад освіти у Вовчанську, у Куп’янську зазнав поранення волонтер. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області, завдали авіаударів по Берестовому та Куп’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 3 лютого, о 7:20, ворог обстріляв Вовчанськ, пошкоджена будівля закладу освіти.

2 лютого під ворожим вогнем опинилася низка населених пунктів Харківщини. Близько 20.50 ворог з мінометів обстріляв с. Олександрівка Богодухівського району, пошкоджено приватний будинок.

У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку.

Зранку 2 лютого росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, осколкові поранення зазнав55-річний волонтер, пошкоджено цивільний автомобіль.

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"О 6:55 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 4 приватних домоволодіння та легковий автомобіль. Також руйнацій зазнали об'єкт інфраструктури, будинок культури, будівля селищної ради. Постраждалих та загиблих не зафіксовано", - додав Синєгубов.







